¿Alfaro se despidió de Boca? "Quiero irme a mi casa y recuperar mi vida"

El DT sorprendió en la conferencia de prensa con una frase que sacudió a todos. ¿Se va en diciembre?

Boca volvió a toparse con la frustración luego de una eliminación frente a River. Esta vez, tras ganar 1-0 en la revancha de las semifinales de la 2019. Marcelo Gallardo y sus jugadores estallaron en el centro de La Bombonera y la conferencia de prensa xeneize fue la contracara. Gustavo Alfaro y Carlos Tevez pusieron la cara y el entrenador cerró con una respuesta que sorprendió a todos los presentes.

Tras analizar el partido y destacar la tarea realizada por sus jugadores en el partido de vuelta, sentenció: "Quiero tratar de terminar de la mejor manera posible estos partidos que quedan con los jugadores y después irme a mi casa a recuperar mi vida. Me siento orgulloso de haber estado en Boca".

Unos minutos antes, explicó por qué no renovó contrato cuando se lo ofreció Burdisso: "Hay un detalle que no es menor, el club tiene elecciones de acá a fin de año. Cuando hace mes y medio Burdisso me habló de una renovación le dije que no porque todavía no correspondía , era tiempo de abocarse al trabajo".