Hansi Flick revela qué jugador del Barcelona «hace que todos sean mejores», y no es Lamine Yamal

El Barcelona mantuvo su implacable persecución del título de La Liga el sábado por la noche con una reñida victoria por 1-0 sobre el Athletic Club en el formidable San Mamés. Después de que el Real Madrid mantuviera la presión con una victoria propia 24 horas antes, el equipo de Hansi Flick demostró su temple de campeón al asegurarse los tres puntos en uno de los entornos más difíciles del fútbol español.

El Athletic había hecho un buen trabajo neutralizando la amenaza ofensiva del Barça, y en particular la de Yamal, hasta que este marcó el único gol del partido. La superestrella de 18 años se ha convertido en el eje del ataque del Barça esta temporada y, a pesar de estar acosado por las camisetas rojiblancas durante más de una hora, finalmente encontró el espacio necesario para ejercer su influencia. Pedri hizo un gran trabajo al zafarse de una entrada en el centro del campo antes de encontrar a Yamal, que recortó hacia dentro y envió el balón al fondo de la red por el segundo palo.