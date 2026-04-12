+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Primera Nacional
Primera Nacional Resumen
Primera Nacional, partidos y resultados
Más
sábado, 1 de agosto
domingo, 2 de agosto
jueves, 6 de agosto
viernes, 7 de agosto
Posiciones
Zona A
|Posición
|Equipo
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|Ferro Carril Oeste
|23
|13
|4
|6
|26
|21
|5
|43
|2
|Deportivo Moron
|22
|11
|5
|6
|33
|21
|12
|38
|3
|Colón
|23
|9
|9
|5
|28
|19
|9
|36
|4
|Almirante Brown
|23
|9
|8
|6
|17
|13
|4
|35
|5
|Godoy Cruz
|22
|9
|7
|6
|25
|19
|6
|34
Más
Zona B
|Posición
|Equipo
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|Gimnasia Jujuy
|23
|12
|5
|6
|35
|27
|8
|41
|2
|Tristán Suárez
|22
|10
|9
|3
|21
|12
|9
|39
|3
|Temperley
|23
|9
|10
|4
|24
|20
|4
|37
|4
|Atlanta
|22
|11
|3
|8
|28
|22
|6
|36
|5
|CA Ferrocarril Midland
|22
|9
|7
|6
|23
|16
|7
|34