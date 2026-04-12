La estrella del Colón se convierte en el primer futbolista argentino en salir del armario

Ignacio Lago, estrella del Colón de Santa Fe, ha roto barreras al convertirse en el primer futbolista profesional en activo de Argentina en salir del armario públicamente. El delantero, de 23 años, compartió este momento histórico y profundamente personal durante un programa de televisión local, presentando a su pareja ante el mundo y marcando un cambio cultural trascendental para el fútbol nacional.