Según la revista «kicker», la Bundesliga aún negociaría ante una oferta millonaria por este jugador excepcional, pero ahora también podría quedarse.
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Sorpresa total: ¿giro inesperado en el caso de Said El Mala?
Según esto, el Effzeh volvería a plantearse seriamente este escenario, que últimamente no era lo esperado. Sport1 también especuló sobre un posible cambio de rumbo de El Malas. Por ahora no hay ninguna oferta que satisfaga las expectativas económicas del FC Brentford ni las ambiciones deportivas del jugador.
El Brentford ofreció hace días los 50 millones pedidos por el joven de 19 años, pero, pese al acuerdo alcanzado, el jugador cambió de opinión y su madre, actual asesora principal, bloqueó la operación. Según Bild, ella dudaba de que el club de la Premier fuera el paso adecuado para su hijo. Tras la ruptura, Express habla de “consternación” en la directiva del FC.
El Mala: ¿Seguirá en el 1. FC Köln con un sueldo considerablemente inferior al que tenía en Inglaterra?
Según la prensa inglesa, Liverpool, Arsenal y los dos equipos de Mánchester siguen a El Mala, aunque no sería prioridad en la lista de fichajes de la Premier. Un traspaso dentro de la Bundesliga tampoco es probable por su coste. Bayern Múnich y BVB mostraron interés recientemente.
De momento, El Mala está vinculado al Colonia hasta 2030. Si se queda, cobrará menos que si se marcha a Inglaterra: el Brentford le ofrecería más de cuatro millones de euros al año.
Para el Colonia, retenerlo sería un golpe de genio: con 18 participaciones en goles en 34 partidos, la mayoría como suplente, fue clave para el recién ascendido la temporada pasada. Por eso se pidió su convocatoria al Mundial con Alemania, sobre todo tras la lesión de Lennart Karl. Tras la lesión de Lennart Karl se esperó su llamada, pero el seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, sorprendió al convocar a Assan Ouedraogo, del RB Leipzig, y no a un sustituto directo para la banda.