El Real Madrid retira a Rodri de la lista de fichajes en vísperas del partido contra el Manchester City, pero sigue interesado en Adam Wharton

El entorno del jugador se ha mantenido hermético con respecto a una posible salida del Etihad Stadium. Antonio Hernández, padre de Rodri, se refirió recientemente a los rumores durante una aparición pública. En su intervención en los Premios Nacionales del Deporte, declaró: «Se encuentra muy a gusto donde está. Entenderán la reserva natural en estas circunstancias. No sé nada y lo digo sinceramente. No sé nada, la historia está por escribir. Está loco por ir al Mundial».

Los comentarios de su padre reflejan la concentración profesional del centrocampista del City, que recientemente ha recuperado el ritmo tras una lesión. Tras perderse una parte importante de la temporada, incluida una visita previa al Bernabéu durante la fase de grupos de la Liga de Campeones, Rodri ha disputado ahora 11 partidos consecutivos de la Premier League. Su vuelta a la plena forma física supone un gran impulso para Guardiola, pero parece haber coincidido con el interés del Madrid por opciones más jóvenes como Wharton.