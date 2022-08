Bernardo Silva: "El Manchester City sabe lo que quiero"

Bernardo Silva, futbolista portugués del Manchester City, el cual se anda inmerso en rumores de un posible traspaso con destino al Fútbol Club Barcelona, ha concecido una entrevista a la 'ESPN' en la que no se ha mojado en exceso acerca de su futuro. El jugador ha dejado entrever una posible marcha pero también ha asegurado que si se queda en el City "estará muy feliz".

"Siempre he dicho que estoy feliz aquí, pero no tengo idea de lo que va a pasar. Veremos, sinceramente. Mi relación con el club es muy honesta. He sido abierto con ellos y saben lo que quiero. Si me quedo, estoy muy feliz y siempre respetaré a este club y daré lo mejor de mí. Si no, es fútbol y ya veremos qué pasa", comentó el luso.

El jugador insistió en el hecho de una posible marcha pero sin lanzarse a la piscina del todo. "El City es un club grande y no quieren jugadores que no estén contentos en el club. Siempre nos dicen a todos que si no somos felices, nos podemos ir. Por supuesto, están en el negocio del fútbol y quieren la cantidad justa de dinero por dejarnos ir, pero personalmente es una relación con el club que es muy respetuosa. Siempre han sido honestos conmigo y yo siempre he sido honesto con ellos"