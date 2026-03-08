Getty Images Sport
Traducido por
Revelado: cómo Lionel Messi cobra 80 millones de dólares al año por parte del copropietario del Inter Miami
Messi ha cambiado el panorama del fútbol norteamericano.
La revelación llega en un momento en el que los Herons siguen transformando el panorama del fútbol norteamericano tanto dentro como fuera del campo. Messi, que llegó en el verano de 2023 y recientemente prolongó su estancia hasta 2028, sigue siendo, con diferencia, el jugador mejor pagado de la historia de la liga. Si bien su salario base y su remuneración garantizada son de dominio público a través de la Asociación de Jugadores de la MLS, el paquete total descrito por Mas incorpora diversas fuentes de ingresos que han convertido al veterano creador de juego en un socio literal de la franquicia a la que representa.
- Getty
El desglose de un contrato récord
Mientras el club se prepara para mudarse a su nuevo estadio, el Nu Stadium, Mas ha destacado que unos costes tan astronómicos requieren acuerdos de patrocinio «de talla mundial» para equilibrar las cuentas. «La razón por la que necesito patrocinadores y que estos sean de talla mundial es porque los jugadores son caros», declaró Mas aBloomberg en una entrevista reciente. «Pago a Messi, que vale cada céntimo, pero son entre 70 y 80 millones de dólares al año. En total».
Esta cifra supera con creces los 20 446 667 dólares de remuneración garantizada que figuran oficialmente en la lista de la MLSPA, que incluye un salario base de 12 millones de dólares. La discrepancia se explica por la participación única de Messi en el club y los lucrativos acuerdos paralelos que se han convertido en el modelo a seguir para las futuras llegadas de superestrellas a Estados Unidos. Más allá de los pagos directos del club, el imperio financiero de Messi en Miami se ve reforzado por las asociaciones con toda la liga. El argentino se beneficia de un importante contrato de patrocinio con adidas y de un innovador acuerdo de reparto de ingresos con Apple, el principal socio de retransmisión de la liga. Este enfoque multifacético garantiza que, aunque Miami asume una parte significativa de la carga, todo el ecosistema del fútbol estadounidense contribuye al mantenimiento de su mayor activo comercial y deportivo de la historia.
La planificación estratégica detrás del milagro de Messi
El fichaje de Messi no fue una casualidad espontánea, sino el resultado de años de meticulosa preparación por parte de la directiva del Inter Miami. Xavier Asensi, presidente de operaciones comerciales del club, reveló que la organización llevaba preparándose para este momento desde 2021. El club incluso redactó contratos de patrocinio con cláusulas específicas que se activarían automáticamente en caso de que un jugador de la talla legendaria de Messi se uniera a las filas del equipo.
«No creo en la suerte, creo que la definición de suerte es cuando la preparación se une a la oportunidad», declaró Asensi a ESPN. «Un ejemplo real es cuando firmamos el acuerdo principal de patrocinio de la camiseta en 2021. Incluí una cláusula que establecía que si el club fichaba a un jugador que hubiera ganado al menos cinco Balones de Oro, el coste del patrocinio se duplicaría. Eso está en el contrato. Se trata de un contrato de 2021. Por lo tanto, es una prueba. Quiero decir que, ya en 2021, había contratos con cláusulas que preparaban mentalmente al club y a la estructura en caso de que Lionel pudiera venir aquí».
- Getty Images Sport
El éxito en el campo impulsa una valoración de mil millones de dólares.
La inversión en Messi ha dado sus frutos de inmediato, impulsando al Inter Miami a una valoración de 1450 millones de dólares. Este aumento del 22 % en el valor en solo un año lo convierte en la franquicia más valiosa en la historia de la MLS. Asensi tiene claro que, si bien el marketing es fundamental, el crecimiento financiero está intrínsecamente ligado a los trofeos que Messi ha conseguido, entre ellos la Leagues Cup y el Supporters' Shield, además de la clasificación para la renovada Copa Mundial de Clubes.
Reflexionando sobre el impacto transformador del capitán, Asensi señaló que el cambio ha sido «como el día y la noche, el blanco y el negro» para el equipo de Florida. «¿Por qué hemos crecido? Porque hemos ganado», explicó. «Leo lo cambia todo para mejor, desde un punto de vista. Desde la llegada de Lionel, llegamos a la final de la US Open Cup, ganamos la Leagues Cup, ganamos el Supporters' Shield, conseguimos un récord de puntos, nos clasificamos para la Champions League, ganamos la MLS Cup, llegamos a otra final de la Leagues Cup, llegamos a las semifinales de la Champions League y nos clasificamos para la Copa Mundial de Clubes. Creo que es bastante obvio y evidente que la presencia de Lionel en el campo, junto con todo lo que le rodea, ha permitido al club rendir mejor, y esto es lo que te dije antes: como club de fútbol, dependemos de lo que ocurre en el campo».
Anuncios