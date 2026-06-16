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Noruega Descripción general
Más
Posiciones
Más
Bundesliga
|Posición
|Equipo
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|8
|Durban City
|30
|10
|9
|11
|25
|26
|-1
|39
|9
|Stellenbosch FC
|30
|9
|10
|11
|26
|30
|-4
|37
|10
|Siwelele
|30
|8
|13
|9
|24
|28
|-4
|37
|11
|Richards Bay
|30
|7
|13
|10
|23
|30
|-7
|34
|12
|TS Galaxy
|30
|8
|8
|14
|30
|38
|-8
|32