«Creo que ya veo doble», se leía sobre la coreografía del sector de Stuttgart. Debajo aparecían los personajes suabos «Äffle» y «Pferdle», borrachos y con doble visión. En el otro lado aparecía el dúo con la Copa DFB del año pasado, pero el VfB no pudo defender el título tras perder 0-3 contra el Bayern. En cambio, el equipo vio sobre todo a Harry Kane celebrar, ¡y no solo por partida doble, sino por triplicado!
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A pesar de los tres goles de Harry Kane en la final de la Copa, el delantero del VfB, Deniz Undav, daría el Balón de Oro a otro jugador
Con su hat-trick —el cuarto en una final de copa tras los de Uwe Seeler (Hamburger SV, 1963), Roland Wohlfarth (FC Bayern, 1986) y Robert Lewandowski (Borussia Dortmund, 2012)—, el inglés elevó su cuenta goleadora esta temporada a 61 tantos. Antes de la final ya era evidente que Kane lograría su mejor marca: 68 puntos de gol, doce más que en su debut con el Bayern (2023/24) y 22 por encima de su tope con el Tottenham (2017/18). Además, se convirtió en el tercer jugador que marca en todas las rondas de una Copa, tras Dieter Müller (1. FC Köln, 1976/77) y Dirk Kurtenbach (Stuttgarter Kickers, 1986/87).
«Sin duda, ha sido una de las mejores noches de mi carrera», declaró Kane tras el partido. Antes del encuentro estaba «increíblemente nervioso». «Quería que el equipo y los aficionados se sintieran orgullosos. Y luego marcar un hat-trick en una final... Es un partido muy especial y una sensación muy especial. Estoy muy orgulloso. Ha sido una temporada larga y dura, pero terminarla así es perfecto».
Su actuación no se quedó en el hat-trick: Vincent Kompany y Sebastian Hoeneß protagonizaron una curiosa escena en el descuento, y luego hubo dos ruedas de prensa en lugar de una.
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Harry Kane destaca, además de por su hat-trick, por dos jugadas
Al preguntarle por nuevos elogios para el jugador de 32 años, Kompany respondió: «Recuerdo esa entrada al banderín de córner; esa entrega total al equipo. Es difícil de explicar, pero al final siempre te preguntas si hoy ha marcado. Ha marcado tres porque su juego es completo», añadió Kompany, resaltando su presión y trabajo defensivo. «Harry tiene la personalidad para estos grandes partidos y momentos».
Hoeneß añadió: «No solo marcó tres goles; también bloqueó a un rival en el minuto 96 en su área. Para entonces ya ganábamos 3-0. Su conjunto de cualidades es de élite mundial; hoy marcó la diferencia. Es casi imposible controlarlo».
El director deportivo Max Eberl coincidió y recordó otra acción defensiva: «Es extraordinario lo que hace Harry. No solo marca, sino que también aporta personalidad en el campo. Con 1-0 hizo una entrada en nuestro lateral izquierdo y evitó un centro. Eso también lo demuestra Harry Kane». Hace tiempo que dejó de ser un secreto que Kane es mucho más que un goleador para el campeón alemán. Sus cualidades como creador de juego, en las que el capitán de la selección inglesa se deja caer una y otra vez hasta su propio campo, las ha perfeccionado aún más con Kompany. Que, además, no rehúye el trabajo defensivo tampoco es ninguna novedad si se mira con detenimiento.
Aun así, parece que Kane no ha alcanzado su máximo potencial. Por eso, una salida —de la que se ha especulado en los últimos periodos de fichajes por sus conocidas cláusulas de rescisión— no entra en los planes del Bayern. Eberl subrayó que las conversaciones para ampliar su contrato, que vence en 2027, están en marcha. «Hemos dicho que hablaremos después de la temporada y, en el mejor de los casos, avanzaremos antes del Mundial», afirmó. No hay aún un calendario concreto para las negociaciones.
Harry Kane: declaraciones impactantes de Uli Hoeneß; Deniz Undav bromea
El presidente del Bayern, Uli Hoeneß, afirmó en la ARD: «Es el mejor fichaje que hemos hecho nunca». Un compromiso firme, más aún considerando los numerosos fichajes de talla mundial que ha realizado el club muniqués. Por eso, una posible venta ni siquiera se plantea.
«Por supuesto que no. El FC Bayern es un club comprador, no vendedor», afirmó Hoeneß, quien también desestimó el rumor que colocaba a Kane en la mira del FC Barcelona como posible sucesor de Robert Lewandowski, cuyo contrato no se renovará. «Además, el Barcelona no tiene dinero. Así es como empieza todo». Kane se mostró halagado: «Es bonito escuchar algo así. Me siento honrado de formar parte de la historia del club».
En medio de esta búsqueda de superlativos, Eberl se mostró convencido de que Kane podría ganar el Balón de Oro pese a no haber conquistado la Liga de Campeones: «Tiene todo el derecho a ser el ganador». En Michael Olise podría tener, precisamente, a un compañero de equipo que le disputara el galardón. El francés ha terminado la temporada con la increíble cifra de 53 participaciones en goles.
Gracias a su estilo más espectacular, el francés de 24 años supera a Deniz Undav. «Me inclino más por Olise», admitió el delantero del VfB. «Sin embargo, ambos se lo merecen», añadió el internacional, y bromeó sobre Kane antes de dejarse llevar por el entusiasmo: «A veces me gustaría ser tan libre. No le puedes dejar ni un metro. Tiene un remate de primera, con derecha o izquierda, y siempre está donde cae el gol. Sus asistencias a Olise o Díaz también son excepcionales. Ahí se ve la clase mundial».
El título mundialista podría ser decisivo: tanto Kane con Inglaterra como Olise con Francia tienen opciones si mantienen su nivel en el Bayern.
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Harry Kane: datos de rendimiento y estadísticas en el FC Bayern de Múnich
Partidos 147 Goles 146 asistencias Asistencias 33