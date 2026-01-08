Real Madrid apunta a Nico Schlotterbeck tras enfriarse la opción de Dayot Upamecano

La planificación del Real Madrid de cara al próximo mercado de verano ha tenido que ser revisada de forma significativa tras los últimos acontecimientos en Alemania. La directiva blanca había señalado al central del Bayern Múnich, Dayot Upamecano, como su principal objetivo para reforzar la defensa. El atractivo del internacional francés era doble: su rendimiento contrastado al más alto nivel, especialmente en la Champions League, y, sobre todo, su situación contractual.

En un principio, Upamecano fue considerado el “candidato ideal” por el club, ya que su contrato se acercaba a su final, lo que abría la puerta a una llegada como agente libre. Se trataba de una fórmula que el Real Madrid ha sabido explotar con éxito en los últimos años con fichajes como los de Antonio Rüdiger, David Alaba y Kylian Mbappé. No obstante, los reportes más recientes señalan que el defensor está muy cerca de renovar con el Bayern, lo que prácticamente descarta la opción de incorporarlo sin coste.

Con Upamecano casi fuera del radar y con el interés aparentemente enfriado en el central del Liverpool, Ibrahima Konaté, los campeones de Europa se han visto obligados a reajustar su lista de prioridades. En ese contexto, el nombre que ha ganado fuerza es el de Nico Schlotterbeck, actual zaguero del Borussia Dortmund.