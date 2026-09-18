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Copa Libertadores
Copa Libertadores Resumen
Copa Libertadores, partidos y resultados
Más
martes, 15 de septiembre
miércoles, 16 de septiembre
martes, 13 de octubre
miércoles, 14 de octubre
martes, 20 de octubre
Posiciones
Más
|Posición
|Equipo
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|Celtic
|7
|6
|0
|1
|14
|4
|10
|18
|2
|Rangers
|7
|5
|1
|1
|8
|4
|4
|16
|3
|Heart of Midlothian
|7
|4
|1
|2
|14
|8
|6
|13
|4
|Dundee FC
|7
|3
|1
|3
|9
|7
|2
|10
|5
|St. Mirren
|7
|3
|1
|3
|8
|9
|-1
|10