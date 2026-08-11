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Copa Libertadores - 1/8 11 ago 2026 - 20:30

Cómo ver Estudiantes vs Universidad Católica en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Estudiantes y Universidad Católica se puede ver en directo a través de Disney+, Chilevision y ESPN Chile. A continuación encontrarás los canales y plataformas disponibles para seguir el encuentro.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Estudiantes y Universidad Católica se miden en un partido de Copa Libertadores que tiene implicaciones directas en la fase de grupos del torneo continental.

Estudiantes llega a este duelo en un momento delicado. El equipo de Alexander Medina acumula tres derrotas en sus últimos cuatro encuentros de Liga Profesional, incluyendo caídas ante Boca Juniors y Deportivo Riestra. La única victoria reciente llegó frente a Defensa y Justicia por 3-0, lo que no alcanza para disimular una racha que genera inquietud.

Universidad Católica, por su parte, viene de una victoria 2-0 ante Cobresal en la Primera División de Chile, aunque su forma general en las últimas semanas ha sido irregular. Los dirigidos por Daniel Oscar Garnero alternaron triunfos con derrotas abultadas, incluida una caída por 4-0 ante San Luis en Copa.

El partido tiene peso de grupo: Estudiantes figura segundo en el Grupo A, mientras que Universidad Católica lidera el Grupo D. Ambos llegan con necesidades distintas, lo que promete un encuentro con ritmo y tensión desde el primer minuto.

Para saber cómo seguir el partido por televisión o en directo online, a continuación encontrarás toda la información disponible.

Noticias del equipo y escuadras

El técnico de Estudiantes, Alexander Medina, no ha reportado bajas confirmadas ni convocatoria oficial de cara a este encuentro. No hay información disponible sobre lesionados, suspendidos ni el once probable del equipo local; los datos se actualizarán conforme se acerque el pitido inicial.

En el lado visitante, Daniel Oscar Garnero tampoco ha facilitado novedades sobre el estado de su plantilla. Universidad Católica no registra ausencias confirmadas ni alineación proyectada en este momento; se añadirá más información cuando esté disponible.

Forma

Estudiantes presenta un registro de 2 victorias, 0 empates y 3 derrotas en sus últimos cinco partidos. La derrota más reciente fue ante Deportivo Riestra por 2-0 el 8 de agosto, sumando así su segunda caída consecutiva en Liga Profesional tras perder 1-0 frente a Boca Juniors. El único resultado positivo reciente de peso fue la victoria por 3-0 ante Defensa y Justicia. En total, el equipo marcó 6 goles y encajó 5 en esos cinco encuentros.

Universidad Católica suma 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas en el mismo período. Su último resultado fue positivo: un 2-0 ante Cobresal el 8 de agosto. Sin embargo, los chilenos también sufrieron una derrota por 3-0 ante Deportes Concepción y un 4-0 ante San Luis en Copa. En total, el equipo anotó 9 goles y recibió 8 en sus últimas cinco salidas.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos de enfrentamientos directos disponibles entre Estudiantes y Universidad Católica en el historial registrado para este partido.

Clasificación

En la fase de grupos de la Copa Libertadores, Estudiantes ocupa la segunda posición del Grupo A, mientras que Universidad Católica lidera el Grupo D.