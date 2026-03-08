Donny Afroni

Mbappé apunta a un regreso sorprendente tras su lesión contra el Manchester City.

Kylian Mbappé se enfrenta a una carrera contrarreloj para estar en forma para el apasionante partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones que enfrentará al Real Madrid y al Manchester City. La superestrella francesa regresa a la capital española el domingo tras pasar varios días en su país natal sometiéndose a un tratamiento especializado por una lesión en la rodilla izquierda. Su participación en el partido del miércoles por la noche en el Bernabéu sigue siendo una incógnita, ya que el equipo médico del club se prepara para evaluar su evolución.