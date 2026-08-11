¿Tienes más de 18 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

Goal.com
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Copa Libertadores
team-logoEstudiantes
team-logoUniversidad Católica
¡Mira aquí! Disney+¡Mira aquí! Chilevision
GOAL-e

Traducido por

Estudiantes vs Universidad Católica: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Estudiantes vs Universidad Católica
Estudiantes
Universidad Católica
Copa Libertadores

Cómo ver el partido de Copa Libertadores entre Estudiantes y Universidad Católica, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

crest
Copa Libertadores - 1/8

Cómo ver Estudiantes vs Universidad Católica en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Estudiantes y Universidad Católica se puede ver en directo a través de Disney+, Chilevision y ESPN Chile. A continuación encontrarás los canales y plataformas disponibles para seguir el encuentro.

Disney+

Disney+

Ver aquí

Chilevision

Chilevision

Ver aquí

ESPN Chile

ESPN Chile

Ver aquí

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Emite en vivo desde cualquier lugar con NordVPNObtener NordVPN

Estudiantes y Universidad Católica se miden en un partido de Copa Libertadores que tiene implicaciones directas en la fase de grupos del torneo continental.

Estudiantes llega a este duelo en un momento delicado. El equipo de Alexander Medina acumula tres derrotas en sus últimos cuatro encuentros de Liga Profesional, incluyendo caídas ante Boca Juniors y Deportivo Riestra. La única victoria reciente llegó frente a Defensa y Justicia por 3-0, lo que no alcanza para disimular una racha que genera inquietud.

Universidad Católica, por su parte, viene de una victoria 2-0 ante Cobresal en la Primera División de Chile, aunque su forma general en las últimas semanas ha sido irregular. Los dirigidos por Daniel Oscar Garnero alternaron triunfos con derrotas abultadas, incluida una caída por 4-0 ante San Luis en Copa.

El partido tiene peso de grupo: Estudiantes figura segundo en el Grupo A, mientras que Universidad Católica lidera el Grupo D. Ambos llegan con necesidades distintas, lo que promete un encuentro con ritmo y tensión desde el primer minuto.

Para saber cómo seguir el partido por televisión o en directo online, a continuación encontrarás toda la información disponible.

Noticias del equipo y escuadras

Estudiantes contra Universidad Católica alineaciones probables

Estudiantes crest
Estudiantes
EST
Formación
Universidad Católica crest
Universidad Católica
UCA
Universidad Católica crest
Universidad Católica
UCA

Manager

  • A. Medina

El técnico de Estudiantes, Alexander Medina, no ha reportado bajas confirmadas ni convocatoria oficial de cara a este encuentro. No hay información disponible sobre lesionados, suspendidos ni el once probable del equipo local; los datos se actualizarán conforme se acerque el pitido inicial.

En el lado visitante, Daniel Oscar Garnero tampoco ha facilitado novedades sobre el estado de su plantilla. Universidad Católica no registra ausencias confirmadas ni alineación proyectada en este momento; se añadirá más información cuando esté disponible.

Forma

EST

EST - Formulario

ROS
W3-0
IND
L0-2
DEY
W3-0
BOC
L1-0
DER
L2-0
Gol marcado (encajado)
6/5
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
0/5
UCA

UCA - Formulario

DCO
W2-1
SAL
L4-0
SER
D3-3
CON
L3-0
COB
W2-0
Gol marcado (encajado)
7/11
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Estudiantes presenta un registro de 2 victorias, 0 empates y 3 derrotas en sus últimos cinco partidos. La derrota más reciente fue ante Deportivo Riestra por 2-0 el 8 de agosto, sumando así su segunda caída consecutiva en Liga Profesional tras perder 1-0 frente a Boca Juniors. El único resultado positivo reciente de peso fue la victoria por 3-0 ante Defensa y Justicia. En total, el equipo marcó 6 goles y encajó 5 en esos cinco encuentros.

Universidad Católica suma 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas en el mismo período. Su último resultado fue positivo: un 2-0 ante Cobresal el 8 de agosto. Sin embargo, los chilenos también sufrieron una derrota por 3-0 ante Deportes Concepción y un 4-0 ante San Luis en Copa. En total, el equipo anotó 9 goles y recibió 8 en sus últimas cinco salidas.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos de enfrentamientos directos disponibles entre Estudiantes y Universidad Católica en el historial registrado para este partido.

Clasificación

En la fase de grupos de la Copa Libertadores, Estudiantes ocupa la segunda posición del Grupo A, mientras que Universidad Católica lidera el Grupo D.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google