Mikel Arteta admite que el Arsenal entrenó con una formación extraña durante DIEZ MINUTOS antes de la victoria contra el Mansfield Town
La crisis de lesiones obliga a arriesgar tácticamente.
Los Gunners alinearon una defensa improvisada de tres hombres con el adolescente Marli Salmon, Cristhian Mosquera y Riccardo Calafiori. Noni Madueke y Gabriel Martinelli proporcionaron amplitud como extremos, en lugar de como laterales más tradicionales, lo que significó que el juego se estiró con menos jugadores atrás para el Arsenal.
La decisión de pasar a una defensa de tres surgió más por necesidad que por diseño, ya que varios titulares clave del primer equipo estaban lesionados o necesitaban descansar. William Saliba sigue de baja por lesión, mientras que Gabriel Magalhaes, Declan Rice y Martin Zubimendi se quedaron fuera del once inicial para gestionar su carga de trabajo durante un periodo agotador de la temporada.
El razonamiento de Arteta para la rotación
Cuando se le preguntó cuánto tiempo había dedicado el equipo a trabajar en esta formación poco convencional, Arteta respondió con franqueza, lo que puso de manifiesto el caos que había reinado en los preparativos. Al preguntarle cuántas sesiones de entrenamiento había dedicado a practicar esta formación, Arteta respondió: «Sí, una. Diez minutos».
Al abordar el dilema de la selección, Arteta explicó la lógica detrás de la omisión de sus estrellas a pesar de los riesgos que conllevaba el partido de copa. Arteta dijo: «Bueno, tenían problemas y los han estado arrastrando. Y la cantidad de partidos que estamos jugando es, obviamente, muy exigente. Era el único momento para intentar asegurarnos de que podíamos solucionar esos problemas que tienen para empezar la siguiente secuencia de dos semanas antes del descanso de la mejor manera posible. Y tuvimos que tomar esas decisiones. Fue un reto para todos nosotros ver cómo podíamos adaptarnos a eso, lo cual esperaba en circunstancias muy difíciles».
Más preocupaciones por las lesiones de los Gunners
Aunque el Arsenal sigue vivo en la FA Cup, la victoria tuvo un coste potencial. Tanto Leandro Trossard como Riccardo Calafiori fueron sustituidos durante el partido, lo que se suma a la creciente lista de lesiones en el Emirates Stadium. El entrenador confirmó que se vio obligado a realizar los cambios para evitar daños a largo plazo durante el encuentro físico.
Al hablar sobre el estado de ambos jugadores, Arteta dijo: «Los dos tenían pequeñas molestias. No se sentían cómodos para continuar. Y yo sabía que esto podía pasar, especialmente en las condiciones en las que estamos jugando hoy. Así que tuvimos que sustituirlos».
El Arsenal estará ahora pendiente de la disponibilidad de sus estrellas clave a medida que se acerca el final de la temporada.
¿Qué le depara el futuro al Arsenal?
La estrecha escapatoria en la FA Cup sirve como llamada de atención para el equipo del norte de Londres, que ha dependido en gran medida de la solidez defensiva a lo largo de su campaña nacional. Los Gunners se preparan para su próxima serie de partidos antes del parón internacional. El Arsenal viajará al BayArena para enfrentarse al Bayer Leverkusen en los octavos de final de la Liga de Campeones el miércoles por la noche, antes de recibir al Everton en la Premier League tres días después.
