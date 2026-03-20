Tras cinco años en segunda división, en 2025 logró el ascenso a la Superliga. El Thun comenzó la temporada con la segunda plantilla más económica de la liga y con el objetivo de mantener la categoría. Ahora, el recién ascendido está a punto de conseguir el primer título de liga de la historia del club. La última derrota se produjo a mediados de diciembre. De los últimos 13 partidos oficiales, el Thun ha ganado doce. Ningún equipo ha marcado más goles ni ha encajado menos.

Quedan tres partidos de la fase regular y, a continuación, cinco en el grupo de campeones. A ocho jornadas del final de la temporada, la ventaja sobre el primer «perseguidor», el FC St. Gallen, es de 16 puntos. La élite futbolística tradicional de Suiza está muy por detrás: el actual doble campeón, el FC Basilea, capitaneado por Xherdan Shaqiri, al igual que el anteriormente dominante Young Boys de Berna y los dos clubes tradicionales de Zúrich. El FCZ y el Grasshoppers, campeón récord y socio colaborador del FC Bayern, luchan incluso contra el descenso.

El pasado fin de semana, el Thun arrolló al Grasshoppers en casa por 5-1. El Stockhorn Arena volvió a llenarse con 10 000 espectadores, por lo que casi una cuarta parte de la población de la ciudad estuvo presente.