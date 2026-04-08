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Tim Ursinus

Corresponsal de fútbol alemán y europeo

Aunque una carrera como portero no se materializó, el fútbol siempre ha sido una constante en mi vida. Incluso de niño, estaba claro que el periodismo deportivo sería el camino a seguir. Después de una pasantía en la sección de deportes del Schwäbisches Tagblatt en mi ciudad natal, Tübingen, estudié en Karlsruhe — una elección algo cuestionable para un suabo. A finales de 2018, comencé como pasante en SPOX y GOAL, continué como estudiante trabajador y, finalmente, me convertí en becario de redacción. Desde 2023, soy miembro permanente de los equipos editoriales. En septiembre de 2024, asumí el rol de SEO Senior, aunque también trabajo como reportero y editor jefe de guardia.

🎯 Áreas principales:

Delegar artículos SEO y gestionar freelancers en este ámbito

Cobertura en el lugar para clubes de la Bundesliga (especialmente Bayern, Stuttgart, BVB y Eintracht Frankfurt)

Historias relacionadas con el fútbol

Investigación y redacción de noticias deportivas

Cómo me acerqué al fútbol:

Todo comenzó con el triunfo del FC Bayern en la Champions League a principios de los años 2000, cuando Oliver Kahn detuvo tres penales y se convirtió en el héroe de mi infancia. La memoria es algo borrosa, ya que tenía solo cuatro años en ese momento. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que abriera el envoltorio de mi primer par de guantes de portero.

🌟 Mis momentos favoritos en el fútbol:

Hay muchos. Principalmente, recuerdo mis asignaciones como reportero — en París, Madrid o Milán. Además, están los viajes personales de groundhopper, que permanecerán inolvidables para siempre.

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