Los jugadores del Manchester United dan una nueva excusa en defensa del entrenador Michael Carrick tras el bajón en el rendimiento del equipo
Los hombres de Carrick no lograron aprovechar su ventaja numérica.
El equipo ha tenido dificultades para recrear el alto nivel de intensidad que caracterizó los primeros partidos de Carrick en el banquillo. En los últimos encuentros contra el Crystal Palace y el Newcastle United, el rendimiento del equipo ha caído en picado. Aunque el domingo pasado lograron arañar una victoria por 2-1 contra un Palace con 10 jugadores, las grietas eran evidentes mucho antes de que viajaran a St James' Park para su encuentro entre semana. La noche del miércoles resultó ser el punto de inflexión, ya que el United cayó en una decepcionante derrota por 2-1 contra el Newcastle. A pesar de que los Magpies se quedaron con diez hombres durante la primera parte, los hombres de Carrick no supieron aprovechar su ventaja numérica y se mostraron ineficaces durante largos periodos. Fue una actuación que careció de la urgencia y la cohesión que se había visto anteriormente en el mandato del entrenador interino, lo que llevó a cuestionar la longevidad de la actual configuración táctica.
Una noche decepcionante en Tyneside
La derrota ante el Newcastle fue especialmente dolorosa, dado que los locales se quedaron con diez hombres durante la primera parte. El Manchester United no supo aprovechar la ventaja numérica, lo que supuso la primera derrota de Carrick desde que asumió el cargo de entrenador del primer equipo. El técnico interino se mostró visiblemente frustrado al final del partido y se dirigió directamente al túnel tras aplaudir a los aficionados visitantes.
Tras el partido, Carrick no ocultó su frustración por el rendimiento de sus jugadores. Declaró: «Estoy muy, muy decepcionado con lo ocurrido esta noche. Tenemos que aprender de ello, porque ha sido una lección para nosotros. Tenemos que mejorar».
La excusa de la falta de ritmo
En un giro sorprendente, los jugadores han sugerido que la falta de partidos regulares está obstaculizando su progreso en lugar de ayudarlo. Sin fútbol europeo esta temporada y tras sus tempranas eliminaciones de la Carabao Cup y la FA Cup, el calendario del United es inusualmente ligero para un club de su talla. Según se informa, la plantilla siente que esta falta de ritmo les está haciendo empezar los partidos con lentitud.
Una fuente cercana al vestuario habló con The Sun y explicó el estado de ánimo actual entre los jugadores del primer equipo. La fuente dijo: «Los jugadores sienten que han decepcionado al entrenador con su forma de jugar. Creen que los grandes intervalos entre partidos les están perjudicando y les están haciendo sufrir para empezar bien. Es algo de lo que son conscientes y quieren cambiar».
De cara a la recta final
Los problemas continuarán, ya que el Manchester United no tiene previsto volver a jugar hasta el 15 de marzo contra el Aston Villa debido a los partidos de la FA Cup. Tras el enfrentamiento con el Bournemouth, el parón internacional de marzo supondrá otra importante interrupción en su calendario nacional. El siguiente partido del United contra el Leeds United no será hasta el 13 de abril.
