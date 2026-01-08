Getty Images Sport
Vinícius Júnior confía en que la Supercopa marcará el punto de inflexión del Real Madrid
Una oportunidad para redefinir la narrativa
Vinícius Jr. considera que la Supercopa de España puede ofrecerle al Real Madrid el escenario ideal para relanzar una temporada irregular. En la previa del decisivo duelo de semifinales ante el Atlético de Madrid en Yeda, el atacante brasileño subrayó la importancia anímica que tiene el torneo para el equipo.
Para el conjunto blanco, el viaje a Arabia Saudita va más allá de la simple pelea por un título: representa una oportunidad para acallar las críticas tras varios meses complicados. Bajo el mando de Xabi Alonso, el Madrid ha carecido de regularidad, lo que ha permitido al Barcelona abrir una ventaja de cuatro puntos en lo más alto de LaLiga. Aun así, Vinícius está convencido de que un buen desempeño en Medio Oriente puede servir como impulso para el resto de la campaña.
“El equipo está muy unido y plenamente concentrado en este partido, porque sabemos que cuando venimos a Arabia y hacemos dos buenos encuentros, cambia por completo la dinámica de la temporada”, afirmó Vinícius.
Buscan venganza contra el Atlético
En el camino del Real Madrid aparece un rival bien conocido. La semifinal ante el Atlético de Madrid de Diego Simeone llega cargada de antecedentes y tensión. Fue precisamente frente a los colchoneros, en el Metropolitano y a comienzos de la temporada, cuando el equipo de Xabi Alonso sufrió una dolorosa derrota por 5-2, un resultado que marcó un antes y un después en las expectativas y elevó la presión sobre el técnico vasco.
Consciente del desafío que tienen por delante, Vinícius reconoció la dificultad del derbi y subrayó la importancia de mantener la máxima concentración ante un rival que ya ha sabido explotar las debilidades del Madrid en el curso actual.
“Hace falta deseo y compromiso, porque sabemos que el derbi siempre es muy complicado. Los goles llegan por detalles y tenemos que estar muy enfocados en eso, porque ya nos hemos enfrentado una vez y sabemos cómo debemos jugar”, explicó el brasileño en declaraciones al canal oficial del club.
Asumir el liderazgo en ausencia de Mbappé
El desafío del Real Madrid se intensifica con la confirmada ausencia de Kylian Mbappé. La superestrella francesa no viajó a Arabia Saudita debido a una lesión en la rodilla, dejando un vacío significativo en el ataque. En su lugar, todas las miradas se centran en Vinícius para liderar la ofensiva y aportar el impulso que el equipo necesita.
La responsabilidad recae sobre un jugador que atraviesa su propia tormenta personal. Vinícius atraviesa actualmente una sequía de goles que ha comenzado a erosionar la paciencia de algunos sectores de la afición, con silbidos en el Bernabéu durante recientes partidos. Además, las imágenes de Xabi Alonso ordenándole presionar con intensidad durante los encuentros han reflejado cierta tensión entre el extremo estrella y su entrenador.
Aun así, el club considera que la Supercopa es el escenario perfecto para la redención de Vinícius. Sin Mbappé para compartir la carga ofensiva, el brasileño tiene la oportunidad de asumir el liderazgo, callar a sus críticos y demostrar que sigue siendo un factor decisivo en partidos importantes.
Ojos en el premio: Un potencial El Clásico
Aunque el obstáculo inmediato es el Atlético de Madrid, el objetivo final ya se vislumbra en el horizonte: un enfrentamiento con el Barcelona. Los culés aseguraron su lugar en la final del domingo tras una contundente victoria por 5-0 sobre el Athletic Club, preparando el escenario para un Clásico decisivo y lleno de tensión.
Para Vinícius y el Real Madrid, la motivación es doble. No solo un triunfo en la Supercopa significaría el primer trofeo de la era Xabi Alonso, sino que vencer al Atlético y, potencialmente, al Barcelona en apenas cuatro días enviaría un mensaje poderoso a todos sus rivales nacionales.
Vinícius sabe que “dos buenos partidos” pueden separar al equipo de la narrativa de crisis y acercarlo a una celebración de campeones. Con la mira puesta en la final ante el Barcelona, el brasileño busca entregar ese punto de inflexión que podría salvar la temporada del Madrid y restaurar su propio estatus como rey del Bernabéu.
