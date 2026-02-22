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Copa
Copa Resumen
Copa, partidos y resultados
Más
miércoles, 15 de julio
jueves, 16 de julio
martes, 11 de agosto
lunes, 17 de agosto
Posiciones
Más
|Posición
|Equipo
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|ADO Den Haag
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|AZ Alkmaar
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Ajax
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|De Graafschap
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|FC Twente
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0