Calendario TV de Escocia para la Copa Mundial de la FIFA 2026: partidos en directo, canales, fixtures completos, fechas y horarios

Retransmisiones televisivas de Escocia en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Para ver los partidos de Escocia en la Copa del Mundo desde el extranjero, usa una VPN. Conéctate a un servidor del Reino Unido y disfruta de la transmisión en directo. Todos los encuentros se emitirán en BBC (mediante BBC iPlayer) y STV (a través de STV Player).

¿Quién retransmitirá la Copa Mundial de la FIFA 2026 por televisión en Escocia?

En Escocia, los derechos de retransmisión se reparten entre la BBC e ITV, mientras que STV tiene la licencia terrestre local.

Aquí te explicamos cómo seguir la acción:

📺 Televisión en abierto

BBC Scotland y STV se repartirán los partidos para garantizar cobertura completa y gratuita, incluidos los encuentros de Escocia en el Grupo C contra Brasil, Marruecos y Haití, así como la final.

📱 Streaming digital y gratuito

BBC iPlayer y STV Player: Cada plataforma emitirá en directo su parte del calendario y ofrecerá resúmenes bajo demanda y análisis de expertos. Puedes ver todo en móviles, tabletas o Smart TV de forma gratuita con las apps deBBC iPlayer y STV Player.







