KSI se sienta y celebra con Andy Carroll durante su primer partido como copropietario del Dagenham & Redbridge

Para KSI, cuyo nombre real es Olajide Olatunji, el paso a la sala de juntas es la culminación de la ambición de toda una vida: ser propietario de un equipo. Tras meses de negociaciones secretas, se ha unido oficialmente al club de sexta división como copropietario y socio estratégico. A su llegada al estadio, fue aclamado por los aficionados y dio una vuelta al campo mientras firmaba autógrafos a una multitud que casi había duplicado su tamaño en comparación con el partido en casa de la semana anterior.

«Llevo meses viendo al Dagenham en mi retransmisión en directo de YouTube. Ha habido muchos altibajos y muchos momentos frustrantes», reveló KSI durante su primer partido en calidad oficial. «Pero estar aquí, oler el césped, ver a los aficionados, ver la emoción y sentir el bullicio en el aire... Es fantástico. Siempre he querido tener un club de fútbol, desde que era joven y jugaba al FIFA y al Football Manager. Es una vocación para mí».