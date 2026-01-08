Getty Images Sport
Hansi Flick, a oscuras sobre el futuro de Robert Lewandowski en medio de rumores de transferencia mientras el veterano del Barcelona queda en el banquillo en la humillación ante el Athletic Club
Flick se niega a garantizar la permanencia de Lewandowski
Las celebraciones tras la contundente victoria de Barcelona por 5-0 sobre el Athletic Club en Jeddah han estado acompañadas de nuevas preguntas sobre la jerarquía del equipo. Aunque los gigantes catalanes produjeron una devastadora actuación ofensiva para asegurarse un lugar en la final del domingo, lo hicieron sin su goleador más reconocido en la alineación titular.
Lewandowski, quien ha sido el punto focal del ataque blaugrana desde su llegada, quedó relegado a un papel de espectador durante la mayor parte del encuentro. Flick optó por rotar a su equipo, una decisión que fue vindicada por el resultado, pero que inevitablemente ha alimentado la especulación sobre la posición del jugador de 37 años en el Camp Nou.
Cuando se le insistió sobre si Lewandowski seguiría liderando la línea del club la próxima temporada, Flick ofreció una respuesta sincera pero poco comprometida que insinuaba posibles cambios en el verano.
“Si me preguntas sobre la próxima temporada, no lo sé. Estoy contento con Lewandowski y su trabajo. Está a un buen nivel”, dijo Flick a los periodistas durante su conferencia de prensa posterior al partido.
¿Qué le depara el futuro a Lewandowski?
El contrato de Lewandowski expira al final de la temporada y ha habido mucha especulación sobre su futuro, con equipos de Arabia Saudita supuestamente alineando ofertas por él. Mientras tanto, se dice que el AC Milan planea unirlo con el exestrella del Real Madrid Luka Modric y se espera que otros equipos también se interesen en el internacional polaco.
El exdelantero del Bayern Munich sembró dudas sobre su futuro recientemente, diciendo a finales de diciembre: "Todavía tengo tiempo para tomar una decisión. Ahora mismo, no sé dónde quiero jugar. No hay necesidad de pensarlo aún. No sé qué dirección tomar, pero no tengo ninguna presión.
"No estoy hablando con el entrenador sobre los clubes interesados. No se trata de reducir mi salario a la mitad. Mucho depende del plan del club y de lo que yo quiera."
Flick calma los temores sobre la lesión de Yamal
Flick también abordó las preocupaciones en torno a Lamine Yamal, que estuvo en el banco en el choque de la Supercopa de España contra el Athletic Club el miércoles antes de ser introducido en el minuto 72.
Mientras el entrenador alemán confirmó que su ausencia del once inicial se debió a una molestia física, insistió en que no hay razón para preocuparse por el adolescente.
“Ha tenido algunas molestias en los últimos días, no había podido entrenar y por eso no estuvo en el once. Pero está bien,” dijo Flick.
Preparación para la final de la Supercopa
El partido en sí vio a Barcelona registrar una contundente victoria por 5-0 sobre sus oponentes vascos. El resultado se destaca como uno de los márgenes de victoria más amplios del equipo en la campaña actual. La actuación llegó poco después del derbi catalán contra Espanyol, un partido que Flick mencionó en su análisis posterior al partido.
El entrenador contrastó la exhibición contra el Athletic Club con el desempeño del equipo en ese encuentro anterior.
“Para mí siempre, mi pensamiento es el próximo partido. Pero aprecio lo que hicimos hoy porque contra Espanyol no habíamos estado bien”, afirmó Flick. “Me gusta que juguemos como equipo, juntos. Es fantástico ganar 5-0. Pero es solo un juego y la final será diferente.”
Flick también habló extensamente sobre el aspecto defensivo de la actuación. Aunque los cinco goles atrajeron la atención, el entrenador alemán destacó la portería a cero como un factor significativo en el resultado.
“Hoy logramos tener el control. Necesitamos unos minutos para empezar a trabajar, luego jugamos bien. Estoy feliz porque controlamos bien el partido. Mantenemos el balón y me gusta que defendamos hasta el final para mantener la portería a cero”, explicó Flick.
El Barça estará esperando ansiosamente el resultado de la semifinal entre Real Madrid y Atlético de Madrid el jueves para determinar a quién enfrentarán en la final.
