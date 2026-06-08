¿Cambio controvertido pese a las desmentidas de su representante? Al parecer, Jürgen Klopp negocia un nuevo puesto

Hace una semana, el representante de Klopp, Marc Kosicke, desmintió los rumores sobre su fichaje por el club saudí: «Es imposible». Sin embargo, según Tavolieri, las conversaciones se reanudaron el domingo.

Según estas informaciones, el Al-Ittihad querría nombrar al técnico de 58 años director técnico, cargo desde el que se ocuparía principalmente de los fichajes. Klopp habría puesto como condición dejar su puesto en el Red Bull solo tras el inicio de la temporada o, más concretamente, al cerrarse el mercado de fichajes.

A diferencia de Europa, el mercado saudí abre más tarde y se extiende hasta el 22 de julio.