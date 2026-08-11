Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Copa Libertadores - 1/8 11 ago 2026 - 20:30

Cómo ver Tolima vs Independiente del Valle en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Tolima e Independiente del Valle podrá seguirse en directo a través de las plataformas disponibles en tu región. A continuación se detallan las opciones de transmisión en vivo y canal de TV para este encuentro de Copa Libertadores.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Tolima e Independiente del Valle se miden en la Copa Libertadores en un partido que definirá posiciones en la fase de grupos. El conjunto colombiano busca mantener su lugar en el Grupo B, mientras que el equipo ecuatoriano llega como líder del Grupo H.

Bajo la dirección de Sebastián Oliveros, Tolima viene de una victoria ante Internacional de Bogotá en la Primera A, lo que le dio algo de confianza antes de este compromiso continental. Sin embargo, su irregularidad reciente en el torneo local genera dudas sobre su solidez defensiva.

Independiente del Valle, dirigido por Joaquín Papá, atraviesa un momento de forma excepcional. Los ecuatorianos encadenan cinco victorias consecutivas en todas las competiciones, incluyendo triunfos en la Serie A de Ecuador y en la Copa Ecuador.

El conjunto de Sangolquí ha mostrado una consistencia notable en las últimas semanas, ganando sin conceder muchos goles y con una organización táctica que ha superado a varios rivales. Llegan a este duelo con la moral por las nubes.

Tolima tendrá que encontrar la manera de frenar una racha que no da señales de detenerse. El partido promete ser un examen real para los colombianos en su propio torneo continental.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en vivo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Sebastián Oliveros dirige a Tolima para este encuentro de Copa Libertadores. Por el momento no hay información confirmada sobre bajas por lesión ni sanciones en el plantel local, y el club no ha publicado un once probable. Se actualizará esta sección con cualquier novedad antes del pitido inicial.

Por el lado visitante, Joaquín Papá conduce a Independiente del Valle sin que se hayan reportado lesiones ni suspensiones en la plantilla. Tampoco se ha dado a conocer el once titular previsto. Cualquier novedad se añadirá a medida que se acerque el partido.

Forma

Tolima llega a este partido con un balance de tres victorias, ningún empate y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. Su resultado más reciente fue un triunfo por 2-1 ante Internacional de Bogotá el 8 de agosto. Entre sus derrotas destaca la caída por 3-2 ante Independiente Medellín. En total, el equipo colombiano anotó ocho goles y encajó ocho en ese periodo, lo que refleja una tendencia ofensiva pero con fragilidad defensiva.

Independiente del Valle presenta una racha impecable: cinco victorias en cinco partidos. El equipo ecuatoriano ganó más recientemente por 2-0 ante LDU de Quito el 8 de agosto. Otra victoria destacada fue el 3-0 ante Técnico Universitario. En sus cinco últimos partidos marcaron ocho goles y solo encajaron uno, lo que evidencia una solidez defensiva considerable en este tramo de la temporada.

Historial de Enfrentamientos Directos

El historial reciente entre ambos equipos en la Copa Libertadores cuenta con dos precedentes. El encuentro más reciente tuvo lugar el 5 de mayo de 2022, cuando Tolima venció a Independiente del Valle por 1-0 en condición de local. Antes de eso, el 14 de abril de 2022, el duelo disputado en cancha del conjunto ecuatoriano terminó 2-2. En los dos partidos registrados, cada equipo suma una victoria, con Tolima ganando uno y el otro terminando en empate.

Clasificación

En la Copa Libertadores, Tolima ocupa la segunda posición del Grupo B, mientras que Independiente del Valle lidera el Grupo H.