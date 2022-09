Carlos Soler confiesa que pidió un contrato de larga duración al Valencia

El jugador del PSG reconoce en una entrevista que llegó a pedir un contrato casi vitalicio al Valencia, pero no se lo ofrecieron

Carlos Soler ha concedido una entrevista al "Diario Levante" para aclarar cómo fue su marcha al PSG y por qué decidió abandonar el Valencia CF. En esa conversación, Soler explica que no quiso irse gratis del club ché y quiso que su salida dejase dinero en las arcas del Valencia: "Comuniqué al club que yo no quería salir gratis porque le debía muchísimas cosas al club. Y así se lo hice saber a tanto Layhoon como a Gattuso. Así llegó, al final del mercado, esa oportunidad del PSG y bueno, llegamos a un acuerdo y salí", explica.

Quería un contrato de larga duración con el Valencia

El mediocampista confiesa que llegó a pedir un contrato de larga duración con el Valencia, pero que la negociación no cuajó: "Al final yo estaba pidiendo un contrato de larga duración porque quería vincularme prácticamente todo. De los 25 a los 33, 34 o 35 años, vincularme toda mi vida con el Valencia. El club tiene una filosofía y no quiere hacer contratos más largos de equis años. Yo pensaba de otra manera y el club nunca se acercó a lo que yo pedía en cuanto a años y no se llegó a ese acuerdo. Me hubiera gustado era un contrato de larga duración, ocho o nueve o diez años. En España está permitido y eso era lo que yo pedía el club en ese sentido. No me lo ofreció. Tampoco le tengo nada que reprochar, es su decisión, si no lo consideraron así, pues ya está", comenta.

La estrategia que se siguió este verano

Soler reconoce que habló con sus agentes para encontrar una solución a su futuro y que durante meses se especuló con su renovación o su marcha: "Tomamos una estrategia mis agentes y yo de hablar con el club y de buscar unas condiciones tanto de duración de contrato como económicas, de proyecto deportivo del club. Estábamos teniendo unos años un poco complicados y no sólo hay que llevarlo todo el dinero. Hay mucha gente, y esas cosas que también me molestan, que lo lleva todo al dinero y no es así", insiste.

Carlos reconoce que buscó un contrato de larga duración con el Valencia CF, pero que no se dieron las condiciones para seguir: "Yo lo puedo decir. He buscado un contrato de larga duración en el Valencia, he buscado un proyecto deportivo ambicioso de jugar Champions y luego unas condiciones económicas también. Obviamente soy jugador de fútbol y también vivo de eso. Entonces, durante este año y medio, más o menos, no se han dado esas condiciones. El club no ha llegado a eso ni, ni tampoco se ha llegado a acercar.

Supo que se iría tras jugar contra el Atleti

Las razones del internacional español son las siguientes: "La afición vio que me iba el último día de mercado, que ni siquiera me despedí sobre el campo y merece saberlo todo. La noche del Atlético sabía que había una negociación en marcha, pero no estaba cerrada. Al día siguiente escuchamos la última oferta del Valencia. Después tuve que irme al PSG y ponerme ya a trabajar. Todo ha ido deprisa", dice.

Las críticas recibidas por su marcha

Y sobre las críticas recibidas por parte del valencianismo debido a su marcha, Soler cuenta: "Soy la diana fácil, pero ya con gente de mi entorno, no me gusta y no lo acepto ni respeto. Los ataques a mi novia han sido desproporcionados y directos a hacer daño. Es algo inaceptable y que muestra que sigue habiendo mucha gente machista en España. Me da mucha pena que continúe habiendo gente así, aunque no representa a la gran mayoría de valencianistas", zanja.