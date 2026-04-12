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Primera Nacional

Primera Nacional Resumen

Ignacio Lago 2024

La estrella del Colón se convierte en el primer futbolista argentino en salir del armario

Ignacio Lago, estrella del Colón de Santa Fe, ha roto barreras al convertirse en el primer futbolista profesional en activo de Argentina en salir del armario públicamente. El delantero, de 23 años, compartió este momento histórico y profundamente personal durante un programa de televisión local, presentando a su pareja ante el mundo y marcando un cambio cultural trascendental para el fútbol nacional.

ColónI. Lago
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Primera Nacional, partidos y resultados

sábado, 1 de agosto
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DEM
2
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ALB
0
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CEN
1
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domingo, 2 de agosto
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AGU
1
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TRS
3
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jueves, 6 de agosto
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viernes, 7 de agosto
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Agropecuario
AGR
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Atlético Gueme
AGU
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Posiciones

Zona A

PosiciónEquipoPWDLFA+/-PuntosFormulario
1Ferro Carril Oeste crestFerro Carril Oeste2313462621543
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L
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W
W
2Deportivo Moron crestDeportivo Moron22115633211238
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3Colón crestColón239952819936
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W
4Almirante Brown crestAlmirante Brown239861713435
W
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5Godoy Cruz crestGodoy Cruz229762519634
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Zona B

PosiciónEquipoPWDLFA+/-PuntosFormulario
1Gimnasia Jujuy crestGimnasia Jujuy2312563527841
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2Tristán Suárez crestTristán Suárez2210932112939
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3Temperley crestTemperley2391042420437
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4Atlanta crestAtlanta2211382822636
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5CA Ferrocarril Midland crestCA Ferrocarril Midland229762316734
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