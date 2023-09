¿Cómo funciona el registro en Rojabet? | Consulta la guía paso a paso en 2023

El Rojabet registro te permite comenzar a colocar tus apuestas deportivas y generar ganancias con el bono de bienvenida.

En este artículo, te guiaremos paso a paso por el proceso de Rojabet registro para que puedas reclamar el bono de bienvenida y empezar a apostar por todo lo alto. Tanto si eres nuevo en los pronósticos deportivos o un apostador experimentado, esta oportunidad te interesa. ¡Toma nota!

Guía paso a paso: ¿cómo abrir cuenta con Rojabet?

Ya estás decidido a abrir una cuenta en el popular operador, y ahora te queda conocer cómo es el Rojabet registro. Es un proceso sencillo y rápido que puedes efectuar desde cualquier computadora o dispositivo móvil. Estos son los pasos que debes seguir para completar el Rojabet registro:

Ingresa a la página web oficial de Rojabet desde el enlace directo de esta página. Haz clic en el botón azul donde dice REGISTRARSE, situado en la parte superior derecha de la pantalla. Rellena el formulario de registro con tus datos personales. No olvides introducir el código promocional Rojabet en el campo correspondiente si deseas reclamar el bono de bienvenida Rojabet. Acepta los términos y condiciones, así como la política de privacidad de la plataforma.

Una vez que completes estos pasos, tu cuenta en Rojabet estará lista y podrás comenzar a apostar en tus eventos deportivos favoritos.

Si estás interesado en descubrir qué otros operadores ofrecen la oportunidad de registrarse con un código promocional, puedes consultarlos en nuestra reseña sobre los mejores operadores en Chile.

Bono de bienvenida Rojabet

Tras completar el Rojabet registro, vas a poder activar el triple bono de bienvenida Rojabet para apuestas deportivas que te brinda lo siguiente:

100% de tu primer depósito hasta $200.000 CLP + 50 giros gratis

75% de tu segundo depósito hasta $300.000 CLP + 50 giros gratis

50% de tu tercer depósito hasta $500.000 CLP + 50 giros gratis

En total puedes recibir 1.000.000 de pesos chilenos y 150 giros gratis con tus 3 depósitos iniciales. Todo lo que debes hacer es ingresar al menos $5.000 CLP y dirigirte a la sección de BONOS POR ACTIVAR en el menú de tu cuenta de usuario. Ahí verás que están disponibles el Bono Duplica para apuestas deportivas y el Bono Duplica para casino en línea. Selecciona la promoción para depoortes y actívala pulsando sobre ACEPTAR BONO.

El bono de bienvenida Rojabet para deportes va ligado a los siguientes requisitos de apuesta:

Solo válido para nuevos usuarios mayores de 18 años y residentes en Chile.

Es necesario realizar un depósito inicial de 5.000 pesos chilenos para activar la oferta.

El rollover de cada bono es de x8.

La cuota mínima a la que debes apostar el monto del primer bono más el monto del depósito es de 1.70. La cuota mínima a la que debes apostar el segundo y el tercer bono es de 2.00.

Para conocer más detalles acerca del bono de bienvenida Rojabet y otras promociones del operador, puedes visitar la siguiente página (enlazar al artículo de código).

Registrarse con la Rojabet app

Rojabet es uno de esos operadores que ha decidido no lanzar una aplicación móvil oficial. En lugar de eso, ha centrado sus esfuerzos en crear un diseño web responsive a la altura de las mejores apps.

Esto se traduce en algunas ventajas para nosotros, los usuarios. Para empezar, no es necesario descargar e instalar ninguna app móvil que ocupe espacio de almacenamiento en el celular. Por otro lado, nos libramos de las molestas actualizaciones cada cierto tiempo. Al ingresar directamente a la versión móvil de la web, tenemos acceso a todas las herramientas y servicios de Rojabet como si se tratara de una app móvil.

En este sentido, completar el Rojabet registro desde el celular o la tablet es muy sencillo:

Entra a la página principal de Rojabet Chile y haz clic sobre el icono de la persona en la esquina superior derecha. Rellena el formulario de registro con tu información personal. Introduce el código promocional Rojabet en la casilla correspondiente para beneficiarte del bono de bienvenida Rojabet. Acepta los términos de uso y la política de privacidad.

Términos y condiciones para Rojabet registrarse

Los requisitos para completar el Rojabet registro son los habituales de una casa de apuestas en Chile.

Ser mayor de 18 años.

Residir en Chile.

No tener ninguna cuenta registrada previamente en el operador.

Estos son las condiciones fundamentales para el Rojabet registro, pero puedes leer la política de uso completa en el sitio web del operador.

Cómo apostar en Rojabet

Ahora que ya sabes como llevar a cabo el Rojabet registro, quizás quieras saber un poco más sobre cómo colocar apuestas en la plataforma.

La casa de apuestas chilena cuenta con más de 20 deportes en su catálogo de apuestas, aunque como es fácil adivinar, el protagonista es el fútbol. Este deporte tiene la mayor oferta de eventos deportivos y una gran variedad de opciones, con apuestas 1x2, apuestas hándicap, marcador exacto, número de goles, y un largo etcétera. Sin embargo, también hay otros deportes muy populares como el básquetbol o el béisbol, que también tienen una oferta de apuestas amplia.

Cómo hacer una apuesta simple en Rojabet

Es la apuesta más básica y consiste en seleccionar un evento, decidir la cantidad de dinero que quieres apostar y realizar la apuesta. Si el pronóstico resulta ser correcto, ganas la apuesta.

Para colocar una apuesta simple debes hacer clic en DEPORTES, en el menú superior, navegar al deporte de tu preferencia y seleccionar el partido. Verás las cuotas que se ofrecen sobre los distintos posibles resultados del encuentro. Para añadir una apuesta a tu boleto, solo pulsa sobre la cuota y el pronóstico se añadirá.

Cómo hacer una apuesta combinada en Rojabet

Esta apuesta es un poco más compleja porque consiste en efectuar dos o más pronósticos en un mismo ticket de apuesta. Para que la apuesta sea considerada ganadora, debes acertar todos los eventos que la componen.

Es cierto que estas apuestas pueden ofrecer mayores ganancias debido a que las cuotas de cada evento se multiplican entre sí. Sin embargo, también conllevan un mayor riesgo, ya que si fallas en uno de los pronósticos, pierdes la apuesta.

Con el ARMADOR DE APUESTAS puedes realizar apuestas combinadas personalizadas. Te recomendamos que mires el tutorial en el sitio de Rojabet para descubrir como usar esta herramienta correctamente.

Métodos de pago: como hacer retiros y depósitos

Rojabet nos ofrece una variedad muy aceptable de métodos de pago para hacer recargas y para retirar fondos. Utilizarlos no tiene complicación alguna, aunque si experimentas algún contratiempo siempre puedes usar el Rojachat para hablar con el equipo de soporte al cliente.

Sigue estos pasos para depositar dinero en tu cuenta:

Accede con el usuario y contraseña que utilizaste durante el Rojabet registro.

Navega hasta donde dice DEPOSITAR.

Selecciona entre los medios de pago que Rojabet ofrece:

Tarjeta Visa/Mastercard

WebPay

Banco Estado

Santander

Caja Vecina

ServiEstado

Monederos electrónicos Skrill y Neteller

Introduce la cantidad que quieres ingresar y pulsa sobre confirmar.

El proceso para retirar ganancias es parecido y puedes llevarlo a cabo desde la computadora o desde el móvil, como prefieras.

Accede a tu cuenta de usuario con tus datos del Rojabet registro. Selecciona RETIRAR y pulsa sobre el mismo medio de pago que utilizaste al depositar. Añade el monto que quieres retirar y dale a aceptar.

Si seleccionas tarjeta de crédito o monedero electrónico, lo más probable es que el retiro se procese en 1 o 2 días, pero si seleccionas transferencia bancaria el proceso puede demorar entre 3 y 5 días.

Atención al cliente

Si tienes cualquier duda, puedes primero intentar encontrar la respuesta en el completo apartado de FAQ en el sitio web del operador. Pero si quieres tratar tu consulta directamente con el equipo de soporte, estas son las vías de contacto disponibles en la actualidad:

Rojachat: Lunes a viernes de 8:30 AM a 22:30 PM.

Email: info@rojabet.cl.

Redes sociales

Blog

FAQ

¿Es seguro apostar en Rojabet?

Sí, Rojabet es un sitio de apuestas confiable. Cumple con todas las regulaciones necesarias y ofrece una experiencia de juego segura a todos sus usuarios.

¿Rojabet tiene app móvil?

No. La bookie no cuenta con una aplicación móvil oficial por el momento. No obstante, la versión web es responsive, así que tiene un diseño compatible con cualquier smartphone o tablet.

¿Hay bono de bienvenida para nuevos usuarios en Rojabet?

Sí, Rojabet ofrece una promoción para nuevos usuarios que consiste en duplicar el primer depósito hasta $200.000 CLP y 20 free spins.

¿Qué hago si no puedo completar el Rojabet registro?

Puedes contactar al servicio al cliente de Rojabet si tienes alguna dificultar a la hora de realizar el Rojabet registro. Tienen un equipo de soporte dedicado que está disponible a través del chat, el correo electrónico y las redes sociales.