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NXGN 2026 GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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NXGN 2026: Los 50 mejores jóvenes promesas del fútbol

Vuelven las listas anuales NXGN para 2026: GOAL clasifica a los mejores talentos adolescentes del fútbol masculino y femenino, coronando a los ganadores que seguirán los pasos de figuras como Jude Bellingham, Rodrygo, Gianluigi Donnarumma y Vicky López al ser reconocidos como los mejores futbolistas jóvenes del planeta.

Con representantes de 21 nacionalidades diferentes y clubes de 17 países distintos, la lista NXGN 2026 masculina es verdaderamente global y cuenta con internacionales consolidados, ganadores de títulos y nombres que están llamados a brillar en las competiciones más importantes durante las próximas décadas.

Así que, sin más preámbulos, aquí está la lista NXGN 2026 de los 50 mejores jóvenes talentos nacidos a partir del 1 de enero de 2007...

  • JJ Gabriel NXGN 2026Getty/GOAL

    50JJ Gabriel (Manchester United)

    El Manchester United atravesó una especie de crisis existencial en lo que respecta a su cantera durante la desafortunada etapa de Rubén Amorim al frente del equipo, ya que el portugués dio la espalda a algunos de los talentos locales más destacados de los Red Devils. Sin embargo, su sucesor definitivo haría bien en no pasar por alto el potencial de JJ Gabriel en los próximos años.

    Aunque solo tiene 15 años, el delantero Gabriel ya ha entrenado con el primer equipo del United en numerosas ocasiones, tras haber pasado por las canteras del Arsenal y el Chelsea mientras crecía en Londres. Hijo del exinternacional irlandés Joe O'Cearuill, Gabriel fue apodado «Kid Messi» cuando se hizo viral un vídeo en el que mostraba sus habilidades, y sin duda tiene el talento necesario para causar un impacto similar en Old Trafford al que causó el ocho veces ganador del Balón de Oro en el Camp Nou.

    • Anuncios
  • Joao Simoes NXGN 2026Getty/GOAL

    49João Simões (Sporting CP)

    Aunque es probable que el Sporting CP nunca vuelva a producir otro jugador del nivel de Cristiano Ronaldo, sigue sacando al mercado a muchos jóvenes de calidad que o bien se convierten en titulares habituales en Lisboa o bien se marchan para convertirse en superestrellas en otros equipos. João Simões se encuentra actualmente en la primera categoría, pero hay motivos para creer que algún día abandonará el nido y fichará por uno de los clubes más ricos de Europa.

    Con solo 19 años, Simoes se ha convertido en una figura clave en el centro del campo del Sporting esta temporada, y el entrenador Rui Borges no ha dudado en incluir al joven en su alineación tanto para los partidos de la Liga de Portugal como para los de la Liga de Campeones. Según se ha informado, el Manchester United estaría siguiendo de cerca a Simoes, cuyas cualidades probablemente le permitan destacar en un papel más retrasado, mientras que ha demostrado su liderazgo al capitanear a Portugal en varias ocasiones en las categorías inferiores.

  • Anisio Cabral NXGN 2026Getty/GOAL

    48Anisio Cabral (Benfica)

    No es fácil encontrar auténticos goleadores, pero el Benfica parece haber dado con uno si los primeros pasos de Anisio Cabral en el fútbol profesional son un indicio de lo que está por venir. El jugador de 18 años marcó dos goles en sus tres primeros partidos con el gigante portugués, lo que llevó a su entrenador, José Mourinho, a comparar a Cabral con uno de los mejores delanteros que ha entrenado jamás: Didier Drogba.

    Cabral también marcó el gol de la victoria de Portugal en la Copa del Mundo Sub-17 de 2025; su tanto contra Suiza en la final fue uno de los siete que Cabral logró en el torneo. Se rumorea que el París Saint-Germain y el Manchester United ya están tanteando el terreno, y el Benfica reaccionó ofreciéndole a Cabral un nuevo contrato en febrero que ha elevado su cláusula de rescisión a 80 millones de euros (70 millones de libras/94 millones de dólares).

  • Joan Martinez NXGN 2026Getty/GOAL

    47Joan Martinez (Real Madrid)

    El Real Madrid está llevando a cabo una reestructuración defensiva. Aunque Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen y Álvaro Carreras llegaron el verano pasado, la inminente marcha de Dani Carvajal, Antonio Rüdiger y David Alaba, que quedan libres, significa que habrá más huecos que cubrir en la zaga madridista. Uno de esos puestos bien podría ocuparlo el central de la cantera Joan Martínez, en torno al cual ha ido creciendo el interés.

    Martínez llamó inicialmente la atención de Carlo Ancelotti antes de sufrir una lesión en el ligamento cruzado anterior durante la pretemporada del verano de 2024. Sin embargo, el jugador de 18 años ha vuelto a la acción y en el Bernabéu se pide a gritos que se le dé a Martínez la oportunidad de brillar. Si se le hace esperar, equipos como el Borussia Dortmund y el Liverpool podrían intensificar su supuesto interés por uno de los defensas más prometedores de Europa.

  • Jeremy Monga NXGN 2026Getty/GOAL

    46Jeremy Monga (Leicester City)

    El Leicester City se encuentra actualmente en una situación delicada: el campeón de Inglaterra de 2016 lucha ahora por evitar el descenso a la tercera división tras años de mala gestión financiera en el King Power Stadium. Por ello, es probable que los Foxes intenten recaudar fondos este verano, independientemente de la división en la que jueguen, lo que significa que Jeremy Monga podría cambiar de equipo, muy probablemente para fichar por un grande de la Premier League.

    El extremo, uno de los tres únicos jugadores de 15 años que han jugado en la Premier League tras debutar en abril de 2025, ha batido desde entonces innumerables récords, entre ellos el de convertirse en el goleador más joven de la historia de la Championship apenas cinco semanas después de cumplir 16 años, superando la marca que había establecido anteriormente Jude Bellingham. Se rumorea que el Manchester City, el Chelsea, el Manchester United y otros son grandes admiradores de Monga, y solo debería ser cuestión de tiempo que vuelva a jugar en la máxima categoría.

  • Oskar Pietuszewski NXGN 2026Getty/GOAL

    45Oskar Pietuszewski (Oporto)

    Ahora que Robert Lewandowski se acerca cada vez más a su retirada, el fútbol polaco necesita urgentemente un nuevo héroe. Entra en escena Oskar Pietuszewski, que ya estaba en el punto de mira de varios de los principales clubes europeos incluso antes de su fulgurante debut en el Oporto tras su fichaje por 10 millones de euros (8,6 millones de libras esterlinas/11,5 millones de dólares) en enero. Formado en la cantera del Jagiellonia Białystok, Pietuszewski fue vinculado con el Arsenal, el Manchester City y el Bayern de Múnich antes de dar el salto a Portugal.

    El extremo de 17 años ha demostrado por qué era tan codiciado, marcando goles y dando asistencias en múltiples ocasiones en la Liga de Portugal, incluido un impresionante gol en solitario en el crucial enfrentamiento de marzo contra el Benfica. Se dice que equipos como el Liverpool y el Chelsea se están sumando a la lista para fichar a Pietuszewski —que recibió su primera convocatoria con la selección la semana pasada— cuando finalmente abandone el Dragao.

  • Samuele Inacio NXGN 2026Getty/GOAL

    44Samuele Inacio (Borussia Dortmund)

    Cuando el Borussia Dortmund se enfrentó al Atalanta en la ronda de play-off de la Liga de Campeones de esta temporada, no había precisamente buen rollo entre ambos clubes. Sin embargo, no nos referimos a lo que ocurrió sobre el terreno de juego, sino a lo que sucedió entre las respectivas juntas directivas, ya que los tradicionales almuerzos previos al partido para los directivos se cancelaron debido a la disputa en curso por el fichaje de Samuele Inacio por parte del BVB en 2024.

    El Dortmund se impuso a equipos de la talla del Manchester City y el Bayern de Múnich para arrebatarle a Inacio al Atalanta de Bérgamo en un acuerdo que, según el Atalanta, infringió las normas de la FIFA, y es fácil entender por qué el club italiano estaba tan molesto por perder al centrocampista ofensivo de 17 años. Hijo del exdelantero del Atalanta y del Nápoles Pia, Inacio ganó la Bota de Oro tras marcar cinco goles con Italia en el Campeonato de Europa Sub-17 de 2025, mientras que el director deportivo del Dortmund calificó a Inacio de «jugador completo» tras una etapa juvenil en la que idolatraba a Kevin De Bruyne y Neymar, cuyos mejores atributos ahora aspira a imitar.

  • Dastan Satpaev NXGN 2026Getty/GOAL

    43Dastan Satpaev (Kairat Almaty)

    A la mayoría de los aficionados al fútbol no se les ocurre de inmediato una lista de los mejores futbolistas kazajos de todos los tiempos, pero Dastan Satpaev va por buen camino para conseguir, como mínimo, que los aficionados de todo el mundo conozcan al menos a un jugador legendario de su país. Una revelación para el Kairat Almaty, el Chelsea ya ha acordado un traspaso de 4 millones de euros (3,5 millones de libras/4,7 millones de dólares) para llevar al joven de 17 años a Stamford Bridge este verano.

    Solo Ansu Fati y Lamine Yamal han marcado goles en la Liga de Campeones a una edad más temprana que Satpaev cuando este estrenó su cuenta goleadora europea en diciembre, además de ser el debutante y goleador más joven de la historia de la selección kazaja. Comparado con Sergio Agüero por su físico y su capacidad goleadora, sumó 14 goles y siete asistencias durante la temporada 2025 en Kazajistán, y hay mucha expectación por ver cómo se adaptará al salto de categoría una vez que se incorpore a las filas del BlueCo.

  • Alvaro Montoro NXGN 2026Getty/GOAL

    42Álvaro Montoro (Botafogo)

    El Vélez Sarsfield ha sido uno de los clubes argentinos más prolíficos a la hora de formar jóvenes talentos en las últimas dos décadas, aunque su última promesa ha dado el paso audaz de desarrollar su carrera en otra parte de Sudamérica en lugar de dirigirse directamente a Europa. El Barcelona y el Borussia Dortmund habían mostrado interés en Álvaro Montoro antes de que este optara por fichar por el Botafogo, entonces campeón de Brasil, en una operación de 9 millones de dólares (6,7 millones de libras) en junio, y hasta ahora le está yendo bien al joven de 18 años.

    Capaz de jugar por la banda o como número 10, Montoro causó su mayor impacto con el Vélez en la Copa Libertadores, pero se ha adaptado a la vida en la Serie A brasileña con relativa facilidad, sumando un total de ocho goles y asistencias en sus primeras 19 apariciones en la competición nacional.

  • Viktor Dadason NXGN 2026Getty/GOAL

    41Viktor Dadason (FC Copenhague)

    ¿Se puede decir que hoy en día te estás esforzando de verdad si no has intentado, al menos, fichar a un delantero de origen escandinavo? Sin duda, los delanteros que se han formado en Dinamarca, Suecia o Noruega están muy de moda en estos momentos, y el islandés Viktor Dadason bien podría ser el próximo en salir de esa «cadena de montaje» tras causar una gran impresión en el FC Copenhague, especialmente en la Liga de Campeones.

    Con una imponente estatura de 1,93 m, las cualidades físicas de Dadason le han ayudado a crear problemas a las defensas de toda Europa. A sus 17 años, ha marcado tres goles en sus primeras seis apariciones en la competición continental, incluido el primer gol contra el Barcelona, con el que batió un récord que llevaba 67 años vigente al convertirse en el jugador más joven en marcar un gol en una competición europea en el Camp Nou.

  • Thiago Pitarch NXGN 2026Getty/GOAL

    40Thiago Pitarch (Real Madrid)

    Para que el Real Madrid dé la titularidad a un joven de la cantera en un partido crucial de la Liga de Campeones, este tiene que ser alguien especial, y Thiago Pitarch sin duda cumple con ese requisito. El centrocampista batió el récord de Raúl como el jugador español más joven en ser titular en una eliminatoria de la máxima competición europea con el equipo blanco cuando saltó al campo para enfrentarse al Manchester City en marzo, y no desentonó en absoluto.

    Pitarch, de 18 años y uno de los favoritos de Álvaro Arbeloa desde su etapa como entrenador del Castilla del Madrid, ha sido comparado en algunos círculos con Toni Kroos por su capacidad para marcar el ritmo de los partidos desde una posición más retrasada, y los primeros indicios sugieren que podría convertirse en un pilar del Bernabéu en los próximos años.

  • Cavan Sullivan NXGN 2026Getty/GOAL

    39Cavan Sullivan (Philadelphia Union)

    De cara a la temporada 2025 de la MLS, se esperaba que Cavan Sullivan, quizás el joven con más talento que haya surgido jamás en el fútbol estadounidense, estuviera a punto de protagonizar una temporada revelación. Por eso, el hecho de que solo disputara 11 partidos de liga con el Philadelphia Union, de los cuales solo uno fue como titular, supuso una gran decepción para los aficionados, que esperan que Sullivan se convierta no solo en una estrella del fútbol estadounidense, sino en un auténtico fenómeno mundial.

    Hay que recordar que Sullivan solo tiene 16 años, y la presión a la que se ha visto sometido el centrocampista tras acordar su fichaje por el Manchester City en el verano de 2027 es, sin duda, demasiado para un adolescente. Sin duda, Sullivan tiene la capacidad de hacer de la MLS su terreno de juego en los próximos nueve meses, y aún hay pocos motivos para creer que no se convertirá en un nombre conocido en todo el mundo durante la próxima década.

  • Karim Coulibaly NXGN 2026Getty/GOAL

    38Karim Coulibaly (Werder Bremen)

    El Werder Bremen no está cuajando una buena temporada en la Bundesliga, y el descenso es una posibilidad muy real para un club que solo ha pasado una temporada fuera de la máxima categoría alemana desde 1981. Sin embargo, los aficionados del Weserstadion han podido disfrutar de la irrupción de una nueva joven estrella: el defensa central Karim Coulibaly.

    Salvo por una suspensión y una lesión reciente, Coulibaly, de 18 años, ha sido titular en todos los partidos del Werder desde que debutó con un gol de empate en los últimos minutos contra el Bayer Leverkusen en agosto. Las actuaciones del internacional juvenil alemán han despertado el interés de clubes de Inglaterra, Italia y Portugal, así como de equipos mejor clasificados en la Bundesliga.

  • Chris Rigg NXGN 2026Getty/GOAL

    37Chris Rigg (Sunderland)

    El Sunderland ha disfrutado de un magnífico regreso a la Premier League, con una clasificación en la zona media de la tabla prácticamente asegurada gracias a unas acertadas operaciones de fichajes. La llegada de caras nuevas como Granit Xhaka y Noah Sadiki ha relegado a algunos de los héroes del ascenso de los Black Cats a un segundo plano, pero en lo que respecta a Chris Rigg, sigue existiendo la convicción de que puede convertirse en una estrella de la máxima categoría más pronto que tarde.

    El segundo jugador más joven del Sunderland y el goleador más joven de la historia del club, este centrocampista de 18 años destaca por su visión de juego y su energía incansable, lo que le convierte en un auténtico todoterreno, y no es casualidad que equipos como el Manchester United y el Real Madrid se hayan interesado por Rigg en el pasado. Es de esperar que vuelva a brillar en el Stadium of Light más pronto que tarde.

  • Ian Subiabre NXGN 2026Getty/GOAL

    36Ian Subiabre (River Plate)

    Con Julián Álvarez, Enzo Fernández y Franco Mastantuono entre sus recientes éxitos, la cantera del River Plate ha estado en racha en los últimos años, y existe la firme convicción de que Ian Subiabre podrá seguir los pasos de los últimos productos del club argentino.

    Capaz de jugar como delantero centro o en la banda derecha, este jugador de 19 años ha sido vinculado en el pasado con equipos como el Manchester United, el Manchester City y el Liverpool, y si Subiabre consigue mantener el puesto que se ha ganado últimamente en la alineación del River, su fichaje por un equipo europeo no debería tardar en materializarse.

  • Quentin Ndjantou NXGN 2026Getty/GOAL

    35Quentin Ndjantou (Paris Saint-Germain)

    Últimamente, el París Saint-Germain ha mejorado a la hora de integrar a los talentosos productos de su cantera en el primer equipo, y Quentin Ndjantou es uno de los muchos jugadores de la cantera que han destacado en el campeón de la Ligue 1 bajo la tutela de Luis Enrique.

    Ndjantou, un delantero versátil que puede jugar como delantero centro, por la banda o como número 10, pasó su infancia jugando al fútbol en las calles de la capital francesa, lo que significa que tiene una conexión más fuerte que la mayoría con uno de los clubes más grandes de Europa. El jugador de 18 años debutó con el primer equipo a principios de esta temporada e incluso marcó su primer gol en diciembre, aunque actualmente se encuentra de baja tras someterse a una operación de isquiotibiales.

  • Vasilije Kostov NXGN 2026Getty/GOAL

    34Vasilije Kostov (Estrella Roja de Belgrado)

    Hace justo un año, Vasilije Kostov seguía esperando debutar con el Estrella Roja de Belgrado, a pesar de haber destacado en su cantera desde que llegó al club con siete años. Doce meses después, Kostov está llamando la atención en toda Europa con unas actuaciones que ya le han valido su primera convocatoria con la selección absoluta de Serbia.

    El Arsenal, el Bayern de Múnich y el Barcelona se encuentran entre los clubes que siguen de cerca la evolución del joven de 17 años durante una temporada en la que Kostov ya ha alcanzado la decena de goles y parece que hará lo propio en cuanto a asistencias. Apodado el «Barella de los Balcanes» y el «Pedri serbio», Kostov suele jugar ligeramente más adelantado que el centrocampista del Inter o del Barcelona, pero sin duda posee la misma clase y visión de juego cuando tiene el balón en los pies.

  • Kerim Alajbegovic NXGN 2026Getty/GOAL

    33Kerim Alajbegovic (Red Bull Salzburgo)

    Tras dos temporadas consecutivas en las que se quedó a las puertas del título de la Bundesliga austriaca, el Red Bull Salzburgo vuelve a encontrarse en una posición privilegiada para recuperar la corona esta vez, gracias en gran parte al buen estado de forma del extremo Karim Alajbegovic. Fichado procedente del Bayer Leverkusen el verano pasado, este jugador de 18 años ya ha alcanzado la decena de goles en todas las competiciones, además de ofrecer algunas actuaciones destacadas.

    Según se informa, el Manchester United y el Chelsea, entre otros, han mostrado interés en Alajbegovic, que ya ha sido internacional en seis ocasiones con Bosnia y Herzegovina, convirtiéndose en septiembre en el debutante y goleador más joven de la historia de su país.

  • Sean Steur NXGN 2026Getty/GOAL

    32Sean Steur (Ajax)

    Las cosas no han ido bien para el Ajax en los últimos años. Desde partidos suspendidos por la violencia de la afición hasta su traumático fracaso en la lucha por el título de 2025, el gigante holandés parece estar muy lejos de volver a ser una potencia europea en un futuro próximo. Sin embargo, los aficionados de Ámsterdam pueden consolarse sabiendo que sigue surgiendo mucho talento de la famosa cantera del club, como el nuevo motor del centro del campo, Sean Steur.

    Tras debutar la temporada pasada, Steur, de 18 años, se ha convertido en titular habitual en la segunda mitad de la actual campaña, tras ganarse elogios especiales por su imponente actuación contra el rival Feyenoord en diciembre. Clubes de la Premier League y la Bundesliga han mostrado interés por él, pero Steur deleitó a los seguidores del Ajax al firmar en enero un nuevo contrato que le vincula al club hasta 2028.

  • Andrija Maksimovic NXGN 2026Getty/GOAL

    31Andrija Maksimovic (RB Leipzig)

    A Andrija Maksimovic no le falta confianza. Antes del enfrentamiento del Estrella Roja de Belgrado contra el Barcelona en la Liga de Campeones de la temporada pasada, el joven serbio afirmó que era mejor que su homólogo Lamine Yamal, y aunque eso pudiera haber sido una ilusión, Maksimovic sin duda tiene el potencial para convertirse en un jugador capaz de compartir protagonismo con la estrella emergente española.

    Comparado con Lionel Messi durante su infancia, Maksimovic batió innumerables récords en el Estrella Roja, entre ellos el de convertirse en el goleador más joven de la historia del Derbi Eterno contra el Partizan y en el jugador más joven en representar a Serbia en un partido oficial. El joven de 18 años fichó posteriormente por el RB Leipzig en el verano de 2025, tras el interés previo del Liverpool y el PSG, y aunque aún no ha dejado huella en la Bundesliga, el centrocampista ofensivo todavía tiene el tiempo de su parte.

  • Mateus Mane NXGN 2026Getty/GOAL

    30Mateus Mane (Wolves)

    A pesar de su reciente mejora en los resultados, sigue siendo muy probable que los Wolves bajen a la Championship al final de esta temporada. Sin embargo, un miembro de su plantilla que merece seguir jugando en la Premier League y que, por lo tanto, podría verse obligado a abandonar Molineux es el joven delantero Mateus Mane.

    El jugador de 18 años ha impresionado a los espectadores con su valentía y su estilo directo desde que se ganó un puesto en la alineación titular de Rob Edwards a principios de año, lo que ha despertado el interés del Manchester United y el Liverpool, entre otros. A nivel internacional, por su parte, parece que Portugal está a punto de ganarle la partida a Inglaterra, después de que Mane fuera convocado este mes para la selección sub-21.

  • Nathan De Cat NXGN 2026Getty/GOAL

    29Nathan De Cat (Anderlecht)

    Puede que la famosa «generación dorada» de Bélgica esté llegando a su fin, pero los Diablos Rojos siguen contando con un amplio abanico de jugadores con talento entre los que elegir, y uno de ellos es también uno de los más jóvenes: Nathan De Cat. Apodado «el Busquets belga» en algunos círculos, De Cat ha sido un fijo en el centro del campo del Anderlecht esta temporada a pesar de tener solo 17 años.

    El Bayern de Múnich, el Borussia Dortmund y el Tottenham se encuentran entre los clubes que han quedado impresionados por la disciplina, la habilidad en el regate y los ocasionales destellos de creatividad de De Cat, y tampoco sería una sorpresa que participara en el Mundial este verano, tras haber recibido su primera convocatoria de Rudi García para los próximos amistosos.

  • Tylel Tati NXGN 2026Getty/GOAL

    28Tylel Tati (Nantes)

    Tylel Tati nunca había jugado con el primer equipo antes de la jornada inaugural de la Ligue 1, pero desde que debutó con el Nantes contra el PSG en agosto apenas ha salido de la alineación titular y fue objeto de una oferta de 30 millones de euros por parte del Chelsea a finales del mercado de fichajes de enero, tal era la urgencia de los Blues por llevar a Stamford Bridge a uno de los centrales jóvenes con más talento de Europa.

    Sin duda, hay una lista cada vez mayor de clubes haciendo cola para intentar fichar a Tati, de 18 años, entre los que se incluyen el Manchester United, el PSG y el Real Madrid, ya que sus excelentes cualidades físicas y su comodidad en la posesión del balón, fruto de su anterior experiencia como centrocampista, lo perfilan como una posible estrella del futuro.

  • Kennet Eichhorn NXGN 2026Getty/GOAL

    27Kennet Eichhorn (Hertha de Berlín)

    Que los mejores clubes de Europa hagan cola para ficharte mientras juegas en la segunda división del fútbol alemán no es algo habitual, pero es que Kennet Eichhorn tampoco es un futbolista cualquiera. Eichhorn, el jugador más joven en debutar en la 2. Bundesliga, se ha ganado críticas muy favorables a lo largo de la temporada a pesar de tener solo 16 años.

    El goleador más joven de la historia del Hertha de Berlín también batió el récord de Jude Bellingham como el jugador más joven en marcar en la DFB-Pokal en diciembre, mientras que se le ha comparado con Toni Kroos, ahora que Alemania busca a su próximo gran centrocampista. El Bayern de Múnich, el Real Madrid, el Manchester United y el Arsenal son solo algunos de los clubes que están planeando fichar a Eichhorn con el objetivo de hacerse con una auténtica joya.

  • Mikey Moore NXGN 2026Getty/GOAL

    26Mikey Moore (Tottenham - cedido al Rangers)

    «¡Pensaba que teníamos a Neymar en la banda izquierda!» - Así valoró James Maddison la actuación de Mikey Moore con el Tottenham en su victoria en la Europa League ante el AZ Alkmaar en octubre de 2024; el centrocampista inglés quedó tan impresionado por la audacia, la habilidad y la creatividad del joven delantero. Cómo lo habrían necesitado los Spurs esta temporada, con Moore actualmente cedido en el Rangers, donde ha cuajado una campaña llamativa a pesar de la agitación vivida en Ibrox.

    El joven de 18 años sigue ostentando varios récords, entre ellos el de ser el jugador más joven de la Premier League en la historia de los Spurs y el inglés más joven en marcar en una gran competición europea, y entre la afición del norte de Londres hay esperanza de que Moore entre en la alineación a su regreso de Glasgow, independientemente de la división en la que se encuentre el Tottenham la próxima temporada.

  • Charalampos Kostoulas NXGN 2026Getty/GOAL

    25Charalampos Kostoulas (Brighton)

    Dada la reputación que se ha labrado el Brighton desde su llegada a la Premier League por su habilidad para descubrir jugadores con talento en mercados relativamente poco explotados, el fichaje de jóvenes poco conocidos por parte del club suele suscitar siempre un interés especial. Y cuando pagan casi 30 millones de libras (40,6 millones de dólares) por ello, como hicieron con Charalampos Kostoulas el verano pasado, esa curiosidad se intensifica aún más.

    Fichado por los Seagulls tras marcar siete goles con el Olympiacos en su temporada de debut con el primer equipo, el delantero de 18 años Kostoulas ha dejado entrever su calidad desde su llegada a la Premier League, sobre todo cuando anotó una magnífica chilena contra el Bournemouth en enero. Con un instinto goleador que se ha comparado al del gran Gabriel Batistuta, es probable que Kostoulas siga protagonizando momentos mágicos a medida que se adapta a la costa sur de Inglaterra.

  • Josh King NXGN 2026Getty/GOAL

    24Josh King (Fulham)

    Se esperaba mucho de Josh King en el Fulham al comienzo de la temporada, pero incluso algunos asiduos de Craven Cottage debieron de sorprenderse al ver que Marco Silva le dio la titularidad al centrocampista de la cantera en 11 de los primeros 13 partidos de la Premier League de su equipo. King, sin embargo, se ganó esa confianza tras demostrar a orillas del Támesis que estaba preparado para el primer equipo.

    El jugador de 19 años es capaz de jugar como mediapunta retrasado, como centrocampista de área a área o como creador más adelantado detrás del delantero (lleva el dorsal número 24, ya que es la suma de los números seis, ocho y diez), y, aunque King ha perdido algo de regularidad en la segunda mitad de su primera temporada completa como parte de la plantilla senior en el oeste de Londres, es considerado por muchos como un futuro internacional inglés.

  • Robinio Vaz NXGN 2026Getty/GOAL

    23Robinio Vaz (Roma)

    No todos los delanteros adolescentes arrancan con buen pie cuando dan el salto a la primera división, pero a Robinio Vaz le fue de maravilla su paso a la Ligue 1: marcó cuatro goles con el Marsella durante la primera mitad de la temporada y demostró su vertiginosa velocidad para colarse a la espalda de las defensas de la máxima categoría francesa.

    El buen estado de forma de Vaz convenció a la Roma para que pagara 25 millones de euros (21,7 millones de libras/29 millones de dólares) para traer al jugador de 19 años a la capital italiana en enero, tras imponerse a la competencia de los clubes de la Premier League, y tras marcar su primer gol con los Giallorossi en la victoria por 1-0 sobre el Lecce el domingo, ahora parece dispuesto a causar un impacto similar en la Serie A al que causó en el club de su infancia.

  • Francesco Camarda NXGN 2026Getty/GOAL

    22Francesco Camarda (AC Milan - cedido al Lecce)

    Francesco Camarda, el jugador más joven en debutar en la Serie A tras debutar con el AC Milan con tan solo 15 años, fue una auténtica máquina goleadora en las categorías inferiores de los rossoneri, mientras que su actuación como mejor jugador del torneo durante el triunfo de Italia en el Campeonato de Europa Sub-17 de 2024 apuntaba a que también sería uno de los futuros rostros de la Azzurri.

    Las cosas no han salido según lo previsto para Camarda en los últimos 12 meses, ya que el jugador, ahora de 18 años, se encuentra cedido en el Lecce, donde le ha costado dejar huella en un equipo que lucha por la permanencia en la máxima categoría del fútbol italiano. A pesar de ello, dada su habilidad natural para el remate y con Zlatan Ibrahimovic como mentor, se espera que Camarda vuelva a demostrar su potencial en San Siro mientras sigue aprendiendo el oficio en las filas del primer equipo.

  • Jorthy Mokio NXGN 2026Getty/GOAL

    21Jorthy Mokio (Ajax)

    No hay muchos adolescentes capaces de rechazar las ofertas del Barcelona, pero eso es precisamente lo que hizo Jorthy Mokio poco después de dar el salto al primer equipo del Gent, ya que, en su lugar, fichó por el Ajax en el verano de 2024. El espigado centrocampista, que también puede desempeñar la función de lateral izquierdo, no ha mirado atrás desde entonces, ya que se convirtió en el jugador no holandés más joven en debutar con el gigante de Ámsterdam.

    Solo Clarence Seedorf ha sido titular en el Ajax a una edad más temprana que Mokio cuando debutó, mientras que las actuaciones del joven de 18 años en la capital holandesa ya le han valido su primera convocatoria con la selección absoluta de Bélgica. Hay quienes creen que el futuro de Mokio podría estar en el centro de la defensa, y ese cambio podría producirse en un equipo de la Premier League, ya que se rumorea que varios clubes ingleses están siguiendo de cerca su evolución.

  • Kendry Paez NXGN 2026Getty/GOAL

    20Kendry Páez (Chelsea - cedido al River Plate)

    Cuando el Chelsea acordó pagar hasta 17 millones de libras (21 millones de dólares) para fichar al mediapunta del Independiente del Valle, Kendry Páez, en el verano de 2023, se esperaba que, para cuando llegara a Stamford Bridge dos años después, estuviera listo para el primer equipo de los Blues. Y aunque ese plan no salió exactamente como se esperaba, no hay duda de que Páez sigue siendo uno de los centrocampistas ofensivos con más talento natural que ha surgido de Sudamérica en los últimos años.

    El jugador de 18 años fue cedido al club hermano del Chelsea, el Estrasburgo, al comienzo de la temporada actual y tuvo un brillante inicio en Francia, pero su estancia se vio truncada prematuramente por algunos cambios en la plantilla del BlueCo que hicieron que ya no hubiera sitio para él en el equipo. Posteriormente, Páez se incorporó al River Plate en calidad de cedido, aunque su progresión se ha visto frenada por una lesión en el hombro que ha puesto en duda la participación del goleador más joven de la historia de la fase de clasificación sudamericana para el Mundial en el torneo de este verano con Ecuador.

  • Mohamed Kader Meite NXGN 2026Getty/GOAL

    19Mohamed Kader Meite (Al-Hilal)

    Aunque el fichaje de varios veteranos por parte de los clubes saudíes en los últimos tres años ha acaparado muchos titulares, los clubes más importantes de Oriente Medio también están muy interesados en incorporar a sus filas a jóvenes promesas, con el objetivo de garantizar que la Pro League sea tan conocida por formar talentos como lo es por pagar grandes sumas por figuras de renombre. Nada ilustra mejor esto que el gasto de 30 millones de euros (26 millones de libras esterlinas/35,3 millones de dólares) del Al-Hilal para fichar a Mohamed Kader Meite, procedente del Rennes, en enero.

    Procedente de la misma cantera que jugadores como Ousmane Dembélé, Eduardo Camavinga y Desire Doue, Meite estuvo muy vinculado al Manchester United antes de su fichaje por el club saudí, tras marcar cinco goles en la Ligue 1 en sus primeros 12 meses como parte de la plantilla del primer equipo. Alto, potente y con una capacidad de definición infalible, este jugador de 18 años podría cambiar las reglas del juego en el fútbol nacional saudí si llega a desarrollar todo su extraordinario potencial.

  • Dro Fernandez NXGN 2026Getty/GOAL

    18Dro Fernández (Paris Saint-Germain)

    El Barcelona se ha mantenido a flote básicamente gracias a los productos de su cantera durante los últimos cinco años, por lo que cuando uno decide marcharse —y por menos de su valor de mercado— es comprensible que cunda la inquietud en Cataluña. La marcha de Dro Fernández en enero dejó furioso al presidente del Barça, Joan Laporta, y con razón, dados los destellos de talento que había mostrado desde que Hansi Flick le dio la oportunidad de debutar en septiembre.

    La pérdida de los blaugranas ha sido la ganancia del París Saint-Germain, ya que el campeón francés pagó solo 8 millones de euros (7 millones de libras/9,3 millones de dólares) para llevar a Dro al Parque de los Príncipes, y el joven de 18 años ha comenzado inmediatamente a ganarse la confianza de Luis Enrique. Capaz de jugar como centrocampista ofensivo o en una posición ligeramente más retrasada, el nombre de Andrés Iniesta se barajó como posible comparación para Dro en La Masía mientras se formaba en las categorías inferiores del Barça, tal es su talento.

  • Marc Bernal NXGN 2026Getty/GOAL

    17Marc Bernal (Barcelona)

    Si Pedri y Gavi van a convertirse en la versión moderna del Barcelona de Xavi e Andrés Iniesta, necesitarán una figura al estilo de Sergio Busquets que juegue a su lado para garantizar que tengan la libertad necesaria para desarrollarse plenamente. Ahí es donde entra en juego Marc Bernal: el joven de 18 años se ha recuperado de una grave lesión de rodilla que arruinó su temporada 2024-25 y vuelve a consolidarse en la alineación del Barça.

    Bernal se incorporó inmediatamente al equipo de Hansi Flick cuando el alemán tomó las riendas en Cataluña, pero sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior tras disputar solo tres partidos, y le llevó más de un año estar completamente listo para volver al equipo. Ahora se ha reafirmado con firmeza en el Camp Nou, e incluso ha demostrado olfato goleador desde principios de año, además de su gran inteligencia de juego, su seguridad en la posesión y su impresionante capacidad de trabajo.

  • Gilberto Mora NXGN 2026Getty/GOAL

    16Gilberto Mora (Club Tijuana)

    Mientras México se prepara para coorganizar el Mundial de 2026, el país busca un nuevo héroe del fútbol que lleve a «El Tri» hacia adelante durante la próxima década. Por ello, se ha generado una gran presión sobre Gilberto Mora tras un comienzo de carrera, tanto a nivel de clubes como internacional, en el que ha batido récords.

    Mora tenía solo 15 años cuando se convirtió en el goleador más joven de la historia de la Liga MX al estrenar su cuenta goleadora con el Club Tijuana, mientras que el ahora joven de 17 años también ostenta el récord como el debutante más joven en la historia de la selección mexicana y el jugador más joven en ganar un gran trofeo internacional, superando el récord de Lamine Yamal al levantar la Copa Oro de la CONCACAF en 2025. Por ello, el Barcelona, el Real Madrid y los principales clubes de la Premier League siguen de cerca al «Pedri mexicano».

  • Rio Ngumoha NXGN 2026Getty/GOAL

    15Rio Ngumoha (Liverpool)

    La temporada del Liverpool no ha salido según lo previsto, y los campeones de la Premier League, a punto de perder el título, luchan ahora por clasificarse para la Liga de Campeones de la próxima temporada. Sin embargo, un aspecto positivo ha sido la irrupción de Rio Ngumoha, aunque Arne Slot no haya concedido a este intrépido extremo tantos minutos como la mayoría de los seguidores de los Reds hubieran deseado.

    Ngumoha refrendó una pretemporada espectacular al marcar un dramático gol de la victoria en el tiempo de descuento contra el Newcastle en agosto, convirtiéndose así en el goleador más joven de la historia del Liverpool, y el joven de 17 años ha impresionado en cada ocasión en que ha saltado al campo desde entonces. Fichado de la cantera del Chelsea en el verano de 2024, la pérdida de los Blues parece ser una ganancia para el equipo de Anfield.

  • Konstantinos Karetsas NXGN 2026Getty/GOAL

    14Konstantinos Karetsas (Genk)

    La primera división belga se está labrando una sólida reputación por formar a grandes talentos, y puede que no haya ninguno mejor en la Jupiler League en estos momentos que el mediapunta del Genk, Konstantinos Karetsas. El jugador de 18 años está a punto de alcanzar las 20 asistencias en todas las competiciones esta temporada, en medio de comparaciones con Martin Odegaard.

    El Chelsea, el Manchester City y el Arsenal se han interesado por Karetsas en los últimos 12 meses, y es casi seguro que este verano se produzca un salto de categoría para el goleador más joven de la historia de la selección griega, un récord que Karetsas batió tras cambiar su nacionalidad de su país natal, Bélgica, en 2025.

  • Ibrahim Mbaye NXGN 2026Getty/GOAL

    13Ibrahim Mbaye (Paris Saint-Germain)

    Ha sido una temporada vertiginosa para Ibrahim Mbaye. Sin haber debutado nunca en el primer equipo antes de esta campaña, el delantero se vio incluido en la alineación del PSG en la jornada inaugural de la Ligue 1, convirtiéndose así en el jugador más joven de la historia del club en ser titular, y desde entonces ha seguido siendo titular habitual en el equipo de Luis Enrique, marcando su primer gol con el campeón francés en diciembre.

    Internacional juvenil con Francia, Mbaye cambió su selección por la de Senegal en noviembre y desempeñó un papel importante saliendo desde el banquillo en la conquista de la Copa Africana de Naciones, participando en todos los partidos menos uno en Marruecos. El jugador de 18 años, que puede jugar en cualquiera de las dos bandas y por el que la Premier League se ha interesado por si bajara en la jerarquía del Parc des Princes, buscará ahora dejar huella en el Mundial este verano.

  • Honest Ahanor NXGN 2026Getty/GOAL

    12Honest Ahanor (Atalanta)

    El fútbol italiano sigue atravesando una mala racha y se dispone a jugársela una vez más en lo que respecta a su participación en el Mundial, tras haberse quedado fuera de las dos últimas ediciones del torneo mundial. Tal ha sido el clamor por la aparición de nuevos héroes que no habría sido de extrañar que algunos aficionados incluso hubieran marcado el 23 de febrero en su calendario, ya que esa era la fecha en la que el defensa del Atalanta Honest Ahanor cumplía 18 años y, por lo tanto, podía obtener la ciudadanía italiana tras haber nacido de padres nigerianos.

    Ahanor se formó en la cantera del Génova antes de fichar por el Atalanta en el verano de 2025 en una operación que podría alcanzar un valor de 20 millones de euros (17 millones de libras/23 millones de dólares) si se cumplen determinadas cláusulas. Hasta ahora, ha demostrado en Bérgamo que vale cada céntimo, con sus actuaciones llenas de confianza, muchas de ellas como titular, al tiempo que ha sido capaz de demostrar una versatilidad que le permite jugar como defensa central, lateral izquierdo o en el centro del campo. Se dice que el Arsenal y el Manchester City siguen con interés la evolución de Ahanor.

  • Rodrigo Mora NXGN 2026Getty/GOAL

    11Rodrigo Mora (Oporto)

    Rodrigo Mora no debutó como titular con el Oporto hasta finales de diciembre de 2024, por lo que el hecho de que acabara marcando 10 goles y dando otras cuatro asistencias durante su primera temporada en la Liga de Portugal, todo ello con solo 17 años, convirtió al centrocampista ofensivo en una auténtica estrella del futuro. El Al-Ittihad saudí sin duda pensaba lo mismo, y en agosto acordó pagar la cláusula de rescisión de Mora, de 70 millones de euros (60 millones de libras/81 millones de dólares), pero el adolescente rechazó su oferta.

    El ahora joven de 18 años ha sufrido una especie de bajón en su segunda temporada, pero su rapidez de pies y su extraordinaria serenidad le han permitido seguir ofreciendo momentos mágicos. El PSG sigue, por tanto, muy vinculado a un posible fichaje de uno de los mejores productos de la cantera del Oporto de los últimos tiempos, mientras que una convocatoria para el Mundial tampoco es descartable, tras haber sido incluido de nuevo en la convocatoria de Roberto Martínez este mes por primera vez desde la fase final de la Liga de Naciones de 2025.

  • Ethan Nwaneri NXGN 2026Getty/GOAL

    10Ethan Nwaneri (Arsenal - cedido al Marsella)

    Solo Wayne Rooney y Michael Owen han marcado más goles antes de cumplir los 18 años, entre los jugadores de la Premier League, que los ocho que logró Ethan Nwaneri una vez que se convirtió en titular del primer equipo del Arsenal la temporada pasada. El canterano de Hale End sustituyó de forma magnífica a Bukayo Saka en la banda derecha de los Gunners, aunque siempre dio la sensación de que su mejor posición seguía siendo la de centrocampista más adelantado.

    Por desgracia para Nwaneri, las oportunidades de demostrar su talento en el Emirates Stadium se agotaron esta temporada tras las incorporaciones de los internacionales ingleses Eberechi Eze y Noni Madueke a la plantilla de Mikel Arteta, que lucha por el título, por lo que fue cedido al Marsella en enero en busca de minutos. Un gol en su debut recordó a todos por qué Nwaneri se convirtió en el jugador más joven de la historia de la Premier League con 15 años en septiembre de 2022, pero el cambio de entrenador en el Velódromo ha hecho que su etapa en la Ligue 1 tampoco vaya según lo previsto.

    Sería fácil, entonces, descartar a Nwaneri, pero eso sería ignorar a uno de los talentos adolescentes más impresionantes que han surgido en el fútbol inglés en la última década. Ahora, con 19 años, Nwaneri es capaz de llevar el balón mientras se deshace de defensas veteranos con relativa facilidad, mientras que su pierna izquierda tiene una precisión infalible tanto a la hora de dar un pase como de disparar a puerta. Elogiado por Arteta por su serenidad durante su irrupción la temporada pasada, Nwaneri parece tener sin duda el carácter necesario para recuperarse de la decepción de esta temporada y seguir los pasos de Rooney y Owen para convertirse en una estrella del fútbol mundial.

  • Geovany Quenda NXGN 2026Getty/GOAL

    9Geovany Quenda (Sporting CP)

    Los aficionados del Chelsea se han acostumbrado a que su equipo fiche a un joven y prometedor extremo (o dos, o tres...) prácticamente cada verano desde que BlueCo-Clearlake se hiciera con el control del club, y los seguidores de Stamford Bridge ya saben que en 2026 llegará otro extremo de gran talento: Geovany Quenda.

    Los Blues anunciaron hace 12 meses que habían acordado un traspaso de 40 millones de euros (34,5 millones de libras/46 millones de dólares) para traer a la joven promesa del Sporting CP al oeste de Londres tras la temporada revelación de Quenda en Lisboa, en la que se convirtió en el goleador más joven de la historia del club, fue convocado por primera vez con la selección absoluta de Portugal y fue nombrado Jugador Joven del Año de la Liga Portugal.

    Las lesiones han frenado un poco el progreso de Quenda esta temporada, y ha pasado algún tiempo en las instalaciones de entrenamiento del Chelsea en Cobham durante su recuperación, mientras se prepara para comenzar su nueva vida en Inglaterra. Capaz de jugar en cualquiera de las dos bandas y con experiencia tanto como lateral-ala como extremo puro, el joven de 18 años tendrá mucho trabajo por delante para ganarse un puesto en el primer equipo, dada la competencia que hay por las posiciones en las bandas del Chelsea. Pero si Quenda es capaz de trasladar a la Premier League lo que ha demostrado en su país, los Blues tendrán entre manos una auténtica estrella del futuro.

  • Ayyoub Bouaddi NXGN 2026Getty/GOAL

    8Ayyoub Bouaddi (Lille)

    Desde que Eden Hazard abandonó el club en 2012, el Lille ha estado esperando a que surgiera de su cantera un talento de primer nivel similar. Con Ayyoub Bouaddi, por fin han formado a otro jugador con potencial para llegar a ser de talla mundial, uno que, al parecer, podrá elegir este verano entre los clubes europeos de élite.

    Bouaddi saltó a la fama hace 18 meses, cuando cuajó una actuación dominante contra el Real Madrid en la Liga de Campeones, a lo que siguió, unas semanas más tarde, el premio al mejor jugador del partido por su actuación en la victoria del LOSC sobre la Juventus. Desde entonces, equipos como el PSG, el Arsenal y el Manchester United se han interesado por el fichaje del joven de 18 años, mientras que el nuevo contrato que Bouaddi firmó en diciembre probablemente solo servirá para aumentar su cláusula de rescisión, en lugar de mantenerlo en el Stade Pierre-Mauroy más allá del final de la presente temporada.

    Bouaddi, un centrocampista de gran envergadura que suele situarse delante de la defensa y abrir el juego, además de ser un experto en cortar los ataques rivales, no podría ser más diferente de Hazard como jugador, pero su talento es sin duda comparable. Si en los próximos meses abandona el club en el que ostenta el récord de debutante más joven de la historia, Bouaddi lo hará tras haber disputado cerca de 100 partidos, tal es el nivel de confianza que se ha depositado en él para desempeñar un papel clave en el equipo.

  • Luka Vuskovic NXGN 2026Getty/GOAL

    7Luka Vuskovic (Tottenham - cedido al Hamburgo)

    Los aficionados del Tottenham necesitan buenas noticias en estos momentos, y sin duda el buen rendimiento del defensa central cedido Luka Vuskovic habrá hecho sonreír a algunos en el norte de Londres, aunque hay quien se pregunta por qué se permitió que el jugador de 19 años fichara por el Hamburgo, teniendo en cuenta los problemas defensivos que han tenido los Spurs en las últimas dos temporadas.

    Vuskovic completó su fichaje por el Tottenham por 12 millones de libras (16 millones de dólares) en septiembre de 2023, pero no se incorporó oficialmente al club hasta el verano de 2025, momento en el que fue cedido a la Bundesliga para seguir adquiriendo experiencia. Pero Vuskovic ha hecho algo más que desarrollarse en el Volksparkstadion, ya que sus actuaciones le han distinguido como uno de los mejores defensas de la primera división alemana y le han valido sus primeras convocatorias con Croacia de cara al Mundial.

    Formado en la cantera del Hajduk Split, Vuskovic se convirtió en el goleador más joven de la historia del club tras marcar solo cinco días después de cumplir 16 años. Su club de la infancia se mostró reacio a alinearlo una vez que los Spurs cerraron el acuerdo para fichar al adolescente, por lo que pasó una temporada cedido en el Radomiak Radom polaco y en el Westerlo belga. A pesar de su edad, Vuskovic fue capaz de imponerse físicamente gracias a su 1,93 m de estatura y a su gran visión de juego, al tiempo que ha demostrado a lo largo de su carrera que también puede ser una amenaza en ataque, con un promedio de un gol cada seis partidos desde su debut profesional hace tres años. ¡Incluso se le ha confiado la responsabilidad de lanzar penaltis con el Hamburgo esta temporada!

    El Barcelona se interesó por Vuskovic antes de que fichara por el Tottenham, y los catalanes vuelven a tantear el terreno con la esperanza de que, si los Spurs descienden, puedan convencer al joven para que abandone Inglaterra. Por su parte, se dice que Vuskovic está dispuesto a pasar otra temporada en el Hamburgo, donde juega junto a su hermano, Mario.

  • Max Dowman NXGN 2026Getty/GOAL

    6Max Dowman (Arsenal)

    Si algún aficionado de la Premier League no conocía a Max Dowman antes del partido del Arsenal contra el Everton el 14 de marzo, su actuación frente a los Toffees le sirvió para comprender rápidamente por qué este joven de 16 años está considerado como el jugador con más talento que ha surgido en Inglaterra en toda una generación. Dowman ayudó a crear el primer gol de los Gunners, marcado por Viktor Gyokeres, antes de recorrer todo el campo para asegurar la victoria con un gol que le convirtió en el goleador más joven de la historia de la Premier League.

    Este es solo el último récord que ahora pertenece a Dowman, que se suma a los de ser el jugador más joven en debutar en la Liga de Campeones, el titular más joven de la historia del Arsenal y el jugador más joven en marcar en la UEFA Youth League, este último logro conseguido cuando Dowman solo tenía 14 años.

    Miembro de la cantera del Arsenal desde los seis años, Dowman ha ascendido a un ritmo vertiginoso, y en Hale End confían en que superará incluso a Bukayo Saka en cuanto al éxito que alcanzará tras salir de uno de los sistemas de cantera más productivos del fútbol inglés. Un centrocampista zurdo que también puede jugar por la banda y que da lo mejor de sí mismo al regatear a los defensas rivales; incluso se le ha comparado con Lionel Messi, tal es el nivel de expectación que rodea a Dowman en el norte de Londres.

    «No es nada normal», fue la valoración de Mikel Arteta sobre el impacto histórico de Dowman en aquel partido contra el Everton, y si los Gunners llegan a ganar el título de la Premier League, el primer gol del adolescente bien podría pasar a la historia como el primero de numerosos momentos mágicos durante su carrera en el Emirates.

  • Lennart Karl NXGN 2026Getty/GOAL

    5Lennart Karl (Bayern de Múnich)

    El Bayern de Múnich ha contado esta temporada con la delantera más espectacular del fútbol europeo. Harry Kane, Michael Olise y Luis Díaz han estado en un estado de forma sensacional en el equipo de Vincent Kompany, que se acerca al título de la Bundesliga y tiene opciones reales de conquistar la Champions League, y los tres son firmes candidatos al Balón de Oro. Esto dice mucho de Lennart Karl, ya que el nivel del Bayern rara vez ha bajado cuando se ha confiado al adolescente la tarea de sustituir a uno de los delanteros titulares esta temporada.

    Tras debutar con el primer equipo durante el Mundial de Clubes, Karl se ha consolidado plenamente en el Allianz Arena a pesar de haber cumplido solo 18 años en febrero. Con el mismo dorsal 42 que lució Jamal Musiala en su ascenso al estrellato hace cinco años, Karl parece destinado a seguir un camino similar con los bávaros.

    Prueba de ello es que promedia un gol o una asistencia cada 120 minutos que pasa sobre el terreno de juego, tanto en la Bundesliga como en la Liga de Campeones, y en noviembre batió el récord de Kylian Mbappé como el jugador más joven en marcar en tres partidos consecutivos de la Liga de Campeones. Capaz de jugar como número 10 o por la banda, Karl no es el mismo tipo de delantero que Mbappé, y se le ha comparado más bien con su compañero de equipo Olise, entre otros.

    En Alemania hay un gran clamor para que Karl forme parte de la plantilla de Julian Nagelsmann para el Mundial de 2026 —y sus posibilidades aumentaron tras su primera convocatoria la semana pasada—, mientras que el propio jugador mira aún más allá, tras afirmar que algún día le gustaría fichar por el Real Madrid. ¡Si sigue así, puede que los blancos no puedan evitarlo!

  • Franco Mastantuono NXGN 2026Getty/GOAL

    4Franco Mastantuono (Real Madrid)

    Cuando el Real Madrid decide fichar a un jugador, sobre todo si se trata de un adolescente sudamericano, lo mejor que pueden hacer los demás es apartarse del camino. Eso es lo que se vio obligado a hacer el PSG en el verano de 2025, justo cuando los recién coronados campeones de Europa creían tener cerrado el fichaje de Franco Mastantuono, la joven promesa del River Plate. Sin embargo, el Madrid se adelantó y incorporó a Mastantuono a su ya de por sí potente ataque.

    Los blancos pagaron 45 millones de euros (38,5 millones de libras/52 millones de dólares) por el fichaje, y Mastantuono ha mostrado destellos de calidad que sugieren que se convertirá en una pieza clave en el Bernabéu mientras sigue adquiriendo experiencia en el más alto nivel del fútbol europeo. El exentrenador Xabi Alonso comentó que el jugador de 18 años posee «el gen del Real Madrid», y sin duda la confianza de Mastantuono en la posesión del balón mientras juega por la banda derecha del ataque lo corrobora.

    El delantero ya ha batido el récord como el jugador más joven en ser titular con el Madrid en la Liga de Campeones, mientras que durante su etapa en River se convirtió en el goleador más joven de la historia del Superclásico al marcar un magnífico gol de falta desde 30 metros contra el Boca Juniors. También es el jugador más joven en representar a Argentina en un partido oficial y tiene la esperanza de ganarse un puesto en el avión para el Mundial de este verano.

    El despido de Alonso ha frenado últimamente el progreso de Mastantuono en la capital española, pero sería una tontería descartar a uno de los talentos más especiales que ha surgido de Argentina desde que Lionel Messi se abría camino en el fútbol.

  • Pau Cubarsi NXGN 2026Getty/GOAL

    3Pau Cubarsi (Barcelona)

    Cuando España dio a conocer su convocatoria para la Eurocopa 2024, la decisión de Luis de la Fuente de dejar fuera a Pau Cubarsi causó una gran sorpresa. Por supuesto, todo salió bien para los que a la postre se proclamaron campeones, pero el hecho de que la ausencia de Cubarsi causara tanto revuelo ponía de manifiesto lo impresionante que había sido el entonces joven de 17 años desde que se incorporó al primer equipo del Barcelona unos meses antes.

    Ahora, con 19 años, es casi seguro que Cubarsi estará en el avión rumbo a Norteamérica cuando los campeones de Europa busquen la gloria en el Mundial, y lo hará como un veterano con casi 150 partidos a sus espaldas en uno de los clubes más emblemáticos del planeta. El hecho de que lo haya conseguido como central lo hace doblemente impresionante.

    Cubarsi, el defensa más joven en representar a España, batiendo el récord que ostentaba Sergio Ramos, saltó a la fama tras realizar un trabajo fantástico marcando a Kylian Mbappé en el partido del Barça contra el PSG en los cuartos de final de la Liga de Campeones de 2024, y desde entonces no ha dejado de crecer. A pesar de los retos que conlleva jugar en la línea alta que prefiere el entrenador del Barça, Hansi Flick, Cubarsi ha respondido a todas las expectativas, con una lectura del juego tan impresionante como su habilidad y serenidad en la posesión.

    La visión de juego de Cubarsi le hace destacar entre sus compañeros, y muchos le han comparado con Gerard Piqué precisamente por eso. Dada la experiencia que ya ha adquirido, no sería de extrañar que Cubarsi llegara algún día a superar el nivel de la leyenda blaugrana.

  • Estevao NXGN 2026Getty/GOAL

    2Estevao (Chelsea)

    Puede que haya logrado dejar atrás el apodo de «Messinho» que le pusieron de niño en el Palmeiras, pero Estevao ha demostrado con creces por qué se le comparaba con el mejor de todos los tiempos durante su primera temporada en el Chelsea. Los momentos decisivos contra el Liverpool y el Barcelona han adornado la campaña del jugador de 18 años, dejando claro por qué los Blues desembolsaron 56 millones de libras (71 millones de dólares) para fichar al brasileño en mayo de 2024.

    El Chelsea se impuso a la intensa competencia de una serie de pesos pesados europeos para hacerse con los servicios de Estevao en medio de una temporada revelación en la que marcó 13 goles en liga y dio nueve asistencias en solo 31 partidos de la máxima categoría con el club de su infancia. Esas cifras superaron las de Endrick en la campaña anterior, lo que pone de relieve lo bueno que podría llegar a ser Estevao en el entorno adecuado una vez que llegara a Europa.

    Si Stamford Bridge le ofrece ese entorno sigue siendo objeto de debate, pero Estevao ha estado a la altura de las expectativas en el oeste de Londres hasta ahora. Se convirtió en el tercer adolescente, junto a Kylian Mbappé y Erling Haaland, en marcar en cada uno de sus tres primeros partidos como titular en la Liga de Campeones, y aunque la competencia por un puesto en la delantera del Chelsea es intensa, la mayoría de los aficionados quieren ver a Estevao como titular por delante de compañeros más experimentados.

    El mundo conocerá aún mejor a Estevao este verano, cuando es casi seguro que el seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, le otorgue un papel clave. En su país se espera que el joven se convierta algún día en un referente para la selección nacional, al igual que lo fue Neymar para la generación anterior, y es una responsabilidad que Estevao parece perfectamente capaz de asumir.

  • Lamine Yamal NXGN 2026Getty/GOAL

    1Lamine Yamal (Barcelona)

    ¿Cuándo te diste cuenta por primera vez de que Lamine Yamal era especial?

    ¿Fue cuando debutó con el Barcelona con 15 años en abril de 2023, convirtiéndose en el jugador más joven en vestir la camiseta del gigante español en más de un siglo? ¿O fue cuando dejó en ridículo al Tottenham en un partido de pretemporada unos meses más tarde, lo que le valió el ascenso definitivo al primer equipo del Barça?

    ¿Fue cuando fue elegido mejor jugador del partido tras brillar contra el Villarreal en su segundo partido como titular en La Liga? ¿O fue cuando marcó un golazo en su debut con la selección española en septiembre de 2023, convirtiéndose así, en la misma noche, en el jugador más joven y en el goleador más joven de la historia de La Roja? ¿Y qué hay de cuando se convirtió en el jugador más joven en ser titular en un partido de la Liga de Campeones un mes después?

    ¿Fue más tarde esa misma semana, cuando Yamal se convirtió en el goleador más joven de la historia de La Liga? ¿O cuatro meses después, cuando se convirtió en el goleador más joven en marcar un doblete en la máxima categoría del fútbol español durante una actuación espectacular contra el Granada?

    ¿Quizás fue cuando se presentó en la Eurocopa 2024 tras haber tenido que hacer las maletas con los deberes y se dedicó a aterrorizar a algunos de los mejores laterales del continente? ¿O fue solo cuando marcó uno de los goles del torneo para romper el empate contra Francia en las semifinales, convirtiéndose así en el goleador más joven de la historia de la competición? ¿Fue cuando levantó el trofeo de la Eurocopa, convirtiéndose en el jugador más joven hasta ese momento en ganar un gran torneo internacional?

    ¿Te caíste de bruces cuando Yamal se convirtió en el jugador más joven en ser nominado al Balón de Oro? Si no, ¿tuviste que esperar hasta su magistral actuación en la Liga de Campeones contra el Benfica en marzo de 2025? ¿O fuiste de los que solo se dejaron llevar por el entusiasmo después de que Yamal hiciera pedazos a Federico Dimarco durante la épica semifinal entre el Barça y el Inter?

    Incluso si tuviste que esperar hasta que Yamal sellara el título de la Liga 2024-25 con otra actuación decisiva contra el rival local, el Espanyol, o hasta que quedara segundo en la votación del Balón de Oro más tarde ese mismo año, al final todos los aficionados al fútbol se han acostumbrado a la idea de que el mejor jugador del mundo podría ser simplemente un joven de 18 años de Cataluña.

    Desde que Lionel Messi le bañara de bebé hasta prepararse para seguir deleitando a los aficionados de todo el mundo en su primer Mundial, la era de Yamal está aquí. Quizás el mejor futbolista adolescente que ha visto este deporte, tu número 1 del NXGN 2026 y ahora tres veces ganador: Lamine Yamal.