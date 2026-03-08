Goal.com
En directo
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Tottenham LincolnGetty Images
Donny Afroni

Traducido por

VÍDEO: Los aficionados del Lincoln City se burlan del Tottenham ante la posible relegación de los Spurs de la Premier League

La temporada de pesadilla del Tottenham Hotspur ha alcanzado un nuevo mínimo después de que el club del norte de Londres se convirtiera en el blanco de las burlas de los aficionados de la League One durante el fin de semana. Los Spurs se encuentran actualmente en el puesto 16 de la tabla de la Premier League, con un precario punto de ventaja sobre la zona de descenso. Esta pésima racha ha convertido al club en el hazmerreír de las aficiones rivales de toda la pirámide futbolística inglesa.

  • El Lincoln se coloca líder de la League One

    La última broma vino de los seguidores del Lincoln City durante su victoria por 2-0 contra el Cardiff City, rival por el título, en la League One el sábado. El resultado aupó al Imps a lo más alto de la tercera división, situándolo a diez puntos de distancia en los puestos de ascenso automático. Las imágenes que circulan por las redes sociales muestran a los fieles seguidores del Lincoln, que se quedaron mucho tiempo después del pitido final para celebrar su ascenso a lo más alto de la League One. En un vídeo viral, se puede oír a los aficionados cantando en voz alta «Tottenham fuera, ole, ole», burlándose de la posibilidad muy real de un encuentro de liga la próxima temporada.

    • Anuncios

  • Ver el vídeo

  • El Tudor lucha por contener la marea del Tottenham

    La situación directiva del Tottenham no ha contribuido a calmar los ánimos de los fieles seguidores de los Spurs. Igor Tudor sustituyó a Thomas Frank el mes pasado con un contrato de corta duración hasta el final de la temporada, pero su llegada no ha logrado provocar el rebote deseado.

    Tras la derrota del jueves ante el Palace, Tudor se mostró a la defensiva con respecto a la dirección general del club, pero elogió el esfuerzo de sus jugadores. Declaró: «No quiero hablar del club. Quiero ser positivo. Al final, no puedo decir nada a los chicos después de este partido. Lo han dado todo. Por desgracia, pagamos cada detalle. Pagamos cada detalle. Si podemos decir que la tarjeta roja es un detalle, siempre hay algo que decir. Con todos los problemas que tenemos ahora, la falta de defensas hoy, la falta de laterales, estos son los problemas que ya conocemos».

  • tottenham-players(C)Getty Images

    La cuenta atrás final para la supervivencia o el desastre

    A falta de solo nueve partidos para el final de la Premier League, Tudor y su equipo ya no tienen margen de error. El calendario no da tregua, ya que los Spurs volverán a la acción nacional el próximo fin de semana con un partido de alto riesgo contra el actual campeón, el Liverpool. Ahora cada punto es vital si quieren evitar el destino que los aficionados del Lincoln City predijeron con tanta alegría desde las gradas de Cardiff.
League One
Exeter crest
Exeter
EXE
Lincoln City crest
Lincoln City
LIN
Liga de Campeones
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM
Tottenham crest
Tottenham
TOT
0