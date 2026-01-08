Cuestionado sobre lo que el futuro inmediato debería deparar para Kane, el ex delantero del Real Madrid e Inglaterra Owen - hablando a través de Casino.org, donde es embajador en el Reino Unido, lo que ayuda a los jugadores a encontrar las mejores opciones de casino en línea en Gran Bretaña - dijo a GOAL: “Oh, wow. Solo tienes una oportunidad. La cosa es que puedes tener todos estos planes bien trazados en tu carrera, en tu vida - es quién te necesita, quién te quiere, tiene que ser el momento perfecto. Son todas estas cosas al mismo tiempo - es tu edad, son todas estas cosas.

“Si le hubieras preguntado a Harry Kane hace ocho años ‘¿crees que terminarás en el Bayern Múnich?’ Probablemente habría dicho que no. Tal vez un Manchester United, tal vez un Manchester City, tal vez incluso un Real Madrid o un Barcelona, pero no creo que el Bayern Múnich hubiera estado entre sus seis mejores equipos en los que habría imaginado jugar.

“Sin embargo, el Manchester United realmente estaba pasando por una mala racha en ese momento, así que ¿quieres ir a un club que parece que no va a ganar mucho? No sé si también tenían el dinero. El Manchester City ya había comprado a [Erling] Haaland. [Kylian] Mbappe estaba firmando por el Real Madrid, en un cierto momento de nuevo cuando él podría haberse ido. [robert] Lewandowski en Barcelona. Necesita ser una tormenta perfecta.

“El problema con Harry Kane ahora, es que sigue siendo un jugador increíble, pero realmente es dinero muerto si vas y compras a Harry Kane. Estás comprando para el aquí y ahora, ¿y cuántos años vas a obtener? ¿Uno, dos, tres, cuatro? No lo sé. Obviamente, no muestra ningún signo de envejecimiento. Quién sabe.”

