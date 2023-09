¿Rojabet es confiable? Haz tus apuestas seguras en 2023

¿Rojabet es confiable? La respuesta es sí y te damos todos los detalles del sitio, su seguridad y su licencia para operar en Chile.

Saber sobre la seguridad de una casa de apuestas es crucial antes de comprometerte con cualquier operador, y por eso puede que te preguntes si Rojabet es confiable. Si has estado considerando probar Rojabet, pero tienes dudas acerca de su solidez, licencia o políticas de seguridad, aquí te ofrecemos una visión completa sobre si Rojabet es confiable.

¿Qué es Rojabet?

Rojabet es un operador de apuestas deportivas y casino en línea que ha ganado una gran popularidad en los últimos años. La plataforma se lanzó en 2020 y es parte del grupo Media Entertainment NV, una empresa líder en el mundo de los juegos de azar.

Pese a su corta trayectoria en el sector, Rojabet ya se ha posicionado como uno de los operadores líderes en Chile. Este éxito, estamos seguros, se debe a su amplitud de mercados de apuestas y la confiabilidad de su plataforma.

Una de las grandes ventajas de esta casa de apuestas es la funcionalidad de su sitio web, tanto para computadoras como para dispositivos móviles iOS y Android. De este modo, consiguen que los usuarios puedan acceder a las opciones de juego cómodamente desde cualquier lugar.

Además, Rojabet también pone énfasis en ofrecer las mejores promociones a los nuevos usuarios y a los clientes ya registrados. Te hablamos de su bono de bienvenida a continuación.

Bono de bienvenida Rojabet

Como decimos, uno de los grandes atractivos de este operador es su generoso bono de bienvenida Rojabet. Consiste en un paquete conformado por 3 bonos que te otorgan hasta $1.000.000 CLP y 150 free spins con tus 3 primeros depósitos.

El primer depósito te da derecho a reclamar un bono del 100% del monto depositado hasta $200.000 CLP y 50 giros gratis.

El segundo depósito te brinda el 75% del monto depositado hasta $300.000 CLP y 50 giros gratis.

El tercer depósito te da el 50% del monto depositado hasta $500.000 CLP y 50 giros gratis.

Para activar la promoción, completa el registro con el código promocional Rojabet y haz un ingreso de al menos $5.000 CLP. Ve al menú de tu cuenta y busca el apartado BONOS POR ACTIVAR. En esa sección encontrarás el bono para apuestas deportivas, haz clic donde dice ACEPTAR BONO para recibir el saldo extra.

El bono de bienvenida Rojabet es confiable y te permite comenzar a apostar en la plataforma con muchas más posibilidades de ganar. Sin embargo, es conveniente que conozcas sus términos y condiciones de uso para que puedas retirar tus ganancias sin ninguna sorpresa:

Solo válido para nuevos usuarios mayores de 18 años y residentes en Chile.

Es necesario realizar un depósito inicial de 5.000 pesos chilenos para activar la oferta.

El rollover de cada bono es de x8 .

La cuota mínima a la que debes apostar el monto del primer bono más el monto del depósito es de 1.70 La cuota mínima a la que debes apostar el segundo y el tercer bono es de 2.00.

¿Cómo puede operar online Rojabet en Chile?

Quizás te preguntes cómo es posible que un operador de apuestas deportivas tenga presencia en Internet. Pues bien, actualmente no existe una ley de apuestas deportivas en Chile, pero esto no significa que los chilenos no puedan apostar en línea a sus deportes favoritos.

Las casas de apuestas que ofrecen servicios en línea en Chile deben estar reguladas y tener licencia en jurisdicciones donde las apuestas en línea son legales. Este es el caso de Rojabet, que funciona con total legalidad y seguridad con una licencia de la Autoridad del Juego de Curazao. Rojabet es confiable al 100% y puedes apostar en su sitio web con toda tranquilidad.

¿Rojabet es confiable en cuanto a sus cuotas y mercados?

En cuanto a si Rojabet es confiable en sus mercados de apuestas y cuotas, la respuesta es rotundamente afirmativa. El operador ofrece unas cuotas muy competitivas en comparación con las otras casas de apuestas en Chile, y su catálogo de modalidades deportivas incluye 20 disciplinas. Los eventos más populares son, sin duda, los partidos de fútbol, con las ligas más destacadas como el Campeonato Chileno y la Liga MX.

La bookie cuenta con las apuestas clásicas, como 1x2, hándicap, número total de goles, marcador exacto, córneres, etc. También ofrece ciertos mercados de apuestas menos populares, como “más de 2 goles”, lo que significa que ganarías tu apuesta si el partido termina con 3 o más goles.

Seguridad de Rojabet

Rojabet es confiable también en materia de seguridad. La plataforma está diseñada para garantizar la total protección de los datos de los usuarios y de las apuestas que realizan. Todo el intercambio de información dentro del sitio web de Rojabet está encriptado mediante SSL (Secure Socket Layer). Este es un protocolo de seguridad que asegura que los datos transmitidos entre el usuario y el sitio web no puedan ser interceptados ni modificados.

Además, Rojabet limita la cantidad de dinero que un usuario puede depositar y restringe el número de apuestas que puede realizar, lo que añade otra capa de seguridad. En cuanto a los retiros, el tiempo de procesamiento es generalmente rápido, con fondos que suelen estar disponibles entre 1 y 3 días.

¿Rojabet es confiable con relación a su servicio de atención al cliente?

El servicio de soporte al cliente del operador se encuentra entre uno de los mejor valorados en Chile, así que podemos concluir que sí, el servicio de atención al cliente Rojabet es confiable.

Si te surge cualquier duda o inconveniente, puedes contactarles a través de cualquiera de estas vías y te atenderán en un plazo breve:

Rojachat : Lunes a viernes de 8:30 AM a 22:30 PM.

Email : info@rojabet.cl.

Redes sociales

Blog

Si tuviéramos que destacar una desventaja de esta casa de apuestas sería la falta de atención telefónica. Por el momento, Rojabet no cuenta con un número de teléfono al que podamos llamar para ser atendidos por un operador. No obstante, las vías de contacto funcionan bien y rápido, al igual que su completa sección de Preguntas Frecuentes que puedes encontrar en su sitio web.

FAQ

¿Es legal Rojabet en Chile?

Sí, Rojabet es confiable y completamente legal. Se adhiere a todas las regulaciones pertinentes para garantizar un entorno de apuestas seguro y justo.

¿Cómo me registro en Rojabet?

Para registrarte en Rojabet visita su sitio web a través de nuestro enlace directo y sigue las instrucciones para crear una nueva cuenta. Necesitarás proporcionar algunos detalles personales básicos para completar el proceso de registro. Recuerda que puedes usar el código promocional Rojabet si deseas reclamar el bono de bienvenida.

¿Cómo deposito dinero en mi cuenta de Rojabet?

El operador ofrece varias opciones de pago, como tarjetas de crédito y débito, transferencias bancarias y varios servicios de pago en línea. Puedes depositar dinero desde el menú de tu cuenta en solo unos cuantos pasos y lo tendrás disponible para apostar de inmediato.

¿Es seguro apostar en Rojabet?

Sí, Rojabet emplea medidas de seguridad de última generación para proteger la información personal y financiera de sus usuarios. Además, la plataforma opera bajo licencias y regulaciones estrictas para garantizar el juego limpio, por lo que se puede afirmar que Rojabet es confiable por completo.

¿Cómo retiro mis ganancias de Rojabet?

Puedes cobrar tus apuestas visitando la sección de retiros de su sitio web desde el menú de cuenta de usuario. Recuerda que si has activado el bono de bienvenida, deberás cumplir con los requisitos del rollover antes de poder retirar cualquier ganancia.