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Cómo ver Escocia vs Brazil en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido Escocia vs Brasil del Mundial 2026 se puede seguir en vivo por televisión y en streaming a través de los canales y plataformas que se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Escocia y Brasil se enfrentan en el Hard Rock Stadium de Miami en el cierre del Grupo C del Mundial 2026, con el liderato de la llave y el pase a la siguiente ronda en juego para la Canarinha.

Brasil llega como líder del grupo tras sumar cuatro puntos en sus dos primeros partidos, aunque la imagen ofrecida no ha terminado de convencer. El empate ante Marruecos en el debut y la victoria más cómoda frente a Haití dejan a Carlo Ancelotti con margen para mejorar, y el técnico italiano sabe que este partido puede ser el momento de dar un paso adelante.

La gran noticia en el campamento brasileño es el regreso de Neymar a los entrenamientos. El delantero del Santos se había perdido los dos primeros encuentros del torneo por una molestia en el gemelo, pero ya trabaja con el grupo y apunta a estar disponible para el choque ante los escoceses. Lucas Paquetá ha sido uno de los primeros en celebrar su vuelta, destacando lo que el '10' puede aportar al equipo.

Escocia, por su parte, necesita ganar para tener opciones reales de clasificación. La victoria ante Haití en el debut ilusionó a la Tartan Army, pero la derrota frente a Marruecos devolvió a los de Steve Clarke a la realidad. Scott McTominay, referente indiscutible del equipo tras su transformación en Nápoles, será el hombre llamado a marcar diferencias desde el centro del campo.

El duelo entre la ilusión escocesa y la potencia de una Brasil que busca su mejor versión promete un ambiente electrizante en Miami. A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Steve Clarke cuenta con un once probable encabezado por Angus Gunn bajo palos, con una línea defensiva formada por Grant Hanley, Jack Hendry, Andrew Robertson y Nathan Patterson. En el mediocampo, Scott McTominay y Ryan Christie acompañarán a Lewis Ferguson y John McGinn, mientras que Ben Doak y Che Adams completarían el ataque. El cuerpo técnico escocés no reporta bajas por lesión ni sanción de cara a este partido.

En el lado brasileño, Carlo Ancelotti tiene la baja confirmada de Raphinha, quien sufrió una lesión muscular ante Haití y sigue en proceso de recuperación. El once proyectado sitúa a Alisson Becker en portería, con una defensa de cuatro formada por Danilo, Marquinhos, Gabriel y Douglas Santos. Vinicius Junior, Lucas Paquetá, Rayan y Casemiro actuarían en el mediocampo, con Bruno Guimarães y Matheus Cunha completando el esquema. La gran incógnita sigue siendo Neymar, que ya entrena con el grupo pero cuya presencia desde el inicio no está confirmada.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones 11 Raphinha

Forma

Escocia llega a este partido con un balance de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Los escoceses cayeron ante Marruecos por 1-0 en su último partido del Mundial, aunque antes habían sumado victorias ante Haití (1-0 en el Mundial), Bolivia (4-0) y Curazao (4-1) en partidos preparatorios. En total, han marcado seis goles y encajado tres en ese tramo, con una racha de tres victorias consecutivas antes del tropiezo frente a los marroquíes.

Brasil presenta un estado de forma más sólido, con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. La Canarinha goleó a Panamá por 6-2 en un amistoso previo al torneo y se impuso a Haití por 3-0 en su último encuentro del Mundial. El único punto cedido llegó ante Marruecos en el debut mundialista, con un empate a uno. Brasil ha marcado 15 goles y encajado cinco en ese período, encadenando tres victorias seguidas antes de este partido.

Historial de Enfrentamientos Directos

SCO Último partidos BRA 0 Victorias 0 Empates 1 Victoria Brazil 2 - 0 Escocia 0 Goles marcados 2 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 0/1

El historial reciente entre ambas selecciones es muy reducido. El único antecedente disponible en los últimos encuentros es un amistoso disputado el 27 de marzo de 2011 en el que Brasil venció a Escocia por 2-0 como local. Con un único precedente registrado, los datos históricos ofrecen poco margen para establecer patrones entre ambas selecciones.

Clasificación

En la tabla del Grupo C de la Copa del Mundo, Brasil ocupa la primera posición mientras que Escocia se encuentra en el tercer puesto antes de la disputa de esta jornada.