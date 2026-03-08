Goal.com
Donny Afroni

Artículos de Donny Afroni
  1. Manchester United v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport
    Manchester UnitedPremier League

    Los jugadores del Manchester United dan una nueva excusa en defensa de Carrick.

    Según se informa, las estrellas del Manchester United creen que han defraudado al entrenador Michael Carrick con sus últimas actuaciones, y la plantilla ha señalado una extraña causa para su bajón de forma. A pesar de un brillante comienzo bajo la dirección del entrenador interino, que incluyó impresionantes victorias sobre el Manchester City y el Arsenal, los Red Devils han tenido dificultades para mantener ese nivel de rendimiento en las últimas semanas.

  2. Kylian Mbappe 2026getty
    K. MbappeReal Madrid

    Mbappé apunta a un regreso sorprendente tras su lesión contra el Manchester City.

    Kylian Mbappé se enfrenta a una carrera contrarreloj para estar en forma para el apasionante partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones que enfrentará al Real Madrid y al Manchester City. La superestrella francesa regresa a la capital española el domingo tras pasar varios días en su país natal sometiéndose a un tratamiento especializado por una lesión en la rodilla izquierda. Su participación en el partido del miércoles por la noche en el Bernabéu sigue siendo una incógnita, ya que el equipo médico del club se prepara para evaluar su evolución.

  3. Wolverhampton Wanderers v Liverpool - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport
    A. RobertsonLiverpool

    «Esa fue la decisión»: Robertson revela por qué fracasó el fichaje por el Tottenham.

    El defensa del Liverpool Andy Robertson ha roto finalmente su silencio sobre los intensos rumores que rodeaban su futuro durante el mercado de fichajes de invierno, cuando era objetivo del Tottenham Hotspur. En un momento dado, el lateral izquierdo parecía encaminarse hacia la puerta de salida de Anfield tras casi una década de servicio. A pesar del claro interés del club del norte de Londres y de la disposición de los Reds a respetar los deseos del jugador, el traspaso nunca se materializó.

  4. Leeds United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport
    RodriReal Madrid

    El Madrid descarta a Rodri, pero sigue interesado en Wharton.

    Según se informa, el Real Madrid ha enfriado su interés por Rodri, del Manchester City, y ha optado por refinar su lista de mediocampistas de cara al mercado de fichajes de verano. La saga en torno a Rodri y su posible traspaso al Bernabéu ha dado un giro definitivo en vísperas de una importante confrontación europea. Si bien el ganador del Balón de Oro 2024 está listo para pisar una vez más el sagrado césped de Madrid, lo hará estrictamente como visitante.

  5. Tottenham LincolnGetty Images
    TottenhamLincoln City

    📽️ | Los aficionados del Lincoln City se burlan del Tottenham ante el temor al descenso.

    La temporada de pesadilla del Tottenham Hotspur ha alcanzado un nuevo mínimo después de que el club del norte de Londres se convirtiera en el blanco de las burlas de los aficionados de la League One durante el fin de semana. Los Spurs se encuentran actualmente en el puesto 16 de la tabla de la Premier League, con un precario punto de ventaja sobre la zona de descenso. Esta pésima racha ha convertido al club en el hazmerreír de las aficiones rivales de toda la pirámide futbolística inglesa.

  6. Newcastle United v Manchester City - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport
    E. HoweManchester City

    Howe revela el «mejor equipo» entre el Arsenal y el City

    El entrenador del Newcastle United, Eddie Howe, ha elogiado al Manchester City como el mejor equipo al que se ha enfrentado su equipo esta temporada, situándolo por delante del Arsenal, su rival por el título de la Premier League. Los Magpies sufrieron una derrota por 3-1 en St James' Park el sábado por la noche, cuando los Cityzens remontaron el partido para asegurarse su puesto en los cuartos de final de la FA Cup, lo que supone su cuarta victoria sobre el Newcastle en una campaña agotadora.

  7. Chelsea v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport
    C. PalmerPremier League

    El exjugador del Manchester City explica el gran rendimiento de Palmer en el Chelsea

    Cole Palmer ha conquistado la Premier League desde que se atrevió a fichar por el Chelsea procedente del Manchester City por 42,5 millones de libras en el verano de 2023, pero su antiguo compañero de equipo Oscar Bobb afirma que ya veía venir este éxito. Aunque muchos espectadores se sorprendieron por la rapidez con la que se convirtió en uno de los delanteros más letales de la liga, aquellos que crecieron junto a él en la prestigiosa City Football Academy lo vieron venir hace mucho tiempo.

  8. KSIGetty Images
    Dag and RedDorking Wanderers

    KSI celebra con Carroll su primer partido con el Dag & Red.

    La sensación de YouTube, KSI, protagonizó el sábado una transición surrealista al convertirse en propietario de un club de fútbol, mientras veía cómo el Dagenham & Redbridge vencía por 1-0 al Dorking Wanderers, líder de la National League South. En lo que supuso una presentación de alto nivel en Victoria Road, el jugador de 32 años fue visto en las gradas junto a un exdelantero internacional de Inglaterra.

  9. Hansi Flick
    BarcelonaH. Flick

    Flick revela qué jugador del Barça «hace que todos sean mejores».

    El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha afirmado que uno de sus propios jugadores es fundamental para «hacer que todos sean mejores», pero esa persona en concreto no es Lamine Yamal. En su lugar, el técnico azulgrana ha elogiado a una de sus estrellas del mediocampo tras otra impresionante actuación en el centro del campo del Barça.

  10. Dominic Solanke Tottenham 2025-26Getty
    NewcastleD. Solanke

    El Newcastle planea fichar a Solanke en medio de la crisis del Tottenham

    Según se informa, el Newcastle United está siguiendo de cerca la situación del delantero del Tottenham Dominic Solanke, mientras se prepara para un posible fichaje este verano. Los Magpies están muy atentos a la evolución de la situación en el norte de Londres, donde un escenario antes impensable, el descenso, empieza a parecer cada vez más plausible, ya que una campaña desastrosa ha dejado al Spurs envuelto en una batalla por la supervivencia en la parte baja de la tabla de la Premier League.

  1. D.C. United v Inter Miami CFGetty Images Sport
    L. MessiInter Miami CF

    Revelado: cómo Messi cobra 80 millones de dólares al año del Inter de Miami

    El copropietario del Inter Miami, Jorge Mas, ha desvelado el impresionante paquete financiero que mantiene a Lionel Messi en el sur de Florida, revelando que el icono argentino se lleva a casa entre 70 y 80 millones de dólares al año. La asombrosa cifra, que incluye las acciones del ganador de la Copa del Mundo, pone de relieve la inversión sin precedentes necesaria para traer al ocho veces ganador del Balón de Oro a la Major League Soccer.

  2. Mansfield Town v Arsenal - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport
    M. ArtetaArsenal

    Arteta afirma que el Arsenal solo entrenó con el 3-5-2 durante 10 minutos.

    El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, ha hecho una sorprendente confesión sobre su preparación táctica después de que su equipo evitara por poco una sorpresa en la FA Cup contra el Mansfield Town. El líder de la Premier League se vio obligado a esforzarse al máximo para asegurarse una victoria por 2-1 sobre el equipo de la League One, pero el español reveló tras el pitido final que su once inicial experimental apenas se había probado en los entrenamientos antes del viaje a Field Mill.

  3. JJ Gabriel(C)Getty Images
    J. GabrielManchester United

    📽️ | Gabriel, la joven promesa del Manchester United, marca un golazo al estilo Ronaldo.

    El Manchester United tiene una larga y legendaria trayectoria en el desarrollo de talentos de talla mundial, pero la última sensación surgida de Carrington está generando un nivel de entusiasmo poco habitual en los últimos años. JJ Gabriel, el joven prodigio de 15 años que ya ha hecho historia en el club, dejó boquiabiertos a los espectadores durante un partido de la Premier League sub-18 contra el Nottingham Forest con una actuación que evocó recuerdos del joven Cristiano Ronaldo.

  4. Tottenham 'Spursy' t-shirtGetty/Tottenham Hotspur store
    TottenhamPremier League

    Los aficionados del Tottenham critican al club por la camiseta «Spursy»

    El Tottenham Hotspur se encuentra en medio de una grave crisis de identidad, ya que los aficionados han reaccionado con furia ante la decisión del club de vender productos que muchos consideran una burla a la institución. El equipo del norte de Londres está siendo objeto de críticas por vender en su tienda oficial una camiseta blanca con la palabra «Spursy», a un elevado precio de 30 libras, a pesar de la precaria posición del club en la tabla de la Premier League.

  5. Al Ahli v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
    I. ToneyVinicius Junior

    📽️ | El homenaje de Toney a Vini Jr con una samba en la victoria del Al-Ahli.

    Ivan Toney continuó con su sensacional racha en la Liga Profesional Saudí, demostrando una vez más por qué es el delantero más temido de la división. Durante el emocionante derbi marítimo del Al-Ahli contra su archirrival, el Al-Ittihad, el internacional inglés abrió el marcador en la victoria por 3-1 que permitió a su equipo recuperar el primer puesto de la tabla. Sin embargo, fueron sus celebraciones tras el gol las que llamaron la atención de los usuarios de las redes sociales de todo el mundo.

  6. Edu-ForestGetty
    Nottingham ForestPremier League

    Edu DESPEDIDO por el Forest tras un rápido final a su desafortunada etapa en el club.

    En un sorprendente giro de los acontecimientos en el City Ground, Edu Gaspar ha sido brutalmente despedido por el Nottingham Forest, lo que ha puesto fin de forma rápida y sin ceremonias a su mandato como director global de fútbol del club. El exdirectivo del Arsenal, que fue considerado un gran fichaje para el Forest cuando se incorporó en julio de 2025, duró menos de un año en el cargo antes de que la jerarquía del club decidiera poner fin a su proyecto.

  7. Manchester City v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport
    P. FodenManchester City

    Guardiola intenta explicar las dificultades de Foden en el Manchester City.

    Pep Guardiola ha salido en defensa de Phil Foden, insistiendo en que el centrocampista del Manchester City recuperará inevitablemente su nivel de clase mundial. El internacional inglés volvió al once inicial en el empate 2-2 de esta semana contra el Nottingham Forest en el Etihad Stadium, tras la lesión del joven Nico O'Reilly, pero le costó dejar su huella habitual en el partido. Ha sido una racha difícil para el Jugador de la Temporada de la Premier League 2023-24, que parece estar luchando contra una importante bajada de confianza.

  8. Turkish-Super-LeagueAFP
    A. OnanaManchester United

    El Manchester United se enfrenta al problema del traspaso de Onana, ya que el Trabzonspor descarta el acuerdo.

    Los intentos del Manchester United por deshacerse definitivamente de Andre Onana se han topado con un importante obstáculo después de que el Trabzonspor descartara oficialmente pagar el precio que pedían los Red Devils. El internacional camerunés, que llegó a Old Trafford procedente del Inter en julio de 2023 en una operación por valor de unos 47 millones de libras (62 millones de dólares), se encuentra en una situación incierta de cara al mercado de fichajes de verano.

  9. Manchester United FC v Wolverhampton Wanderers FC - Premier LeagueGetty Images Sport
    Manchester UnitedPremier League

    El Manchester United justifica el aumento del precio de los abonos de temporada con fichajes

    El Manchester United ha provocado una reacción negativa entre sus seguidores tras confirmar un aumento del 5 % en el precio de los abonos de temporada para la campaña 2026-27. Esta medida supone el cuarto año consecutivo de subida de precios en Old Trafford, tras una década de congelación bajo los regímenes anteriores, ya que el club busca aumentar sus ingresos para impulsar su búsqueda de títulos nacionales y europeos.

  10. FC Bayern München v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport
    V. KompanyBayern Múnich

    Kompany defiende a Jackson tras el rechazo del penalti.

    El entrenador del Bayern de Múnich, Vincent Kompany, ha salido en defensa de Nicolas Jackson después de que el jugador cedido por el Chelsea fuera ignorado a la hora de lanzar penaltis durante la victoria por 4-1 sobre el Borussia Mönchengladbach. Con el emblemático delantero Harry Kane fuera de juego por lesión, Jackson volvió a la alineación titular por primera vez desde enero, y su actuación sugirió que está encontrando su lugar en Baviera a pesar de un comienzo difícil en la Bundesliga.

