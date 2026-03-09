Wayne Rooney revela que el partido del Wrexham fue el mejor que ha visto desde que se retiró, superando incluso la épica semifinal de la Liga de Campeones entre el Inter y el Barcelona, en la que se marcaron siete goles

Rooney, que estuvo presente en el Racecourse Ground, quedó impresionado por el partido. Lo comparó con el encuentro entre el Inter y el Barcelona en la semifinal de la Liga de Campeones de la temporada pasada. Los nerazzurri derrotaron a los blaugrana por 4-3, asegurándose una victoria global por 7-6. Muchos calificaron el partido como el mejor encuentro de la Liga de Campeones de todos los tiempos.

«¿Sabes qué? Creo que es (la derrota del Wrexham ante el Chelsea) el partido de fútbol que más he disfrutado desde que dejé de jugar», declaró Rooney a BBC Sport. «El ambiente, los aficionados... Tuvimos que atravesar bastante entre la afición para salir al campo y demás, y los aficionados estuvieron fantásticos. Probablemente sea la primera vez que voy a un estadio y no me abuchean, así que... Sí, fue muy agradable, pero no solo por el ambiente, sino también por el partido. Me pareció un partido realmente bueno. El Wrexham estuvo excelente».

«Mi partido favorito desde que dejé de jugar fue el Barcelona-Inter. Fue la semifinal del año pasado y este lo ha superado. Lo disfruté mucho».