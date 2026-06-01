Thun Descripción general

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5Basilea crestBasilea73131212010
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6Lucerna crestLucerna72321013-39
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7Thun crestThun62131117-67
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8FC Zúrich crestFC Zúrich72141118-77
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9FC Vaduz crestFC Vaduz72051617-16
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