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El extremo argentino hace historia al convertirse en el primer futbolista en activo del país en salir del armario en una entrevista sin precedentes
Un cambio trascendental para el fútbol argentino
Lago ha abierto nuevos caminos en un deporte en el que la homosexualidad se ha considerado durante mucho tiempo un tema tabú. El Colón acaba de celebrar una victoria por 3-0 sobre el San Miguel, en la que el delantero marcó un gol. Sin embargo, su mayor impacto se produjo fuera del campo, durante una aparición en el programa Sangre y Luto. Sorprendido por un mensaje de vídeo de su novio, se convirtió en el primer jugador que compite actualmente a nivel profesional en Argentina en hacer tal revelación, dando un paso valiente que desafía la cultura tradicional de este deporte.
Emotiva declaración pública de amor
La retransmisión incluyó un emotivo homenaje de la pareja del extremo, quien expresó un inmenso orgullo por su personalidad. La pareja declaró: «Hola, cariño, espero que te haya gustado la sorpresa. Solo puedo felicitarte y darte las gracias por ser una persona y un profesional excelentes. Sé todo el esfuerzo que le dedicas a esto, sé que tienes un sueño... Te quiero mucho y gracias por defender los colores de mi ciudad».
En respuesta al homenaje, Lago dijo: «Es un amor irracional, lo vivimos así, igual que con el fútbol. Intentamos expresar lo que sentimos. No sé cómo no me había dado cuenta, vivo dentro de casa. Él es muy atento y muestra su cariño de esta manera tan especial».
Siguiendo los pasos de un pionero
Esta valiente decisión sigue el precedente marcado por Nicolás Fernández hace seis años. En 2020, Fernández saltó a los titulares al salir del armario mientras jugaba en el General Belgrano de Santa Rosa, equipo de una liga regional. Anteriormente había señalado que los futbolistas suelen guardar silencio por miedo, pero expresó su esperanza de que las generaciones más jóvenes llegaran con una mentalidad mucho más abierta. Hasta ahora, ningún jugador profesional del país había seguido ese camino. Con 11 goles y siete asistencias en 58 partidos desde que se incorporó al Colón en 2024, el delantero demuestra que la autenticidad y el rendimiento de élite van de la mano.
De cara al futuro
De cara al futuro, este histórico anuncio podría fomentar un entorno mucho más inclusivo en el fútbol argentino. Mientras este jugador de 23 años sigue liderando la lucha de su equipo por el ascenso a la máxima categoría, su inquebrantable valentía animará sin duda a innumerables deportistas a asumir su verdadera identidad sin miedo.