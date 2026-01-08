FC Barcelona vs. Real Madrid, Final de la Supercopa de España: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

FC Barcelona se enfrenta a Real Madrid este domingo 11 de enero a las 20:00 horas en el estadio King Abdullah Sport City, por la Final de la Supercopa de España 2026.

Sigue aquí en directo el FC Barcelona vs. Real Madrid de la Supercopa de España 2026

Los Culés avanzaron a la final después de vencer por marcador de 5-0 a Athletic Club de Bilbao en la semifinal, con un doblete de Raphina, junto a los goles de Ferran Torres, Fermín López y Roony Bardghji.

Por su parte, los Merengues consiguieron su boleto al juego por el título tras dejar en el camino por 2-1 a Atlético de Madrid en la ronda de los cuatro mejores, con anotaciones de Federico Valverde y Rodrygo.

Barcelona y Real Madrid se han enfrentado en las últimas tres ediciones de la final del certamen, con dos triunfos para los Blaugranas en 2023 (3-1) y 2025 (5-2), contra una victoria de los Blancos en 2024 (4-1).

Cómo ver FC Barcelona vs Real Madrid, Supercopa de España 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ LaLiga de Campeones, mientras que en México y Centroamérica se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por FLOW (Argentina, Paraguay y Uruguay), Win Sports (Colombia), América TV (Perú) y ECDF (Ecuador). Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Deportes, ESPN App y Fubo Sports.

Hora de inicio de FC Barcelona vs Real Madrid

Supercopa - Supercopa King Abdullah Sports City

El partido se disputa este domingo 11 de enero a las 20:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio de King Abdullah Sports City.

México:13:00 horas

Argentina: 16:00 horas

16:00 horas Estados Unidos:14:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias del FC Barcelona

Los Culés llegan a su cuarta final consecutiva de la Supercopa con la misión de defender la corona obtenida la temporada pasada. Aún así, el club ya trabaja en la ventana de transferencias, con el inminente fichaje de Joao Cancelo, quien podría ser anunciado tras el fin de semana.

Noticias del Real Madrid

Kylian Mbappé no vio minutos en la semifinal frente a los Colchoneros, pero los Merengues tienen la esperanza y trabajan duro junto al francés con la esperanza de contar con su goleador para el duelo por el título, mientras se recupera de un esguince de rodilla.

Los Blancos han disputado todas las finales de la Supercopa desde 2022, con un par de triunfos.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

