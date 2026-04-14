Cuotas de ganador del Mundial 2026: Favoritos y predicciones

Según las cuotas para ganar el Mundial 2026, España es el favorito actual. Analizamos a los principales contendientes del que será uno de los mayores eventos de apuestas del mundo.

Las cuotas directas destacan las opciones de cada equipo que estará en Norteamérica el próximo verano. Además de los favoritos del Mundial 2026, también se analizarán los posibles equipos sorpresa, con algunos consejos prácticos de apuestas para el torneo.

🪙Cuotas actualizadas de ganador del Mundial 2026: Principales favoritos

Las cuotas del Mundial 2026 cambiarán frecuentemente en los meses previos al torneo. El sorteo final volverá a modificar los números. Las lesiones, los cambios de entrenador y los resultados de los partidos de repesca finales también podrían provocar cambios.

Las casas de apuestas pueden mostrar cuotas ligeramente diferentes. Los apostadores siempre deben verificar las cuotas actuales con operadores con licencia en sus países.

Equipo Cuotas Probabilidad implícita Notas España 5.5 ~18% En forma, reciente victoria en la Euro Inglaterra 7 ~14% Plantilla profunda, semifinalista Francia 8 ~13% Contendiente constante Brasil 9 ~11% Núcleo joven, potencia histórica Argentina 9 ~11% Campeón defensor Portugal 11 ~9% Opciones de ataque Alemania 13 ~7% Defensa mejorada Países Bajos 20 ~5% Outsider con valor

Cuotas cortesía de Codere. Correctas al momento de la publicación y sujetas a cambios.

🌏Análisis de los principales contendientes del Mundial 2026

Las probabilidades para ganar el Mundial 2026 están influenciadas por varios factores. La forma previa al torneo y la calidad de la plantilla son de los más significativos. El rendimiento histórico también puede tener un impacto en las cuotas.

España

Bajo el mando de Luis de la Fuente, España ha adaptado su estilo habitual basado en la posesión. Siguen siendo fuertes con el balón, pero también atacan rápidamente por las bandas gracias a los extremos clave Nico Williams y Lamine Yamal.

Fueron sorprendidos por Marruecos en los octavos de final del último Mundial, pero se recuperaron para ganar la Euro 2024. Su posible debilidad podría ser una defensa que a veces se muestra vulnerable. Sin embargo, La Roja justifica su cuota actual gracias a su plantilla profunda y su fuerte forma en los últimos dos años.

Inglaterra

Tras un comienzo lento, el nuevo entrenador Thomas Tuchel ha convertido a Inglaterra en un equipo agresivo de alta intensidad. Harry Kane sigue siendo la principal amenaza de gol, mientras que los Tres Leones dependen de su impresionante profundidad en otras posiciones de ataque. Eso podría ser clave en un torneo ampliado a 48 equipos.

Sin embargo, Inglaterra no consigue un trofeo importante desde 1966. Además, fueron eliminados en los cuartos de final en Qatar 2022. Sus cuotas actuales pueden parecer bajas, pero son una opción sólida para apostar, ya que llegaron a las finales de las dos últimas Eurocopas.

Francia

Con Didier Deschamps, Francia opta por un enfoque pragmático en lugar de desarrollar un estilo de juego claro. Su equipo actual está estructurado en torno a Kylian Mbappé, quien tiene un récord excepcional en la Copa del Mundo. El delantero del Real Madrid llevó a su selección nacional al título en Rusia 2018 y a la final en Qatar.

Francia avanzó fácilmente en un grupo de clasificación débil, pero sus fallas defensivas fueron expuestas por España en la reciente Liga de Naciones. También tuvieron un bajo rendimiento en la Euro 2024, anotando solo una vez exceptuando los goles en propia puerta y los penaltis. Dado que Deschamps posiblemente se quedará mucho tiempo, Francia parece estar sobrevalorada a su cuota actual.

Argentina

Los campeones defensores, Argentina, buscan reclamar la gloria consecutiva después de su dramática victoria sobre Francia en la final de 2022. También ganaron la edición 2024 de la Copa América y están entre los favoritos del Mundial 2026. Lionel Scaloni sigue empleando una estructura flexible para sacar lo mejor del legendario Leo Messi.

Sin embargo, es mucho pedir que un jugador que cumplirá 39 años en el torneo lleve a este equipo a otro título. Los equipos más fuertes deberían disfrutar contra la defensa argentina, y están sobrevalorados a su cuota actual.

🔥Tapados y candidatos a largo plazo del Mundial 2026

La mayoría de los grandes torneos ven emerger un equipo sorpresa como contendiente inesperado. El término se refiere a equipos que no están entre los favoritos, pero tienen el potencial de desafiar. Con menos apoyo que las principales naciones, apostar por los equipos sorpresa para acabar entre los cuatro mejores puede ofrecer mejor valor.

Noruega – tapado alrededor de 30.00

Al no participar en un torneo importante desde el 2000, Noruega no está considerada como una de las favoritas del Mundial 2026. Sin embargo, tras una impresionante campaña de clasificación en la que marcaron siete veces contra Italia, el equipo de Stale Solbakken ha tomado impulso.

Tienen posiblemente al finalizador más clínico del mundo en la figura de Erling Haaland. Si él rinde, Noruega podría tener buen valor para estar entre los últimos ocho, o incluso entre los últimos cuatro.

Colombia – tapado alrededor de 40.00

La falta de calidad en algunas áreas ayuda a explicar por qué Colombia no está entre las favoritas. Tampoco han pasado nunca de los cuartos de final en un Mundial.

En cambio, tienen una plantilla experimentada y pueden tomar confianza de su camino a la final de la Copa América 2024. Pueden contar con muchos talentos ofensivos, incluyendo a Luis Díaz, James Rodríguez y Jhon Durán. Colombia parece ofrecer valor para al menos igualar su mejor actuación en un Mundial en este torneo.

Bélgica – tapado alrededor de 50.00

Bélgica ha aparecido más arriba en las cuotas directas del Mundial en torneos recientes. La sensación de que su generación dorada ha pasado su mejor momento significa que no es el caso esta vez.

Sin embargo, tienen algunos talentos emergentes, como Jeremy Doku. Jugadores más experimentados como Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne y Youri Tielemans también siguen rindiendo a un alto nivel. Con mucha menos presión en 2026, podrían ofrecer valor como una apuesta externa.

💂‍♂️Las posibilidades de Inglaterra de ganar el Mundial 2026

En 1966 sigue siendo la única vez que Inglaterra ha ganado el Mundial. Desde entonces, los cuartos puestos en 1990 y 2018 son lo mejor que han logrado los Tres Leones. Su eliminación en cuartos ante Francia en 2022 fue la peor de sus cuatro actuaciones en torneos importantes bajo el liderazgo de Gareth Southgate.

Tuchel está ansioso por construir un enfoque táctico más claro, incluso la estrella del Real Madrid Jude Bellingham ya no es un titular garantizado. Eso se debe en parte a la impresionante profundidad que tiene Inglaterra en áreas de ataque.

Jugadores como Cole Palmer, Phil Foden, Morgan Rogers, Eberechi Eze y Bukayo Saka también son fuertes candidatos para roles titulares. Los Tres Leones son contendientes definitivos para ganar el Mundial 2026. Sin embargo, varios factores podrían jugar en contra de Inglaterra.

Con condiciones de calor garantizadas, es cuestionable si el estilo de alta intensidad de Tuchel es un enfoque práctico. El hecho de no llegar a una final del Mundial en 60 años también sugiere que no ofrecen valor para ganar el torneo directamente. Sin embargo, eso podría cambiar si el sorteo se abre y otros candidatos principales caen eliminados.

🥇Mejores casas de apuestas para el ganador del Mundial 2026 en España

🎰Cómo apostar sabiamente al Ganador del Mundial 2026

Seleccionar la casa de apuestas correcta es clave para optimizar tus apuestas en el Mundial 2026. Las mejores ofrecen cuotas atractivas para equipos favoritos como España o Francia, además de una variedad de mercados, apuestas en vivo y promociones exclusivas. Al elegir operadores en España, busca bonos de bienvenida atractivos, retiros rápidos y cobertura completa de los partidos del Mundial. Las buenas plataformas también permiten combinar mercados, como "llegar a semifinales" o "mejor equipo sudamericano", para diversificar y mejorar tu estrategia.

Los apostadores deben recordar que las apuestas en mercados a largo plazo pueden inmovilizar fondos durante meses. El ganador del Mundial no se conocerá hasta la final en Nueva Jersey el próximo mes de julio. Por lo tanto, es necesaria una planificación al decidir cuándo apostar en tales mercados.

Conoce y comprende el nuevo formato para el Mundial 2026, que incluirá una ronda de eliminación adicional.

No reacciones de forma exagerada al sorteo de la fase de grupos, dado que hay menos opciones de eliminaciones sorpresa. La mayoría de equipos clasificados en tercer lugar también avanzarán a los nuevos 16avos de final.

Considera las posibles rondas eliminatorias, que tendrán un mayor impacto en las probabilidades de ganador del Mundial.

Considera respaldar al menos a dos o tres equipos con diferentes cuotas para diversificar el riesgo en el mercado de ganador del Mundial 2026.

Utiliza mercados relacionados como "llegar a semifinales" o "fase de eliminación" cuando respaldes equipos que veas como posibles tapados.

Haz un seguimiento de las lesiones, ya que muchas naciones tienen uno o dos jugadores clave que son fundamentales para sus aspiraciones.

Planifica una estrategia de salida: si tu equipo llega a los cuartos de final o semifinales con probabilidades bajas, considera cubrir apuestas o respaldar a un oponente fuerte para asegurar ganancias.

Evita reaccionar exageradamente a los resultados de amistosos, ya que muchos entrenadores pueden estar probando nuevas tácticas o dando oportunidades a jugadores secundarios.

❓Preguntas frecuentes sobre apuestas de ganador del Mundial 2026

¿Qué eventos previos al torneo impactarán en las cuotas de ganador del Mundial 2026?

El sorteo de diciembre no determinará quién ganará el Mundial, pero provocará algunos pequeños cambios en el mercado. Luego habrá un parón internacional en marzo, lo que será otra oportunidad para ver cómo se están formando los equipos. El anuncio de las plantillas definitivas en las semanas previas al torneo también serán algo a tener en cuenta.

¿Qué impacto tendrá el sorteo en las cuotas de ganador del Mundial 2026?

Dado que los favoritos estarán separados como cabezas de serie, estos equipos deberían avanzar desde sus grupos. Sin embargo, un sorteo más favorable aumentará sus posibilidades de ser primero, lo que podría significar un camino más fácil en las eliminatorias.

No obstante, hay muchas variables y el sorteo por sí solo apenas producirá cambios menores en las cuotas del ganador absoluto. Tendrá un mayor impacto en mercados como el de la Bota de Oro, con algunos tapados involucrados en este torneo ampliado.

¿A cuántos equipos debo apostar para ganar el Mundial 2026?

Con un récord de 48 equipos participando en este Mundial, elegir al ganador no será fácil. Cubrir tus apuestas y respaldar al menos dos o tres equipos puede ser la jugada más inteligente. Usar mercados combinados o "llegar a semifinales" también puede ayudar a reducir el riesgo de no obtener retorno.

¿Es mejor apoyar a los favoritos o elegir tapados en el mercado de ganadores?

Ha habido ganadores sorpresa como Dinamarca y Grecia en la Eurocopa. Sin embargo, el Mundial suele llevárselo uno de los favoritos. Solo ocho equipos lo han ganado alguna vez. Por lo tanto, es aconsejable considerar otros mercados a la hora de respaldar a equipos tapados.

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