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Pumas UNAM v Pachuca - Torneo Apertura 2025 Liga MXGetty Images Sport
Marcos Moreno

¿Dónde ver hoy a Pumas? Transmisión en vivo de fútbol y canales de televisión

Club Universidad Nacional
Liga MX
CONCACAF Liga de Campeones
Amistosos
Leagues Cup

Los Universitarios forman parte de los 'cuatro grandes' y cuentan con una de las aficiones más pasionales de todo el futbol mexicano.

Pumas es parte de los llamados 'cuatro grandes' del futbol mexicano, al ser un equipo histórico y con un arrastre de aficionados significativo en todo el país. Con siete títulos de Liga MX, los Felinos han sido protagonistas de momentos memorables en el balompié nacional, aunque en la actualidad, no viven su mejor momento.

El equipo de la UNAM tiene una sequía de campeonatos importante, ya que desde el Clausura 2011, no han logrado levantar ninguna copa, pese a que ya han sido finalistas en dos ocasiones en ese lapso de tiempo, sin éxito por poder abrir sus vitrinas de nuevo.

De su cantera salió el que es considerado por muchos, el mejor futbolista mexicano de todos los tiempos, como lo es Hugo Sánchez; sin embargo, por sus filas han pasado otros jugadores tanto nacionales como extranjeros importantes como lo son Cabinho, Ricardo Ferretti, Jorge Campos, Luis García, Claudio Suárez, Alberto García Aspe, Darío Verón, entre muchos otros.

Pese a no vivir su mejor época, la afición de Pumas es una de las más pasionales de todo el país y siempre están pendientes de los juegos de su equipo, sin importar si es un compromiso oficial o simplemente un amistoso.

En GOAL te decimos cómo ver los partidos de los Pumas:

Liga MX
CD Guadalajara crest
CD Guadalajara
CDG
Club Universidad Nacional crest
Club Universidad Nacional
CUN
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DÓNDE VER EN STREAMING Y TV A PUMAS

En México, los partidos de local de Pumas en la Liga MX son transmitidos a través de Canal 5, TUDN y Vix Premium, mientras que cuando es visitante, dependiendo del equipo al que enfrente, puede ser visto por TUDN, Vix Premium, Azteca 7, Fox, Caliente TV, Prime Video, ESPN o Disney Plus.

Para los partidos amistosos, los compromisos de los Felinos no tienen una televisora fija, mientras que en la Concacaf Champions Cup, el torneo se ve exclusivamente en la señal de Fox y Caliente TV.

En la Leagues Cup, toda la competencia se transmite solamente por MLS Season Pass de Apple TV.

TORNEOTRANSMISIÓN EN TV Y/O STREAMING
Liga MX (Local)Canal 5, TUDN y Vix Premium
Liga MX (Visitante)TUDN, Vix Premium, Azteca 7, Fox, Caliente TV, Prime Video, ESPN y Disney Plus
Partidos amistososSin televisora fija
Concacaf Champions CupFox y Caliente TV
Leagues CupApple TV
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Cómo mirar el partido en cualquier parte del mundo con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites utilizar una red privada virtual (VPN) para poder ver partidos utilizando tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, le permite establecer una conexión segura en línea durante la transmisión. Si no está seguro de qué VPN usar, consulte la guía de GOAL sobre las mejores VPN para transmitir deportes.

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Palmarés de Pumas

El palmarés de Pumas es bastante variado, pues en sus vitrinas, presume de siete títulos de Liga MX, uno de Copa MX y dos de Campeón de campeones.

En el plano internacional, los Universitarios cuentan con tres Concacaf Champions Cup, así como una Copa Interamericana y el trofeo Santiago Bernabéu, el cual pese a no ser oficial, es presumido por el club y sus aficionados al haberlo conquistado tras derrotar al Real Madrid en su estadio.

TORNEOTÍTULOS
Liga MX7 - (1976-1977, 1980-1981, 1990-1991, Clausura 2004, Apertura 2004, Apertura 2009 y Clausura 2011)
Copa MX1 - (1974-75)
Concacaf Champions Cup3 - (1980, 1982 y 1989)
Campeón de Campeones2 - (1974-75 y 2004)
Copa Interamericana1- (1981)
Santiago Bernabéu1 - (2004)

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