Según Sky, el equipo amarillo y negro sigue a Anis Hadj Moussa, del Feyenoord de Róterdam, quien destacó la pasada temporada en la primera división holandesa.
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¡21 goles en 40 partidos! El BVB ya prepara una solución interesante tras la marcha de Karim Adeyemi
Moussa, autor de 21 goles en 40 partidos oficiales, ya se ha ofrecido al BVB a través de agentes. Pero el jugador de 24 años tiene contrato con el Feyenoord hasta 2030, así que su fichaje no sería barato. Su participación en el Mundial con Argelia podría elevar aún más su valor de mercado.
Según el informe, el Borussia aún no ha dado ningún paso concreto por el jugador, quizá porque el futuro de Adeyemi sigue siendo incierto: la posible renovación de contrato se ha alejado en las últimas semanas.
- AFP
BVB: Por ahora, la atención se centra en Guirassy... ¿y Asslani?
Según Sky, como Adeyemi entrará en el último año de su contrato, crecen las señales de una salida inmediata. Este verano será la última oportunidad del BVB para recibir una indemnización adecuada por el delantero.
La prioridad sería la delantera: si Serhou Guirassy (contratado hasta 2028) dejara el club en busca de su último gran contrato, se necesitaría un reemplazo inmediato. Fisnik Asllani, del TSG Hoffenheim, suena como opción, pues vería con buenos ojos recalar en el conjunto de la cuenca del Ruhr.
Para retener a Guirassy, el BVB le habría mostrado sus planes de fichajes. Ricken y el director deportivo, Ole Book, buscarían sumarle un compañero de ataque de gran nivel para integrarlo mejor al juego. Sin embargo, es cuestionable que el fichaje del poco conocido Moussa consiga ese objetivo, ya que el argelino se ha destacado sobre todo como goleador: 14 de sus 21 puntos en la clasificación de goleadores fueron tantos propios.
Anis Hadj Moussa: datos de rendimiento y estadísticas del Feyenoord de Róterdam 2025/26
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