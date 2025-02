Experimentando Nápoles: murales de Maradona, dónde alojarse y la peregrinación futbolística definitiva de Italia

La guía definitiva de Ciudades del Fútbol sobre Nápoles, uno de los lugares más interesantes para visitar para un aficionado al fútbol

Cuando el título de la Serie A de la temporada pasada se convirtió en poco más que una formalidad, el entonces entrenador del Napoli, Luciano Spalletti, les dijo a sus jugadores que estaban a punto de ver "una ciudad explotar de alegría". Sin embargo, cuando finalmente se aseguró el Scudetto en mayo, se desató una efusión de emoción que incluso tomó por sorpresa al toscano.

"Ahora me doy cuenta de que estaba hablando de algo que no podía imaginar", confesó Spalletti. "Nápoles tiene que ser experimentado, no imaginado".

Nunca se ha dicho una palabra más verdadera.

Nápoles es algo especial, algo único. Es un centro vibrante de rara belleza barroca pero con un borde innegablemente feo. Nápoles lleva mucho tiempo plagada de problemas socioeconómicos, alquitranada y aterrorizada por el crimen organizado y, sin embargo, sigue siendo un bastión de esperanza. O, más exactamente, la fe.

Hay dos religiones en Nápoles: el cristianismo y el calcio. Y los dos están entrelazados. Dé un paseo por la famosa Via San Gregorio Meno y verá numerosos belenes con los dos santos patrones de la ciudad, San Gennaro y Diego Maradona, colocados uno al lado del otro.

Nápoles, entonces, es la Ciudad del Fútbol y ideal para cualquier fanático del fútbol que busque sumergirse en la cultura local, simplemente porque los dos son absolutamente indivisibles. Por lo tanto, GOAL está a su disposición para llevarlo a través de la experiencia ideal de un día de partido en uno de los lugares más extraordinarios del planeta...