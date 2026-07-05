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Cómo conseguir entradas para el partido Noruega-Inglaterra: precios de la Copa del Mundo de Miami, información sobre el partido de cuartos de final, ofertas de última hora y mucho más

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Noruega se enfrentará a Inglaterra en un partido de cuartos de final del Mundial que se disputará en Miami. A continuación te explicamos cómo puedes conseguir entradas.

La Copa del Mundo 2026 alcanza su punto álgido con el duelo Noruega-Inglaterra en cuartos de final en Florida.

Noruega, de regreso tras 28 años, sorprendió al vencer a Brasil en el MetLife Stadium y avanzar.

La Inglaterra de Thomas Tuchel sufrió un duelo de cinco goles en el Azteca y venció 3-2 a la anfitriona México.

¿A qué hora empieza el partido entre Noruega e Inglaterra?

Se jugará en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida.

¿Cómo comprar entradas para el partido Noruega-Inglaterra del Mundial?

Todo lo que necesitas saber:

  • La fase de venta de última hora comenzó el 1 de abril. No es un sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad para comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.
  • El mercado oficial de reventa de la FIFA ya está abierto y permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
  • Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido Noruega-Inglaterra del Mundial?

La FIFA aplica precios variables para el torneo de 2026.

En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa y mercados secundarios las cifras suben aún más.

Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

Fechas

Fase / Categoría

Rango de precios oficial

Rango estimado en el mercado secundario

9–11 de julio

Cuartos de final

450–1 775 $

850–5.500 $ (2.348 $)

14–15 de julio

Semifinales

930–3.295 $

1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)

18 de julio

Partido por el tercer puesto

250 $ – 800 $

500 $ – 3.500 $ (1.480 $)

19 de julio

Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium)

1.490 $ – 7.875

5.900–38.000 $+ (15.240 $)

Noruega vs. Inglaterra en el Mundial: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Noruega e Inglaterra

NOR

NOR - Formulario

IRQ
W1-4
SEN
W3-2
FRA
L1-4
CIV
W1-2
BRA
W1-2
Gol marcado (encajado)
12/9
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
5/5
ING

ING - Formulario

CRO
W4-2
GHA
D0-0
PAN
W0-2
COD
W2-1
MEX
W2-3
Gol marcado (encajado)
11/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Noruega vs. Inglaterra: enfrentamientos recientes

NOR

Últimos partidos

ING

0

Victorias

0

Empates

2

Victorias

0

Goles marcados

2
Partidos de más de 2.5 goles
0/2
Ambos equipos anotaron
0/2

Noruega vs. Inglaterra: Noticias de los equipos

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