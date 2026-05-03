Suiza, Bulgaria y quizá Hungría tienen campeones nacionales muy singulares

El FC Thun ganó la liga suiza el domingo. Tras perder contra el FC Basilea, celebró el título porque su rival, el Sankt Gallen, perdió. En Bulgaria, el Ludogorets Razgrad perdió el trono tras 14 ligas seguidas: el Levski Sofía fue campeón el sábado.

Suiza

Ascendido la temporada pasada, el conjunto de Mauro Lustrinelli llegó a la última jornada con nueve puntos de ventaja sobre el Sankt Gallen.

Gracias a la derrota de Sankt Gallen ante FC Sion, Thun se proclamó campeón de Suiza por primera vez en sus 127 años de historia y se clasificó para la segunda ronda previa de la Liga de Campeones.

Antes de este curso, su mejor resultado había sido el segundo puesto en la 2004/05, que le llevó a la Liga de Campeones. Entonces se midió al Ajax en dos ocasiones, con derrota en ambas (2-4 y 2-0), aunque el actual técnico Lustrinelli ya mostraba su olfato goleador.

Bulgaria

En Bulgaria ha terminado la hegemonía del Ludogorets. El equipo de Razgrad había sido campeón cada año desde su ascenso en 2011, pero ahora cedió el trono.

El Levski, eliminado por el AZ en la previa de la Conference League, rompió la racha y se proclamó campeón por primera vez desde 2009 y por 28.ª vez en su historia.

Con un empate le bastaba para el título, pero venció 1-0 al CSKA 1948 en un Georgi Asparuhov lleno y regresará a la primera ronda de clasificación de la Champions.

Hungría

A una jornada del final, el ETO FC, cuatro veces campeón, lidera la Liga húngara con un punto sobre el Ferencváros de Robbie Keane.

El 16 de mayo, en la última jornada, ETO visitará al Kisvárda, octavo y sin objetivos. El campeón entrará en la primera ronda previa de la Liga de Campeones.

Su último título fue en 2013, mientras que Ferencváros ha reinado los últimos siete años, aunque ahora depende de su rival para alargar la racha.



