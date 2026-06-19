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Cómo ver Escocia vs Marruecos en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Escocia y Marruecos se puede ver en directo a través de varios canales de televisión y plataformas de streaming. A continuación encontrarás las opciones disponibles según tu región.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Escocia y Marruecos se miden este viernes 19 de junio en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts, en un duelo del Grupo C del Mundial de la FIFA 2026 que puede definir el destino de ambas selecciones en el torneo.

Escocia llega al partido con la moral por las nubes. Los escoceses registraron su primera victoria en una Copa del Mundo desde 1990 al superar a Haití 1-0 en el mismo estadio, y ahora buscan consolidar su posición en la tabla con otro resultado positivo.

El conjunto de Steve Clarke cuenta con jugadores de enorme experiencia en los momentos decisivos. John McGinn y Scott McTominay, dos de los máximos goleadores históricos de la selección, serán los encargados de liderar al equipo en este tramo crucial de la fase de grupos.

Marruecos, por su parte, llegó a Foxborough con el impulso de un debut que sacudió al mundo del fútbol. Los Leones del Atlas arrancaron un empate 1-1 ante Brasil en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en un partido que atrajo a más de 10 millones de espectadores en los Estados Unidos, estableciendo un récord de audiencia para un partido del Mundial sin la participación del equipo local.

El centrocampista Ayyoub Bouaddi fue una de las grandes figuras de ese encuentro. El joven mediocampista desplegó una actuación de una madurez sorprendente frente a Brasil, tomando decisiones casi impecables bajo una presión intensa y convirtiéndose en la plataforma desde la que Marruecos construyó su juego.

Ambo equipos lideran el Grupo C empatados en puntos, lo que convierte este choque en un partido de enorme peso. El ganador se colocará en una posición privilegiada de cara a la última jornada.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el horario y los canales de televisión disponibles.

Noticias del equipo y escuadras

El técnico escocés Steve Clarke tiene previsto alinear a Angus Gunn bajo palos, con una defensa formada por Jack Hendry, Grant Hanley y Aaron Hickey, mientras que Andrew Robertson ocupará el carril izquierdo. En el centro del campo, Ben Gannon-Doak, John McGinn y Lewis Ferguson darán soporte a Scott McTominay, con Che Adams y Lawrence Shankland como dupla atacante. De momento, el cuerpo técnico no ha reportado bajas por lesión ni suspensiones, aunque se actualizará la información si hay novedades antes del partido.

Por el lado marroquí, Mohamed Ouahbi mantiene el bloque que tan bien funcionó ante Brasil. Yassine Bounou defenderá la portería, con Noussair Mazraoui, Issa Diop, Chadi Riad y Achraf Hakimi formando la línea defensiva. Bilal El Khannouss, Azzedine Ounahi y Ayyoub Bouaddi conformarán el centro del campo, mientras que Brahim Díaz, Neil El Aynaoui e Ismael Saibari completarán el ataque. Marruecos tampoco presenta bajas confirmadas de cara a este encuentro.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Escocia llega con tres victorias consecutivas antes de este partido. Los escoceses han ganado sus últimos tres compromisos: superaron a Haití 1-0 en el Mundial el 14 de junio, golearon a Bolivia 4-0 en un amistoso el 6 de junio y vencieron a Curazao 4-1 el 30 de mayo. Sus dos únicos tropiezos en los últimos cinco partidos fueron derrotas ante Costa de Marfil (0-1) y Japón (0-1) en amistosos de marzo. En total, el equipo de Clarke ha marcado seis goles y encajado cuatro en ese período.

Marruecos presenta un balance de tres victorias, un empate y ninguna derrota en sus últimos cinco encuentros. Tras golear a Burundi 5-0 y a Madagascar 4-0 en amistosos de preparación, los Leones del Atlas empataron 1-1 con Noruega el 7 de junio y arrancaron el mismo resultado frente a Brasil el 13 de junio en su debut mundialista. En total, Marruecos ha anotado doce goles y recibido tres en este tramo de forma.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no recogen enfrentamientos previos entre Escocia y Marruecos en los últimos años, por lo que este partido en Foxborough supone un duelo con escaso bagaje histórico reciente entre ambas selecciones. El partido del viernes 19 de junio en el Gillette Stadium será, por tanto, un punto de referencia nuevo para ambas federaciones.

Clasificación

En la Copa del Mundo, Grupo C, Escocia ocupa la primera posición y Marruecos la segunda, lo que convierte este encuentro en un duelo entre los dos líderes del grupo.