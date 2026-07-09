Cómo conseguir entradas para las semifinales del Mundial de la FIFA 2026: posibles enfrentamientos, precios en los estadios de Dallas y Atlanta, información y más

La fiebre futbolística crece en Norteamérica. La Copa del Mundo de la FIFA 2026 ofrece drama, sorpresas y eliminatorias intensas.

Tras los octavos de final y los cuartos, solo quedan cuatro equipos. Gigantes y outsiders luchan en Estados Unidos, Canadá y México, y las dos semifinales ya asoman.

Si quieres vivir la historia en directo, las entradas para las semifinales son el bien más codiciado, así que date prisa: el mercado secundario ya sube de temperatura y los canales oficiales son muy limitados.

Deja que GOAL te ofrezca toda la información esencial sobre entradas, sedes y horarios para las semifinales de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 este julio.

¿Cuándo son las semifinales de la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

Cómo comprar entradas para las semifinales del Mundial de la FIFA 2026

Los principales sorteos oficiales —preventa Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior— ya concluyeron.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas disponibles alcanzan su mínimo histórico.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

Desde el 1 de abril está activa la venta de última hora: no es sorteo, se vende por orden de llegada con confirmación inmediata y es la última oportunidad de comprar a la FIFA.

El mercado oficial de reventa de la FIFA también está abierto, donde los aficionados pueden comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Qué esperar de las semifinales del Mundial 2026?

La Copa del Mundo de la FIFA regresa a Norteamérica por primera vez desde EE. UU. 1994, cuando el fútbol aún no era tan popular pero el torneo batió récords de asistencia y fue uno de los más rentables de la historia.

Ahora, las Américas acogen un espectáculo ampliado a 48 equipos que ya ofrece un dramatismo sin precedentes. El cuadro se reduce a medida que el torneo avanza hacia las eliminatorias, donde todo está en juego.

Es un contraste con las semifinales de 2022 en Catar, cuando Messi y Álvarez guiaron a Argentina sobre Croacia 3-0 y Francia venció 2-0 a Marruecos. Este año, el formato abierto ha generado caos, así que cualquier resultado es posible.

El desenlace se acerca. Las semifinales se jugarán en noches consecutivas:

Semifinal 1: martes 14 de julio de 2026, en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

martes 14 de julio de 2026, en AT&T Stadium de Arlington, Texas. Semifinal 2: miércoles 15 de julio de 2026, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia.

Con la demanda de entradas en auge en todas las sedes, los aficionados tienen una oportunidad histórica de asegurar su lugar en la final del MetLife Stadium el 19 de julio.

¿Se pueden conseguir entradas de reventa para la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Si quieres revender o intercambiar tus entradas de forma oficial y segura, usa el Mercado de Reventa e Intercambio dela FIFA, abierto desde el 2deoctubre en FIFA.com/tickets.

El Mercado de Reventa de la FIFA está disponible para residentes canadienses, estadounidenses e internacionales, mientras que el Mercado de Intercambio de la FIFA (Mercado de Intercambio de la FIFA) es para residentes de México.

La oferta es limitada y aparece de forma esporádica, así que conviene revisar la plataforma con frecuencia, estar preparado para comprar y tener los datos de pago listos.

También puedes consultar revendedores secundarios como StubHub, aunque los precios varían según oferta y demanda.

¿Cuánto cuestan las entradas para las semifinales de la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

Los precios de las entradas para la Copa del Mundo de 2026 varían según la categoría de asiento:

Categoría 1: la más cara, en la grada inferior.

la más cara, en la grada inferior. Categoría 2: grada superior e inferior, fuera de la Categoría 1.

grada superior e inferior, fuera de la Categoría 1. Categoría 3: Grada superior, más allá de las categorías 1 y 2.

Grada superior, más allá de las categorías 1 y 2. Categoría 4: la más asequible, en la grada superior, fuera de las demás categorías.

Los precios variarán según la fase de venta, pero las semifinales arrancan entre 420 y 2.780 dólares, según el estadio:

Recinto Entradas Estadio AT&T (Dallas) 455–2.780 $ Estadio Mercedes-Benz (Atlanta) 420 $ - 2565



En reventa (StubHub), las semifinales del Mundial 2026 arrancan en 1181 $.

¿Cuáles son los estadios que acogerán las semifinales de la Copa del Mundo de la FIFA 2026?