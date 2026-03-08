Donny Afroni

Howe revela el «mejor equipo» entre el Arsenal y el City
El entrenador del Newcastle United, Eddie Howe, ha elogiado al Manchester City como el mejor equipo al que se ha enfrentado su equipo esta temporada, situándolo por delante del Arsenal, su rival por el título de la Premier League. Los Magpies sufrieron una derrota por 3-1 en St James' Park el sábado por la noche, cuando los Cityzens remontaron el partido para asegurarse su puesto en los cuartos de final de la FA Cup, lo que supone su cuarta victoria sobre el Newcastle en una campaña agotadora.