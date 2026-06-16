Equipaciones de Noruega para el Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

Noruega afrontará el Mundial de la FIFA 2026 con una identidad renovada: Nike prepara equipaciones que fusionan el patrimonio nacional con un estilo moderno.

Con estrellas como Erling Haaland en la delantera, se espera que esta nueva imagen cobre mayor relevancia en su regreso al escenario mundial.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre las equipaciones de Noruega para el Mundial de 2026: diseños de local y visitante, detalles de lanzamiento y precios.

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