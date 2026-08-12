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Copa Libertadores - 1/8 12 ago 2026 - 18:00

Cómo ver Club Atlético Platense vs Coquimbo Unido en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Platense y Coquimbo Unido se puede ver en vivo por Disney+ y ESPN Chile. A continuación encontrarás los canales de TV y las opciones de streaming disponibles para seguir este encuentro de Copa Libertadores.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Club Atlético Platense recibe a Coquimbo Unido en un partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores, con los dos clubes sudamericanos llegando al encuentro con realidades muy distintas.

Platense atraviesa un momento delicado en la Liga Profesional. El equipo de Walter Zunino acumula tres derrotas en sus últimos cuatro partidos, con una goleada por 4-0 ante Talleres como el resultado más doloroso del tramo reciente. A pesar de eso, su posición en el Grupo E de la Copa Libertadores les da motivos para competir con seriedad esta noche.

En el torneo continental, Platense se ubica segundo en su grupo. Eso convierte este partido en algo más que un trámite: es una oportunidad real de consolidar su lugar en la competencia.

Coquimbo Unido llega desde Chile como líder del Grupo B de la Copa Libertadores, lo que habla de la solidez que Hernán Caputto ha construido en el torneo. Sin embargo, en la Primera División chilena el equipo no ha podido ganar en sus últimas dos presentaciones, incluido un empate 1-1 ante La Serena el pasado 8 de agosto.

El equipo trasandino ha concedido gol en cada uno de sus últimos tres partidos, y visitar Buenos Aires representará una prueba de carácter para una defensa que no ha logrado mantenerse entera en las semanas recientes.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver este partido de Copa Libertadores en vivo, el canal de TV disponible y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Platense está dirigido por Walter Zunino, pero no hay información confirmada sobre lesionados ni suspendidos para el conjunto local de cara a este partido. Tampoco se ha dado a conocer una alineación probable por el momento.

En el caso de Coquimbo Unido, el técnico Hernán Caputto tampoco tiene novedades de plantel confirmadas. La información de ambos equipos se actualizará cuando esté disponible, a medida que se acerque el inicio del partido.

Forma

Platense llega con un registro de dos victorias, una igualdad y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un triunfo por 1-0 ante Independiente el 9 de agosto, aunque esa victoria llegó después de una racha que incluyó la goleada 4-0 ante Talleres el 3 de agosto y una caída 2-1 frente a Instituto. El mejor antecedente del tramo sigue siendo el 2-0 ante Corinthians en la Copa Libertadores, logrado en mayo.

Coquimbo Unido acumula tres empates y una victoria en sus últimos cinco compromisos, con una sola derrota. El más reciente fue el 1-1 ante La Serena el 8 de agosto en la Primera División. El equipo chileno venció a San Marcos 1-0 en copa el 6 de agosto, pero los tres empates en el período muestran dificultades para cerrar partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay registros disponibles de los últimos cinco enfrentamientos entre Platense y Coquimbo Unido. Este duelo de la fase de grupos de la Copa Libertadores podría representar uno de los primeros cruces competitivos entre ambos clubes.

Clasificación

En la Copa Libertadores, Coquimbo Unido lidera el Grupo B, mientras que Platense ocupa la segunda posición en el Grupo E.