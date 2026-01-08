Arsenal, Liverpool e incluso Tottenham estaban supuestamente interesados, mientras que el acuerdo potencial más convincente surgió al final de la ventana de transferencias, ya que los rumores sugerían que el Manchester City intentaba deshacerse de Savinho para hacer espacio para el jugador marginado de Madrid.
Todos ellos podrían haber tenido sentido. Pero para Rodrygo, realmente no importaba dónde terminara, siempre y cuando ya no estuviera en Madrid. Aquí había un talento inmenso siendo desperdiciado, languideciendo en los bancos de suplentes por toda España cuando debería estar brillando en el campo.
Aún así, Rodrygo se quedó. Y ahora, de forma bastante improbable, está de vuelta en acción. Después de sobrevivir a las conversaciones de transferencias y superar un período de tumulto y agitación, el internacional brasileño finalmente ha recibido una oportunidad de Alonso. Esa confianza ha sido recompensada con estilo, con Rodrygo demostrando, con la camiseta blanca de Madrid, que puede estar entre los mejores del mundo.