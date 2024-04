Apuestas Primera División de Chile: Pronósticos Palestino vs Huachipato (17/04/24)

Nuestros expertos de GOAL Chile te traen las mejores apuestas Primera División de Chile Fecha 8: Pronósticos Palestino vs Huachipato (17/04/24).

Este miércoles 17 de abril se disputará un duelo pendiente de la jornada 7 del Campeonato Nacional. Palestino recibirá a Huachipato en el Estadio Municipal de La Cisterna en busca de seguir con su buena racha y con ello escalar a la parte alta de la clasificación en este arranque del torneo.

Por otra parte, el campeón reinante Huachipato tuvo un comienzo complicado, donde sufrieron para conseguir puntos, aunque parece de poco toman el ritmo que se les vio la temporada pasada. En Goal.com te decimos toda la información relevante sobre este compromiso del fútbol chileno que promete muchas emociones.

Ambos equipos anotan - Sí - a 1.72 apostando con Betano

Resultado - Palestino y empate - a 1.44 apostando con Betano

Más de 2.5 goles - a 1.95 apostando con Betano

Todas las cuotas son cortesía de Betano, correctas al momento de su publicación y sujetas a cambios.

Un Clásico está de vuelta en el Campeonato Nacional

La séptima jornada del Campeonato Nacional disputará su partido pendiente este miércoles 17 de abril en el Estadio Municipal de La Cisterna, donde Palestino será local frente a Huachipato. El elenco que dirige Pablo Sánchez es 3° con 14 puntos y busca una victoria que los ponga en el segundo lugar, a solo tres unidades del líder Universidad de Chile.

El año pasado, el cuadro árabe peleó por el título, pero dejó ir puntos en la recta final del torneo y con ello abrió la puerta a que Huachipato pudiera coronarse. El inicio de campaña ha sido bueno para Palestino, pues suma cuatro victorias, dos empates y solo una derrota, de momento suman seis encuentros sin perder en el Campeonato Nacional. El fin de semana, el Tricolor venció 0-2 a Ñublense y con ello se sacudió un poco el mal trago después de caer 0-4 con Bolívar y 2-0 frente a Flamengo en la Copa Libertadores.

Por otra parte, el campeón vigente Huachipato tuvo algunos tropiezos al inicio del Campeonato Nacional y eso los tiene peleando por salir de los últimos puestos de la clasificación. Sin embargo, de conseguir la victoria en casa de Palestino, aspirarían al séptimo lugar, aunque para ello deberán tener mejor diferencia de goles que Universidad Católica.

En la interna del plantel acerero, se acusa a la carga de partidos como uno de los factores para la falta de regularidad de la presente temporada. En conferencia de prensa, el estratega Javier Sanguinetti reconoció que esta situación ha sido clave en el inicio de la defensa de su corona.

“El desgaste no es normal, a veces comparamos con equipos de otras latitudes y la mayoría de esos equipos están acostumbrados a jugar entre semana y hacen dos o tres cambios. Si un equipo no lo está, no es fácil, sobre todo desde lo emocional. Eso es lo más complejo”, expresó el director técnico de Huachipato.

El fin de semana, Huachipato empató 0-0 como visitante frente a O’Higgins, resultado que se dio después de que fueron a Brasil para vencer 0-2 al Gremio con goles de Felipe Loyola y Gonzalo Montes, ambos tantos en la primera parte.

En lo que va del inicio de la temporada, contando Copa Libertadores y Campeonato Nacional, siete de los nueve partidos de Huachipato terminaron con dos o menos goles. En Palestino existe una situación similar, pues cinco de 13 finalizaron con dos tantos o menos.