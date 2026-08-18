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Copa Libertadores - 1/8 18 ago 2026 - 20:30

Cómo ver Universidad Católica vs Estudiantes en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Universidad Católica y Estudiantes se puede ver en vivo a través de Disney+ y Chilevision. Las opciones de transmisión en directo y canal de TV están disponibles a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Universidad Católica recibe a Estudiantes en un partido de Copa Libertadores que tiene implicaciones directas en la fase de grupos. El conjunto chileno, dirigido por Daniel Garnero, busca consolidar su posición en el Grupo D tras un arranque irregular en el torneo continental.

Los de La Plata llegan a este encuentro con la necesidad de sumar. Alexander Medina no ha encontrado la regularidad que necesita con Estudiantes, y el rendimiento doméstico del equipo en la Liga Profesional ha generado presión sobre el cuerpo técnico en las últimas semanas.

Universidad Católica lidera el Grupo D de la Copa Libertadores, lo que convierte este duelo en una oportunidad para ampliar distancias. El 2-0 ante Cobresal en Primera División fue un paso positivo, aunque la derrota 3-0 frente a Deportes Concepción sigue siendo una señal de alerta que Garnero no puede ignorar.

Estudiantes, por su parte, ocupa el segundo lugar del Grupo A. El empate 1-1 en el partido de ida entre ambos equipos, disputado el 12 de agosto, deja todo abierto para esta segunda cita continental. Un triunfo podría cambiar el panorama de clasificación para el conjunto argentino.

El duelo entre dos clubes con historia en el fútbol sudamericano promete intensidad. Las necesidades de ambos son claras: Universidad Católica quiere sellar su liderato, Estudiantes necesita una victoria para no perder terreno.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Daniel Garnero dirige a Universidad Católica sin que se hayan confirmado bajas por lesión ni sanciones en el plantel de cara a este partido. No se ha publicado un once probable oficial, por lo que la alineación titular se actualizará cuando esté disponible.

En el caso de Estudiantes, Alexander Medina tampoco cuenta con información confirmada sobre ausencias o sanciones. El once inicial del conjunto argentino no ha sido adelantado y se añadirá más información a medida que se acerque el inicio del partido.

Forma

Universidad Católica suma dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue el empate 1-1 ante Estudiantes en Copa Libertadores el 12 de agosto. Antes de eso, el equipo venció 2-0 a Cobresal en Primera División, aunque también cayó 3-0 ante Deportes Concepción y sufrió una derrota 4-0 ante San Luis en Copa. El conjunto chileno ha marcado nueve goles y encajado nueve en este tramo.

Estudiantes llega con una racha de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su partido más reciente fue una victoria 4-0 ante Gimnasia LP en la Liga Profesional el 15 de agosto. En Copa Libertadores empataron 1-1 con Universidad Católica el 12 de agosto, pero antes de eso cayeron 2-0 ante Deportivo Riestra y 1-0 ante Boca Juniors. Su mejor resultado en la serie fue el 3-0 ante Defensa y Justicia el 1 de agosto.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara Empate 0 1 0 Copa Libertadores Estudiantes EST 1 Universidad Católica UCA 1 F 1 Goles marcados 1 Partidos con más de 2.5 goles 0 / 1 Ambos equipos marcaron 1 / 1

El único antecedente disponible entre ambos equipos en los últimos enfrentamientos es el empate 1-1 registrado el 12 de agosto de 2026 en la Copa Libertadores, con Estudiantes como equipo local. Ese resultado deja la eliminatoria abierta y convierte este partido en el desempate directo entre ambos clubes en la fase de grupos.

Clasificación

En la Copa Libertadores, Universidad Católica lidera el Grupo D, mientras que Estudiantes ocupa la segunda posición del Grupo A.