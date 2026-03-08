Getty Images
Hansi Flick revela qué jugador del Barcelona «hace que todos sean mejores», y no es Lamine Yamal
Yamal, el héroe del partido en Bilbao
El Barcelona mantuvo su implacable persecución del título de La Liga el sábado por la noche con una reñida victoria por 1-0 sobre el Athletic Club en el formidable San Mamés. Después de que el Real Madrid mantuviera la presión con una victoria propia 24 horas antes, el equipo de Hansi Flick demostró su temple de campeón al asegurarse los tres puntos en uno de los entornos más difíciles del fútbol español.
El Athletic había hecho un buen trabajo neutralizando la amenaza ofensiva del Barça, y en particular la de Yamal, hasta que este marcó el único gol del partido. La superestrella de 18 años se ha convertido en el eje del ataque del Barça esta temporada y, a pesar de estar acosado por las camisetas rojiblancas durante más de una hora, finalmente encontró el espacio necesario para ejercer su influencia. Pedri hizo un gran trabajo al zafarse de una entrada en el centro del campo antes de encontrar a Yamal, que recortó hacia dentro y envió el balón al fondo de la red por el segundo palo.
El factor Pedri en San Mamés
Tras la ajustada victoria, Flick no tardó en señalar que el rumbo del partido cambió por completo tras la entrada de Pedri en el descanso. Pedri entró en el descanso para sustituir a Marc Bernal, que había tenido dificultades durante los primeros 45 minutos. El impacto fue inmediato, ya que el Barcelona tomó un mayor control de las zonas centrales y comenzó a dictar el ritmo ante un Athletic cada vez más cansado. Flick no pudo ocultar su admiración por la capacidad del jugador de 23 años para elevar el nivel de rendimiento de quienes le rodean, y destacó cómo su presencia alivió la carga de otros jugadores creativos como Dani Olmo.
«Pedri hace que todos sean mejores. Cambió el partido. Conecta muy bien el juego. Olmo también jugó mejor en la segunda parte. Pero lo importante es que todos han luchado como un bloque», dijo Flick.
Agradecimiento a Yamal por parte de Flick
A pesar de los grandes elogios hacia Pedri, Flick también se deshizo en elogios hacia Yamal. El joven extremo no estuvo en su mejor momento durante toda la noche, pero aun así consiguió crear el momento decisivo del partido. El entrenador alemán señaló que la capacidad de ganar partidos incluso cuando no se juega bien es el sello distintivo de un talento especial.
«No jugó su mejor partido, pero su gol decidió el encuentro. Cuando tiene espacio, oportunidades... trabaja mucho su juego en los entrenamientos. Es bueno que en una situación así resuelva el partido para ti», declaró Flick a los periodistas. Fue un importante recordatorio de la creciente madurez del adolescente y de su habilidad para rendir en los momentos decisivos para el gigante catalán.
¿Qué le depara el futuro al Barcelona?
Flick cree que la fuerza de este Barcelona reside en el vínculo entre los jugadores. Señaló las celebraciones tras el partido como prueba de que la plantilla está unida en su búsqueda de la gloria. Con varios jugadores clave encontrando su ritmo y una clara identidad táctica establecida bajo su liderazgo, el alemán se muestra optimista sobre lo que le depara el resto de la campaña al líder de la liga. Con el choque de la Liga de Campeones contra el Newcastle a la vuelta de la esquina, los hombres de Flick parecen estar alcanzando su mejor forma en el momento perfecto.
