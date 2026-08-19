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Copa Libertadores - 1/8 19 ago 2026 - 18:00

Cómo ver Coquimbo Unido vs Club Atlético Platense en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones de canal de TV y streaming en vivo para este partido de la Copa Libertadores se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Coquimbo Unido recibe a Club Atlético Platense en un duelo de la Copa Libertadores que tiene implicaciones directas en la tabla de posiciones del torneo continental. El equipo chileno, dirigido por Hernán Caputto, se mide ante el conjunto argentino de Walter Zunino en un partido que ambos lados necesitan aprovechar.

Coquimbo llega al partido liderando el Grupo B de la Copa Libertadores, una posición que refleja su solidez en el torneo aunque su rendimiento doméstico en las últimas semanas ha sido irregular. Los chilenos no han podido ganar en sus últimas dos presentaciones en la Primera División, aunque sí sumaron en Copa.

Platense, por su parte, atraviesa un momento complicado. El equipo bonaerense viene de empatar 1-1 con Boca Juniors en la Liga Profesional el 16 de agosto, resultado que se suma a una racha que incluye una derrota por 4-0 ante Talleres el 3 de agosto. La consistencia defensiva sigue siendo la asignatura pendiente del conjunto de Zunino.

En la Copa Libertadores, Platense ocupa el segundo lugar del Grupo E, lo que convierte este partido en un trámite con peso real para ambos equipos. El empate 1-1 del encuentro de ida, disputado el 12 de agosto, dejó la eliminatoria abierta.

El duelo entre el líder del Grupo B y el segundo del Grupo E promete tensión táctica. Coquimbo buscará imponer condiciones de local, mientras Platense intentará corregir sus problemas defensivos en un escenario continental que no perdona los errores.

A continuación, toda la información sobre cómo ver este partido de la Copa Libertadores en vivo, incluyendo canal de TV y opciones de streaming.

Noticias del equipo y escuadras

Coquimbo Unido está dirigido por Hernán Caputto para este encuentro. No hay información confirmada sobre lesionados ni suspendidos en el equipo local, y tampoco se ha dado a conocer un once probable. Los datos se actualizarán cuando estén disponibles.

Club Atlético Platense, bajo las órdenes de Walter Zunino, tampoco cuenta con novedades confirmadas sobre bajas por lesión o sanción. No se ha publicado una alineación probable para el equipo visitante. Se esperan actualizaciones más cerca del pitido inicial.

Forma

Coquimbo Unido acumula en sus últimos cinco partidos un registro de una victoria, tres empates y una derrota. Su resultado más reciente fue el empate 1-1 ante Club Atlético Platense en la Copa Libertadores el 12 de agosto. Antes de ese partido, el equipo chileno venció 1-0 a San Marcos en Copa el 6 de agosto, aunque también registró un empate 1-1 ante La Serena en la Primera División el 8 de agosto y una derrota 2-1 ante Palestino el 1 de agosto. El conjunto de Caputto ha marcado cinco goles y encajado cinco en ese tramo.

Club Atlético Platense presenta un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimas cinco presentaciones. El resultado más reciente fue el empate 1-1 ante Boca Juniors en la Liga Profesional el 16 de agosto. En ese período, el equipo también ganó 0-1 ante Independiente el 9 de agosto, pero sufrió una goleada de 4-0 a manos de Talleres el 3 de agosto y cayó 2-1 ante Instituto el 30 de julio. La fragilidad defensiva ha sido una constante en el tramo reciente del conjunto visitante.

Historial de Enfrentamientos Directos

El único antecedente disponible entre estos dos clubes es el partido de ida de esta misma fase de la Copa Libertadores, disputado el 12 de agosto de 2026, cuando Club Atlético Platense y Coquimbo Unido empataron 1-1 con Platense como local. No hay datos de enfrentamientos anteriores entre ambas escuadras.

Clasificación

En la Copa Libertadores, Coquimbo Unido marcha primero en el Grupo B, mientras que Club Atlético Platense ocupa la segunda posición en el Grupo E.