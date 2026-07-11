Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

World Cup - Cuartos de final Miami Stadium

Cómo ver Noruega vs Inglaterra en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Noruega e Inglaterra se puede seguir en directo a través de varias plataformas. A continuación se detallan los canales de TV y las opciones de streaming disponibles para ver el encuentro en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Noruega e Inglaterra se miden en el Miami Stadium en un cuarto de final del Mundial 2026 que definirá uno de los cuatro lugares en las semifinales. Staale Solbakken y Thomas Tuchel llegan a este partido con sus selecciones en estado de forma notable, aunque con contextos bien distintos.

Erling Haaland ha sido el nombre propio del torneo para Noruega. El delantero del Manchester City eliminó a Brasil con un doblete en los octavos de final, un resultado que él mismo ha descrito como difícil de asimilar. Antes de eso, marcó en los dos partidos de fase de grupos ante Irak y Senegal, y decidió el duelo ante Costa de Marfil en la ronda de 32. Sus 16 goles en la fase de clasificación ya anticipaban lo que estaba por venir.

Pero Noruega no es solo Haaland. Solbakken ha construido un equipo con profundidad real, capaz de ganar con solvencia y también de sufrir cuando el partido lo exige. La victoria ante Brasil, 1-2, fue la prueba más clara de que este equipo sabe competir en los momentos de mayor presión.

Inglaterra llega a Miami tras superar a México 3-2 en los octavos de final, aunque la victoria dejó algunas preocupaciones en el cuerpo técnico. Declan Rice ha faltado a dos sesiones consecutivas de entrenamiento por un virus que se ha extendido por el campamento inglés, y su presencia el sábado es incierta. Jarell Quansah cumple sanción, lo que añade más incógnitas a la defensa de Tuchel.

Jude Bellingham ha sido el motor creativo de Inglaterra durante todo el torneo, mientras que Harry Kane atraviesa el mejor momento de su carrera internacional. La combinación de ambos representa una amenaza que Noruega deberá gestionar con cuidado.

El propio Haaland ha asegurado que toda la presión recae sobre Inglaterra, presentándose como el equipo sin nada que perder. Esa narrativa choca con los números: Noruega llega a cuartos de final de un Mundial por primera vez en su historia, y eso, por sí solo, ya es un logro extraordinario.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, incluyendo los canales de televisión y las opciones de streaming disponibles.

Noticias del equipo y escuadras

Staale Solbakken cuenta con once jugadores definidos para el encuentro. El once proyectado de Noruega es el siguiente: Nyland; Ajer, Wolfe, Ryerson, Heggem; Berge, Oedegaard, Berg; Nusa, Haaland y Soerloth. El técnico noruego no tiene bajas por lesión ni sanciones en su plantilla de cara a este cuarto de final.

Thomas Tuchel afronta el partido con más dudas. Jordan Henderson está lesionado y no estará disponible. Jarell Quansah cumple sanción por lo que tampoco podrá participar. El once proyectado de Inglaterra es el siguiente: Pickford; Spence, O'Reilly, Konsa, Burn; Bellingham, Anderson, Gordon; Saka, Rice, Kane. Se esperan actualizaciones sobre el estado de la plantilla antes del inicio del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones 14 J. Henderson

26 J. Quansah

Forma

Noruega llega al cuarto de final con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos del Mundial. Su único tropiezo fue la derrota ante Francia por 4-1 en la fase de grupos. Desde entonces, el equipo de Solbakken ha ganado ante Senegal (3-2), Costa de Marfil (1-2) y Brasil (1-2) en los octavos de final. En esos cinco encuentros, Noruega ha marcado 10 goles y ha encajado otros 10.

Inglaterra presenta un registro algo más sólido: cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. El único punto cedido fue el 0-0 ante Ghana en la fase de grupos. Los de Tuchel ganaron a Croacia (4-2), Panamá (2-0), RD Congo (2-1) y más recientemente a México (3-2) en los octavos. En total, han anotado 11 goles y recibido cinco en ese tramo del torneo.

Historial de Enfrentamientos Directos

NOR Últimos partidos ING 0 Victorias 0 Empates 2 Victorias Inglaterra 1 - 0 Noruega

Noruega 0 - 1 Inglaterra 0 Goles marcados 2 Partidos de más de 2.5 goles 0/2 Ambos equipos anotaron 0/2

Los antecedentes directos entre estas dos selecciones son escasos en los últimos años. El encuentro más reciente fue un amistoso en septiembre de 2014, cuando Inglaterra venció a Noruega 1-0. Antes de ese resultado, en mayo de 2012, Noruega recibió a Inglaterra y también perdió 0-1. Los ingleses han ganado los dos últimos enfrentamientos entre ambas selecciones, aunque ninguno de ellos tuvo carácter competitivo.

Clasificación

En la fase de grupos, Noruega terminó segunda en el Grupo I, mientras que Inglaterra se clasificó como primera del Grupo L.